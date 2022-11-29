https://sputnik-georgia.ru/20221129/antitabachnyy-alyans-protiv-perenosa-sroka-vypuska-novykh-pachek-sigaret-v-gruzii-272577290.html

Антитабачный альянс против переноса срока выпуска новых пачек сигарет в Грузии

Антитабачный альянс против переноса срока выпуска новых пачек сигарет в Грузии

Доводы властей служат коммерческим интересам компаний и нарушают правовое положение детей, заявили в альянсе 29.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-29T23:26+0400

2022-11-29T23:26+0400

2022-11-29T23:44+0400

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нпо "альянс контроля табака"

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Парламент Грузии утвердил в первом чтении перенос срока вступления в силу выпуска стандартных пачек сигарет до 2024 года.За проект проголосовали 66 депутатов.Авторы поясняют , что перенос даты дает возможность компаниям адаптировать свое производство с существующей реальностью без радикальных потерь, избежать незаконной торговли, появления увеличенной контрабандной продукции на рынке, снижения продаж легальной продукции и дополнительного дефицита на бюджетные доходы.Марихуана в Грузии не легализована: скольких штрафуют? >>Между тем против переноса сроков сначала выступил Минздрав Грузии, а после и НПО "Альянс контроля табака" - главный инициатор антитабачного законодательства в Грузии.По мнению альянса, доводы авторов служат коммерческим интересам компаний и нарушают правовое положение детей, так как многие исследования доказывают, что детей и молодежь не привлекает простая упаковка сигарет и для них табачные изделия воспринимаются как ненормальные и опасные для их здоровья.Также, по мнению НПО, законопроект противоречит законам ЕС, а также обязательствам Грузии по членству в международных организациях, двусторонним и многосторонним договорам или соглашениям.Что такое стандарт для пачекСогласно новым стандартам, сигареты на прилавках будут продаваться в пачках, на которых будет название бренда на государственном языке, адрес и телефон производителя, а также страна производства.При этом название бренда не должно превышать шрифт 14, а данные производителя – шрифт 10. Все название должно помещаться на одной строке и будет расположено только в двух местах на всей пачке.Также на пачке будет указание числа сигарет и характеристика "с фильтром" или "без фильтра" на государственном языке.Сигареты с одинаковыми пачками: в Грузии хотят отсрочить нововведение >> Все пачки будут картонными или бумажными темного цвета, ровными без декоративных элементов, фольга внутри пачек будет серебряного цвета, без знаков и не может быть использована как контейнер для сигарет.Сами пачки будут не ниже 64 миллиметров высотой, 40 миллиметров шириной и глубиной не менее 10 миллиметров. В каждой пачке должно быть 20 сигарет.Сигареты будут полностью белыми, без всяческих знаков. При этом на сигаретных пачках больше не будет никаких логотипов, кроме предупреждения о вреде курения.Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года и продолжает ужесточаться по сей день.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, нпо "альянс контроля табака", парламент грузии