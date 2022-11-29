https://sputnik-georgia.ru/20221129/dlya-organizatsii-azartnykh-onlayn-igr-v-gruzii-potrebuetsya-razreshenie-272539627.html

Для организации азартных онлайн-игр в Грузии потребуется разрешение

Для организации азартных онлайн-игр в Грузии потребуется разрешение

Сборы на выдачу разрешений для организации онлайн-гемблинга составят 100 тысяч лари в год 29.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-29T10:03+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. На устройство азартных онлайн-игр в Грузии потребуется специальное разрешение.Соответствующие изменения по инициативе правительства планируется внести в закон "Об организации лотерей, азартных и прибыльных игр". Согласно законопроекту, вводятся виды разрешений на азартные онлайн-игры. В частности, разрешения на организацию онлайн-игр для казино, игровых автоматов и тотализаторов.В соответствии с проектом, разрешения на онлайн-игры будут выдаваться владельцам в том виде, в котором они существуют сегодня, с некоторыми изменениями. В частности, на обладателя разрешения казино – только разрешение онлайн-казино, на владельца разрешения игровых аппаратов – только разрешение игрового онлайн-аппарата, тотализаторам – разрешение онлайн-тотализатора.Грузия и игромания – от развлечения до опасной болезни >>По представленному в парламент проекту, сборы на выдачу разрешений для организации онлайн-гемблинга составят 100 тысяч лари в год.За нарушение условий лицо будет оштрафовано на 50 тысяч лари, а за опоздание оплаты разрешительного сбора сумма штрафа определена в размере 20 тысяч лари.По действующему на сегодняшний день законодательству, право на устройство онлайн-игр не требует дополнительного разрешения, и его могут организовать все владельцы разрешений азартных и прибыльных игр.Азартные игры в Грузии – как бороться с лудоманией >>>Владелец физически существующего разрешения на организацию казино имеет право организовать дополнительно как онлайн-казино, так и игровые автоматы в системно-электронной форме. То же самое и для владельцев салонов игровых аппаратов – они могу организовывать как онлайн-казино так и игровые онлайн-аппараты. А вот владельцы тотализаторов могут управлять параллельно лишь онлайн-тотализаторами.В ноябре 2021 года премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о необходимости запретить онлайн-казино в стране, однако отметил, что это произойдет поэтапно. На первом этапе власти повысили налоги для игорных компаний на 65-70%, ввели возрастное ограничение на азартные онлайн-игры до 25 лет, а также составили базу лиц, которым запрещается играть в онлайн-казино.Работает ли запрет для лудоманов в Грузии: результаты нового исследования >>По данным Минфина, с 1 марта 2022 года, когда в стране заработал реестр, включающий в себя лудоманов, соцнезащищенных, чиновников и лиц до 25 лет, которым запрещено играть в азартные игры, в список попали 1 449 124 человека.Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии около десяти онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.В черный список игроманов Грузии попали более 500 человек >>Официальной статистики о том, сколько в Грузии игроманов, нет. НПО утверждают, что в Грузии 700 тысяч лудоманов, то есть каждый пятый житель страны.Власти Грузии ведут борьбу с лудоманией не первый год. В стране с 2005 года действует закон "О лотереях и устройстве азартных и выигрышных игр". Именно он регулирует работу казино, тотализаторов, слот-клубов и прочих развлекательных игр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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