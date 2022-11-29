https://sputnik-georgia.ru/20221129/neozhidannyy-povorot-deputat-ot-end-khochet-stat-liderom-gruzinskoy-mechty-272554696.html

Неожиданный поворот: депутат от ЕНД хочет стать лидером "Грузинской мечты"?

Неожиданный поворот: депутат от ЕНД хочет стать лидером "Грузинской мечты"?

Оппозиционный политик решил в шуточной форме отреагировать на заявление коллеги по цеху 29.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-29T15:05+0400

2022-11-29T15:05+0400

2022-11-29T16:10+0400

грузия

политика

новости

роман гоциридзе

ника мелия

леван хабеишвили

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/06/270135461_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_fc3b3e2ed07ca7630bd8fc7ae89e150e.jpg

ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Депутат от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе заявил, что выдвинет свою кандидатуру на пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Об этом Гоциридзе написал на своей странице в соцсети после того, как депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили заявил, что у него есть план как сделать "Нацдвижение" более эффективным и сильным и готов бороться за пост председателя партии.По словам политика, он бы не оставил в обиде и маленькие партии."Господина Вахтанга Мегрелишвили я вовсе назначил бы вице-премьером, как инспектора радикальных изменений… Этим стаканом (пью чай) да здравствует капля, которая даст толчок к революции!", – написал Горицидзе.На сегодняшний день в "Нацдвижении" идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной политики действующего председателя Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за более активные действия. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии."Это не шутка" – депутат от партии "Гирчи" хочет стать главой "Нацдвижения">>Оба лагеря уже открыто говорят о влиянии на события в партии третьих лиц. Среди всплывших уже имен экс-министры обороны Давид Кезерашвили и Бачо Ахалая и экс-глава МВД Вано Мерабишвили - одни из самых весомых фигур при прежней власти. Мерабишвили не стал скрывать, что поддерживает Хабеишвили, и впервые спустя два года стал делать политические заявления.Все это насторожило оппозиционные партии, которые сотрудничают с "Нацдвижением" по разным вопросам. Они даже не исключили разрыва сотрудничества.Признаки расколаО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.У политической карьеры "Нацдвижения" будет тяжелый финал – прогноз "Мечты">>Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента."Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков."Это борьба за распределение власти и денег" – депутат о ситуации в "Нацдвижении">>Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, роман гоциридзе, ника мелия, леван хабеишвили, грузинская мечта