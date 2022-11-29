https://sputnik-georgia.ru/20221129/saakashvili-protiv-obnarodovaniya-diagnozov--advokat-272576692.html

Саакашвили против обнародования диагнозов – адвокат

Саакашвили против обнародования диагнозов – адвокат

Адвокаты Михаила Саакашвили никогда не просили перевести экс-президента за границу, заявил защитник 29.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-29T23:02+0400

2022-11-29T23:02+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался разглашать сведения о состоянии своего здоровья, заявил его адвокат Шалва Хачапуридзе.Сведения о здоровье пациента и диагнозы врачей в Грузии являются конфиденциальной информацией, и ее разглашение возможно лишь с согласия самого пациента.При этом адвокат отметил, что речь идет о диагнозах 15 тяжелых болезней.В то же время, по его словам, сторона защиты пока не приняла решение, каким будет ее ходатайство к суду по вопросу экс-президента."Посмотрим, будем ли мы просить суд освободить его или отсрочить наказание. Юристы должны встретиться сегодня и принять решение. Его состояние плохое", - сказал Хачапуридзе.Глава Минюста Грузии назвал аморальными обвинения в отравлении Саакашвили >>По его словам, сторона защиты действует согласно законодательству Грузии."Мы делаем то, что предусмотрено законом. Процесс отсрочки приговора не связан с продлением срока, это достаточно быстрый процесс. Его можно решить за одно заседание, за один-два часа", - сказал Хачапуридзе.По его словам, адвокаты Михаила Саакашвили никогда не просили перевести экс-президента за границу.К лечению Саакашвили могут подключиться иностранные врачи – Минюст Грузии >>"Мы говорим о том, что должна быть временная отсрочка приговора, а потом он уедет за границу или что он будет делать - решать врачам", - сказал Хачапуридзе.Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней. С 12 мая экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди".О том, что Саакашвили в тяжелом состоянии и в срочном порядке нуждается в переводе за границу для диагностики и дальнейшего лечения, ранее заявила руководитель психо-реабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" Мариам Джишкариани. По ее словам, уже месяцы не удается правильное диагностирование и лечение-реабилитация экс-президента.Между тем министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что государство предлагает осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили пригласить врача из любого зарубежного медучреждения для его дальнейшего лечения.Мэр Тбилиси: президент Грузии не помилует Саакашвили из принципа >>По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе, рати брегадзе