https://sputnik-georgia.ru/20221201/advokat-saakashvili-trebuet-ot-suda-osvobozhdeniya-eks-prezidenta-272633072.html

Адвокат Саакашвили требует от суда освобождения экс-президента

Адвокат Саакашвили требует от суда освобождения экс-президента

Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней 01.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-01T15:21+0400

2022-12-01T15:21+0400

2022-12-01T15:33+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Адвокат Шалва Хачапуридзе обратился в Тбилисский городской суд с ходатайством об освобождении от отбывания наказания либо об отсрочке наказания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.По его словам, суд запросит личное дело Саакашвили из пенитенциарного учреждения."Как правило на это уходит около 7-10 дней, и после этого будет назначен процесс", – отметил Хачапуридзе.Состояние СаакашвилиСегодня же психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" обнародовал результаты заключения о состояние здоровья Саакашвили. Над документом из 194 страниц работали 10 грузинских и шесть иностранных специалиста."Подобного в законе нет" - глава Минюста Грузии о переводе Саакашвили зарубеж>>По словам руководителя центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, у экс-президента отмечаются симптомы и диагнозы, связанные с нейропсихической, гастроэнтерологической, а также опорно-двигательной системой. Кроме того, у экс-президента проблемы со зрением, анорексия, атрофия мышц, боли суставов и костей.По словам Джишкариани, у Саакашвили царапины по всему телу, которые могут представлять собой следы неустановленного инфекционного процесса или интоксикации.С 12 мая экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди". Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней.Почему не публикуют кадры с Саакашвили? Ответ главы Минюста Грузии>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе, валерий гелашвили, тбилиси, украина, тбилисский городской суд