https://sputnik-georgia.ru/20221201/advokat-saakashvili-trebuet-ot-suda-osvobozhdeniya-eks-prezidenta-272633072.html
Адвокат Саакашвили требует от суда освобождения экс-президента
Адвокат Саакашвили требует от суда освобождения экс-президента
Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней 01.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-01T15:21+0400
2022-12-01T15:21+0400
2022-12-01T15:33+0400
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михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Адвокат Шалва Хачапуридзе обратился в Тбилисский городской суд с ходатайством об освобождении от отбывания наказания либо об отсрочке наказания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.По его словам, суд запросит личное дело Саакашвили из пенитенциарного учреждения."Как правило на это уходит около 7-10 дней, и после этого будет назначен процесс", – отметил Хачапуридзе.Состояние СаакашвилиСегодня же психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" обнародовал результаты заключения о состояние здоровья Саакашвили. Над документом из 194 страниц работали 10 грузинских и шесть иностранных специалиста."Подобного в законе нет" - глава Минюста Грузии о переводе Саакашвили зарубеж>>По словам руководителя центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, у экс-президента отмечаются симптомы и диагнозы, связанные с нейропсихической, гастроэнтерологической, а также опорно-двигательной системой. Кроме того, у экс-президента проблемы со зрением, анорексия, атрофия мышц, боли суставов и костей.По словам Джишкариани, у Саакашвили царапины по всему телу, которые могут представлять собой следы неустановленного инфекционного процесса или интоксикации.С 12 мая экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди". Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней.Почему не публикуют кадры с Саакашвили? Ответ главы Минюста Грузии>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе, валерий гелашвили, тбилиси, украина, тбилисский городской суд
грузия, новости, общество, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе, валерий гелашвили, тбилиси, украина, тбилисский городской суд
Адвокат Саакашвили требует от суда освобождения экс-президента
15:21 01.12.2022 (обновлено: 15:33 01.12.2022)
Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Адвокат Шалва Хачапуридзе обратился в Тбилисский городской суд с ходатайством об освобождении от отбывания наказания либо об отсрочке наказания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.
"Мы обратились с ходатайством по двум вопросам – освобождения (Саакашвили – ред.) от наказания, поскольку для этого есть основания. Согласно приказу министра здравоохранения, один из диагнозов (экс-президента – ред.) подходит под эти требования. А если нет, то в качестве альтернативы – освободить его от отбывания наказания", – заявил Хачапуридзе.
По его словам, суд запросит личное дело Саакашвили из пенитенциарного учреждения.
"Как правило на это уходит около 7-10 дней, и после этого будет назначен процесс", – отметил Хачапуридзе.
Состояние Саакашвили
Сегодня же психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" обнародовал результаты заключения о состояние здоровья Саакашвили. Над документом из 194 страниц работали 10 грузинских и шесть иностранных специалиста.
По словам руководителя центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, у экс-президента отмечаются симптомы и диагнозы, связанные с нейропсихической, гастроэнтерологической, а также опорно-двигательной системой. Кроме того, у экс-президента проблемы со зрением, анорексия, атрофия мышц, боли суставов и костей.
По словам Джишкариани, у Саакашвили царапины по всему телу, которые могут представлять собой следы неустановленного инфекционного процесса или интоксикации.
"Отдельные диагнозы, по отдельности и вместе, приведут к необратимому ухудшению здоровья, сокращению продолжительности жизни и даже смерти, если ему не дать право получить адекватную диагностику и лечение", – заявила Джишкариани.
С 12 мая экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди". Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.