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"Подобного в законе нет" - глава Минюста Грузии о переводе Саакашвили зарубеж

"Подобного в законе нет" - глава Минюста Грузии о переводе Саакашвили зарубеж

Министерство юстиции предложило осужденному Саакашвили привести любого врача из любой клиники 01.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-01T12:34+0400

2022-12-01T12:34+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Нет такой законодательной нормы, которая предусматривает перевод осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили за границу для лечения, заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе.С 12 мая экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди". Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней.Как отметил глава Минюста, существует одно правило - осужденный отбывает наказание пенитенциарном учреждении на территории Грузии."Естественно, мы не можем делать никаких исключений, не предусмотренных законом", - подчеркнул Брегадзе.По его словам, министерство юстиции в рамках своей компетенции предложило осужденному Саакашвили привести любого врача из любой клиники для участия в процессе лечения."Если любой врач из любой клиники может войти в здание, где он лечится, и государство будет в этом помогать, то в чем проблема? Получается, что речь идет только о свободе, а не о лечении", - отметил министр.О том, что Саакашвили в тяжелом состоянии и в срочном порядке нуждается в переводе за границу для диагностики и дальнейшего лечения, ранее заявила руководитель психо-реабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" Мариам Джишкариани. По ее словам, в стране уже который месяц не удается провести правильное диагностирование и лечение-реабилитацию экс-президента.Почему не публикуют кадры с Саакашвили? Ответ главы Минюста Грузии>>На прошлой неделе адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой о встрече. Защитник интересов настаивает на необходимости отсрочки наказания для Михаила Саакашвили по состоянию здоровья.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы."Это не предмет политических дискуссий" - Кобахидзе о переводе Саакашвили за границу>>Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, михаил саакашвили, рати брегадзе, шалва хачапуридзе, тбилиси, украина, тбилисский городской суд