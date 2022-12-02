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Ассанж обжалует экстрадицию в США в ЕСПЧ
Ассанж обжалует экстрадицию в США в ЕСПЧ
Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в США, где 51-летний австралиец был обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации 02.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-02T23:06+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек - Sputnik. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обратился в ЕСПЧ, чтобы обжаловать экстрадицию из Великобритании в США. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах, там 51-летний австралиец был обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации.Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей.Пять авторитетнейших мировых СМИ требуют от США снять обвинения с Ассанжа >>В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Кроме того, Ассанж вел программу на телеканале RT, премьера телепроекта под названием "Мир завтра" (The World Tomorrow) на телеканале Russia Today состоялась 17 апреля 2012 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, политика, джулиан ассанж, сша, великобритания, wikileaks, еспч
Ассанж обжалует экстрадицию в США в ЕСПЧ
23:06 02.12.2022 (обновлено: 23:18 02.12.2022)
Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в США, где 51-летний австралиец был обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации
ТБИЛИСИ, 2 дек - Sputnik. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обратился в ЕСПЧ, чтобы обжаловать экстрадицию из Великобритании в США.
Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах, там 51-летний австралиец был обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
"Мы подтверждаем, что заявление получено", - говорится в заявлении ЕСПЧ.
Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей.
В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Кроме того, Ассанж вел программу на телеканале RT, премьера телепроекта под названием "Мир завтра" (The World Tomorrow) на телеканале Russia Today состоялась 17 апреля 2012 года.