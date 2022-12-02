https://sputnik-georgia.ru/20221202/kuda-idet-importirovannaya-iz-chekhii-produktsiya---otvet-minfina-gruzii-272676180.html

Куда идет импортированная из Чехии продукция - ответ Минфина Грузии

Куда идет импортированная из Чехии продукция - ответ Минфина Грузии

Властям Грузии систематически приходится опровергать утверждения оппозиции о том, что через грузино-российскую границу могут перейти товары, которые запрещены... 02.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-02T20:44+0400

2022-12-02T20:44+0400

2022-12-02T20:52+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек - Sputnik. Большая часть импортированной продукции из Чехии идет в крупные компании, а не на реэкспорт, говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов Грузии.В четверг одно из грузинских интернет изданий обнародовало интервью посла Чехии в Грузии, в котом он заявил, что за последний год импорт чешской продукции в Грузию вырос вдвое и высказал предположение, что ее часть реэкспортируется в Россию."Большая часть от повышенного показателя импорта товаров из Чехии в Грузию приходится на машины и устройства а также на турбины, электроустройства, масла и аккумуляторы, привезенные компаниями, обслуживающими трубопровод Баку-Джейхан, а также на электроаппаратуру, электропровода, трансформаторы, аккумуляторы и металлоконструкции, завезенные компаниями, работающими в сфере энергетики, в том числе АО "Энерго-Про Джорджия" и АО "Генерация Джорджия" , - говорится в сообщении."Никаких санкций и второго фронта"- глава "Грузинской мечты" резко ответил оппонентам >>Также, по данным Службы доходов, компании завозят мобильные телефоны, компьютеры и другие товары для потребления в Грузии, а не для реэкспорта.Служба доходов подчеркивает, что все товары, включенные в перечень, определяемый странами, на которые распространяются санкции, а также любые таможенные операции, которые могут осуществляться лицами или компаниями, находящимися под санкциями, подлежат специальному таможенному контролю."За время действия санкций зафиксированы сотни случаев отказа в перемещении товаров, произведенных в Евросоюзе (в том числе Чехии), в Россию, а также из РФ в Чехию и другие страны ЕС", - говорится в сообщении Службы доходов.Кобахидзе: ни под каким страхом санкций не втянем Грузию в войну >>Властям Грузии систематически приходится опровергать утверждения оппозиции о том, что через грузино-российскую границу могут перейти товары, которые запрещены международными санкциями.Власти настаивают на том, что это невозможно. Таможенно-пропускной пункт на грузино-российской границе оснащен новейшими системами проверки, увеличено количество сотрудников и усилен контроль за санкционными товарами. Строгому таможенному контролю, помимо прочего, подлежат товары военного и двойного назначения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, чехия, политика, антироссийские санкции