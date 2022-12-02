https://sputnik-georgia.ru/20221202/posylki-so-vzryvchatymi-veschestvami-v-ispanii--chto-proiskhodit-272665096.html
Посылки со взрывчатыми веществами в Испании – что происходит?
Посылки со взрывчатыми веществами в Испании – что происходит?
Полиция Испании не видит признаков того, что за отправкой посылок стоят спецслужбы России 02.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-02T15:37+0400
2022-12-02T15:37+0400
2022-12-02T15:37+0400
в мире
новости
испания
украина
мадрид
мвд испании
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23456/32/234563239_0:486:3879:2668_1920x0_80_0_0_2507720aa3e769e0760b950479e802b6.jpg
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка после обнаружения в стране нескольких посылок со взрывчатыми веществами заявил в письме европейским странам, что их отправка может быть связана с конфликтом на Украине, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Europa Press.Испанский министр отправил письмо в том числе европейским партнерам, а также Еврокомиссии. В письме он отметил, что считает "необходимым проинформировать европейские институты, государства-члены и партнеров об этих событиях", которые могут быть связаны с ситуацией на Украине, "чтобы оценить возможные действия и на случай подобных инцидентов в других странах".Правоохранительные органы Испании пытаются найти связь между посылками, не исключая любых гипотез. При этом телеканал Sexta сообщал, что полиция Испании не видит признаков того, что за отправкой посылок стоят спецслужбы РФ или какая-либо организованная группа.Как сообщает газета Pais со ссылкой на источники, близкие к расследованию, добавляет, что ни к одной из посылок не прилагались записки или тексты с угрозами.Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
испания
украина
мадрид
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23456/32/234563239_322:0:3879:2668_1920x0_80_0_0_e40c94e22cdc6ced7809d2b7204c6322.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, испания, украина, мадрид, мвд испании, еврокомиссия
в мире, новости, испания, украина, мадрид, мвд испании, еврокомиссия
Посылки со взрывчатыми веществами в Испании – что происходит?
Полиция Испании не видит признаков того, что за отправкой посылок стоят спецслужбы России
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik.
Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка после обнаружения в стране нескольких посылок со взрывчатыми веществами заявил в письме европейским странам, что их отправка может быть связана с конфликтом на Украине, передает РИА Новости
со ссылкой на агентство Europa Press.
Испанский министр отправил письмо в том числе европейским партнерам, а также Еврокомиссии. В письме он отметил, что считает "необходимым проинформировать европейские институты, государства-члены и партнеров об этих событиях", которые могут быть связаны с ситуацией на Украине, "чтобы оценить возможные действия и на случай подобных инцидентов в других странах".
Правоохранительные органы Испании пытаются найти связь между посылками, не исключая любых гипотез. При этом телеканал Sexta сообщал, что полиция Испании не видит признаков того, что за отправкой посылок стоят спецслужбы РФ или какая-либо организованная группа.
Как сообщает газета Pais со ссылкой на источники, близкие к расследованию, добавляет, что ни к одной из посылок не прилагались записки или тексты с угрозами.
Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.
Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.