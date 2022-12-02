https://sputnik-georgia.ru/20221202/posylki-so-vzryvchatymi-veschestvami-v-ispanii--chto-proiskhodit-272665096.html

Посылки со взрывчатыми веществами в Испании – что происходит?

Посылки со взрывчатыми веществами в Испании – что происходит?

Полиция Испании не видит признаков того, что за отправкой посылок стоят спецслужбы России 02.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-02T15:37+0400

2022-12-02T15:37+0400

2022-12-02T15:37+0400

в мире

новости

испания

украина

мадрид

мвд испании

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23456/32/234563239_0:486:3879:2668_1920x0_80_0_0_2507720aa3e769e0760b950479e802b6.jpg

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка после обнаружения в стране нескольких посылок со взрывчатыми веществами заявил в письме европейским странам, что их отправка может быть связана с конфликтом на Украине, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Europa Press.Испанский министр отправил письмо в том числе европейским партнерам, а также Еврокомиссии. В письме он отметил, что считает "необходимым проинформировать европейские институты, государства-члены и партнеров об этих событиях", которые могут быть связаны с ситуацией на Украине, "чтобы оценить возможные действия и на случай подобных инцидентов в других странах".Правоохранительные органы Испании пытаются найти связь между посылками, не исключая любых гипотез. При этом телеканал Sexta сообщал, что полиция Испании не видит признаков того, что за отправкой посылок стоят спецслужбы РФ или какая-либо организованная группа.Как сообщает газета Pais со ссылкой на источники, близкие к расследованию, добавляет, что ни к одной из посылок не прилагались записки или тексты с угрозами.Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

испания

украина

мадрид

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, испания, украина, мадрид, мвд испании, еврокомиссия