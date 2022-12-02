https://sputnik-georgia.ru/20221202/saakashvili-provedut-khimiko-toksikologicheskuyu-ekspertizu-272670602.html

Саакашвили проведут химико-токсикологическую экспертизу

Саакашвили проведут химико-токсикологическую экспертизу

Следователь считает, что Саакашвили может сам говорить о своем состоянии здоровья 02.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-02T17:21+0400

2022-12-02T17:21+0400

2022-12-02T17:46+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Сотрудники Специальной следственной службы взяли образцы для химико-токсикологического исследования осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил следователь Васил Какашвили.Руководитель центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани ранее заявила, что токсикологическая экспертиза волос выявила тяжелые металлы в организме Саакашвили, которые могут стать причиной ухудшения состояния здоровья экс-президента. Сам Саакашвили назвал заявления о его возможном отравлении спекуляциями.Что касается состояния здоровья Саакашвили, следователь отметил, что он не может говорить об этом."Безусловно, я видел Михаила Саакашвили. Но я юрист и не могу оценить его медицинский статус", - отметил Какашвили.Состояние СаакашвилиПроблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней. С 12 мая экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди".В понедельник адвокат Шалва Хачапуридзе обратился в Тбилисский городской суд с ходатайством об освобождении от отбывания наказания либо об отсрочке наказания экс-президента.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Адвокат Саакашвили требует от суда освобождения экс-президента>>Психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" 1 декабря обнародовал медицинское заключение о состоянии здоровья Саакашвили. Над документом из 194 страниц работали 10 грузинских и шесть иностранных специалистов.По словам руководителя центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, у экс-президента отмечаются симптомы и диагнозы, связанные с нейропсихической, гастроэнтерологической, а также опорно-двигательной системой. Кроме того, у экс-президента проблемы со зрением, анорексия, атрофия мышц, боли суставов и костей.По словам Джишкариани, у Саакашвили царапины по всему телу, что может говорить о наличии инфекционных процессов или интоксикации."Подобного в законе нет" - глава Минюста Грузии о переводе Саакашвили зарубеж>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе, валерий гелашвили, украина, тбилисский городской суд, тбилиси, специальная следственная служба