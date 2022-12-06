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Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми продолжает расти
Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми продолжает расти
На сегодняшний день в аэропорту Тбилиси оперирует 35 авиакомпаний, которые выполняют рейсы по 38 направлениям 06.12.2022, Sputnik Грузия
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тбилисский международный аэропорт
батумский международный аэропорт
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. В ноябре 2022 года пассажиропоток в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба компании TAV Georgia, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми.По информации компании, в ноябре аэропорт обслужил 232 092 пассажира, тем самым превысив аналогичные показатели 2019 года на 8%.На сегодняшний день в аэропорту оперирует 35 авиакомпаний, которые выполняют рейсы по 38 направлениям.Новый план развития Тбилисского аэропорта будет рассчитан на 20 лет &gt;&gt;Что касается Батумского международного аэропорта имени Александра Картвели, то в ноябре им воспользовались 34 153 пассажира, что на 15% больше, чем за отчетный 2021 года, и на 30% больше, чем в ноябре 2019 года.TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту.TAV Georgia работает над долгосрочным планом развития Батумского аэропорта &gt;&gt;В результате инвестиций в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В результате инвестиций, сделанных в 2016-17 годах, в Тбилисском международном аэропорту были проведены полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, туризм, экономика, tav georgia, тбилисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт
грузия, новости, туризм, экономика, tav georgia, тбилисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт

Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми продолжает расти

09:01 06.12.2022
© photo: Sputnik / StringerТбилисский международный аэропорт. Терминал прилета. Туристы c багажом
Тбилисский международный аэропорт. Терминал прилета. Туристы c багажом - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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На сегодняшний день в аэропорту Тбилиси оперирует 35 авиакомпаний, которые выполняют рейсы по 38 направлениям
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. В ноябре 2022 года пассажиропоток в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба компании TAV Georgia, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми.
По информации компании, в ноябре аэропорт обслужил 232 092 пассажира, тем самым превысив аналогичные показатели 2019 года на 8%.
На сегодняшний день в аэропорту оперирует 35 авиакомпаний, которые выполняют рейсы по 38 направлениям.
Новый план развития Тбилисского аэропорта будет рассчитан на 20 лет >>
Что касается Батумского международного аэропорта имени Александра Картвели, то в ноябре им воспользовались 34 153 пассажира, что на 15% больше, чем за отчетный 2021 года, и на 30% больше, чем в ноябре 2019 года.
TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту.
TAV Georgia работает над долгосрочным планом развития Батумского аэропорта >>
В результате инвестиций в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В результате инвестиций, сделанных в 2016-17 годах, в Тбилисском международном аэропорту были проведены полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета.
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