https://sputnik-georgia.ru/20221206/passazhiropotok-v-aeroportakh-tbilisi-i-batumi-prodolzhaet-rasti-272744190.html

Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми продолжает расти

Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми продолжает расти

На сегодняшний день в аэропорту Тбилиси оперирует 35 авиакомпаний, которые выполняют рейсы по 38 направлениям 06.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-06T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. В ноябре 2022 года пассажиропоток в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба компании TAV Georgia, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми.По информации компании, в ноябре аэропорт обслужил 232 092 пассажира, тем самым превысив аналогичные показатели 2019 года на 8%.На сегодняшний день в аэропорту оперирует 35 авиакомпаний, которые выполняют рейсы по 38 направлениям.Новый план развития Тбилисского аэропорта будет рассчитан на 20 лет >>Что касается Батумского международного аэропорта имени Александра Картвели, то в ноябре им воспользовались 34 153 пассажира, что на 15% больше, чем за отчетный 2021 года, и на 30% больше, чем в ноябре 2019 года.TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту.TAV Georgia работает над долгосрочным планом развития Батумского аэропорта >>В результате инвестиций в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В результате инвестиций, сделанных в 2016-17 годах, в Тбилисском международном аэропорту были проведены полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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