https://sputnik-georgia.ru/20221206/sud-rassmotrit-vopros-otsrochki-nakazaniya-saakashvili-k-kontsu-nedeli-272772959.html

Суд рассмотрит вопрос отсрочки наказания Саакашвили к концу недели

Суд рассмотрит вопрос отсрочки наказания Саакашвили к концу недели

Решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии 06.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-06T19:09+0400

2022-12-06T19:09+0400

2022-12-06T19:09+0400

грузия

новости

политика

михаил саакашвили

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Тбилисский городской суд рассмотрит ходатайство об отсрочке наказания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в пятницу, 9 декабря, сообщил адвокат Илия Ломая.Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили.Ходатайство рассмотрит судья Георгий Аревадзе. Судебное заседание состоится в 13:00 по местному времени.Глава Минюста Грузии: оппозиция манипулирует данными о здоровье Саакашвили >>По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" 1 декабря обнародовал медицинское заключение о состоянии здоровья Саакашвили. Над документом из 194 страниц работали 10 грузинских и шесть иностранных специалистов.По словам главы центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, у экс-президента отмечаются симптомы и диагнозы, связанные с нейропсихической, гастроэнтерологической, а также опорно-двигательной системой. Кроме того, у экс-президента проблемы со зрением, анорексия, атрофия мышц, боли в суставах и костях.Состояние Саакашвили ухудшилось – адвокат>>По словам Джишкариани, у Саакашвили царапины по всему телу, что может говорить о наличии инфекционных процессов или интоксикации.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Адвокат Саакашвили требует от суда освобождения экс-президента >>Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, тбилисский городской суд