https://sputnik-georgia.ru/20221207/sostoyanie-saakashvili-bystro-ukhudshaetsya--zaklyuchenie-konsiliuma-272790193.html

Состояние Саакашвили быстро ухудшается – заключение консилиума

Состояние Саакашвили быстро ухудшается – заключение консилиума

Нынешнее лечение не дает результата, считает группа врачей 07.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-07T12:12+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в последнее время ухудшается и на данный момент оценивается как тяжелое, говорится в заключении группы врачей, созданной Народным защитником.Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней. Экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая.До этого времени группой врачей было разработано шесть заключений. В последний раз эксперты находились в клинике "Вивамеди" 4 и 5 декабря, где осмотрели Саакашвили и ознакомились с медицинскими материалами. Целью визитов было описание и оценка нынешнего состояние пациента, жалоб и симптомов.Среди основных симптомов названа потеря веса на 42кг. В октябре 2021 года Саакашвили весил 115 кг, а на данный момент его вес составляет всего 73,6 кг.Глава Минюста: Саакашвили вредит сам себе>>У пациента также наблюдается снижение и сокращение мышечной массы, ограничение движения, энергетическое истощение, нарушение чувствительности в конечностях, лихорадка, когнитивное ухудшение (ухудшение памяти, изменение поведения), синдром посттравматического стрессового расстройства.Как отмечено в заключении медиков, состояние Саакашвили особенно ухудшилось за последние два месяца.Как отмечено в документе, состояние пациента прогрессивно ухудшается. Скорость потери веса утроилась за последние месяцы. Медики считают, что при потере веса с такой скоростью, критический индекс массы тела будет достигнут через 2-3 месяца, после чего "начнется необратимое поражение систем органов".Глава Минюста Грузии: оппозиция манипулирует данными о здоровье Саакашвили >>Нынешнее лечение не дает результата, считают врачи. "Считаем, что для предотвращения ожидаемого необратимого ухудшения здоровья необходимо принять своевременные и кардинальные меры", – отмечено в документе.Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили. Заседание по этому вопросу назначено на 9 декабря.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Адвокат Саакашвили требует от суда освобождения экс-президента >>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, михаил саакашвили, валерий гелашвили, тбилиси, украина, тбилисский городской суд, сандро гиргвлиани