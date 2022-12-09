https://sputnik-georgia.ru/20221209/saakashvili-ne-prishel-v-sud-zasedanie-otlozhili-272866290.html

Саакашвили не пришел в суд, заседание отложили

Саакашвили не пришел в суд, заседание отложили

Врачи сочли нецелесообразным этапирование Саакашвили в суд, где должен был рассматриваться вопрос пересмотра отбывания наказания 09.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-09T13:46+0400

2022-12-09T13:46+0400

2022-12-09T14:17+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Судебное заседание, на котором должен быть рассмотрен вопрос пересмотра отбывания наказания экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили по состоянию здоровья, перенесено на 14 декабря.Решение о переносе заседания для обеспечения дистанционного подключения подсудимого принял судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе. Судебное заседание назначено на 14 декабря на 11:00 по местному времени. Судья предложил стороне защиты конкретный график работы, заявил один из адвокатов экс-президента Шалва Хачапуридзе.Адвокаты Саакашвили уже предоставили суду документы, которые, по их словам, подтверждают необходимость пересмотра отбывания наказания по состоянию здоровья. Среди документов – медицинское заключение психо-реабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия"."Мы представили составленный Мариам Джишкариани (директор "Эмпатии" – ред.) английскую версию экспертного заключения, который подписали американские и английские эксперты… Также были представлены другие важные доказательства, которые были добыты нами за три-четыре дня", – отметил Хачапуридзе.По его словам, адвокаты продолжат предоставлять суду доказательства.Глава Минюста Грузии: оппозиция манипулирует данными о здоровье Саакашвили>>Защитники интересов Саакашвили 1 декабря обратились в суд с ходатайством отсрочить отбывание наказания или вовсе его отменить. Экс-президент Грузии с 12 мая находится в гражданской клинике "Вивамеди". Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней.На днях Саакашвили выразил желание присутствовать на судебном заседании, которое? по его словам, "решает вопрос его жизни или смерти". Однако пенитенциарное учреждение представило суду письмо, согласно которому врачи не сочли целесообразным транспортировку Саакашвили.С утра у здания Тбилисского городского суда собрались сторонники Саакашвили, предстатели крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ряда других оппозиционных партий, и, несмотря на перенос судебного заседания, пока не спешат расходиться. На месте мобилизована полиция.Директор клиники "Вивамеди" рассказал о состоянии здоровья Саакашвили>>По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Отсрочить наказание Саакашвили суду рекомендовала омбудсмен. Нино Ломджария заявила об этом за день до истечения ее полномочий, вскоре после того, как было обнародовано заключение группы врачей, созданной аппаратом Народного защитника.Согласно заключению, состояние здоровья Саакашвили в последнее время ухудшается и на данный момент оценивается как тяжелое. Там же сказано, что нынешнее лечение не дает результата.Что касается заключения центра "Эмпатия", по словам директора Мариам Джишкариани, у экс-президента отмечаются симптомы и диагнозы, связанные с нейропсихической, гастроэнтерологической, а также опорно-двигательной системой. Кроме того, у экс-президента проблемы со зрением, анорексия, атрофия мышц, боли в суставах и костях.По словам Джишкариани, у Саакашвили царапины по всему телу, что может говорить о наличии инфекционных процессов или интоксикации.Саакашвили отказался сдавать образцы крови>>Центр "Эмпатия" обнародовал медицинское заключение о состоянии здоровья Саакашвили 1 декабря. Над документом из 194 страниц работали 10 грузинских и шесть иностранных специалистов.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, тбилиси, украина, тбилисский городской суд