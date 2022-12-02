https://sputnik-georgia.ru/20221202/oni-dolzhny-byt-na-avanstsene--meliya-o-merabishvili-i-kezerashvili-272661092.html
"Они должны быть на авансцене" – Мелия о Мерабишвили и Кезерашвили
"Они должны быть на авансцене" – Мелия о Мерабишвили и Кезерашвили
Оставаясь за кулисами, ты становишься уязвимым, считает Мелия 02.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-02T14:14+0400
2022-12-02T14:14+0400
2022-12-02T14:37+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили и экс-министр обороны Давид Кезерашвили должны быть на авансцене, а не за кулисами, если они участвуют в политических процессах, заявил действующий председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия."Нацдвижение" разделилось на два лагеря, и оба лагеря уже открыто говорят о влиянии на события в партии третьих лиц. Среди всплывших уже имен экс-министры обороны Давид Кезерашвили и Бачо Ахалая, и экс-глава МВД Вано Мерабишвили – одни из самых весомых фигур при прежней власти.На вопрос телеведущей, стоят ли за требованием о проведении выборов председателя партии Кезерашвили и Мерабишвили, Мелия заявил, что не ответит на этот вопрос до тех пор, пока в партии не начнется предвыборная кампания.На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии. Мерабишвили не стал скрывать, что поддерживает Хабеишвили, и впервые спустя два года стал делать политические заявления.Мерабишвили оказался больше лидером, чем Саакашвили – Талаквадзе>>По словам Мелия, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" наслаждается происходящими в оппозиционной партии процессами. Как отметил Мелия, "Грузинская мечта" создает из Кезерашвили альтернативу Бидзины Иванишвили (основатель "Грузинской мечты"), которого, в свою очередь, оппозиция называет единственным олигархом в стране.Раскол в ЕНДО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента.Адвокат Саакашвили требует от суда освобождения экс-президента>>"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, ника мелия, вано мерабишвили, давид кезерашвили, тбилиси, грузинская мечта
"Они должны быть на авансцене" – Мелия о Мерабишвили и Кезерашвили
14:14 02.12.2022 (обновлено: 14:37 02.12.2022)
Оставаясь за кулисами, ты становишься уязвимым, считает Мелия
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили и экс-министр обороны Давид Кезерашвили должны быть на авансцене, а не за кулисами, если они участвуют в политических процессах, заявил действующий председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия.
"Нацдвижение" разделилось на два лагеря, и оба лагеря уже открыто говорят о влиянии на события в партии третьих лиц. Среди всплывших уже имен экс-министры обороны Давид Кезерашвили и Бачо Ахалая, и экс-глава МВД Вано Мерабишвили – одни из самых весомых фигур при прежней власти.
"Я считаю, что отдельные люди, которые если участвуют в этом процессе... должны быть на авансцене, а не за кулисами. Когда ты за кулисами, кем бы ты ни был, становишься уязвимым", – заявил Мелия в эфире телеканала "ТВ Пирвели".
На вопрос телеведущей, стоят ли за требованием о проведении выборов председателя партии Кезерашвили и Мерабишвили, Мелия заявил, что не ответит на этот вопрос до тех пор, пока в партии не начнется предвыборная кампания.
На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии. Мерабишвили не стал скрывать, что поддерживает Хабеишвили, и впервые спустя два года стал делать политические заявления.
По словам Мелия, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" наслаждается происходящими в оппозиционной партии процессами. Как отметил Мелия, "Грузинская мечта" создает из Кезерашвили альтернативу Бидзины Иванишвили (основатель "Грузинской мечты"), которого, в свою очередь, оппозиция называет единственным олигархом в стране.
Раскол в ЕНД
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.
Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.
Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента.
"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.
Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.
Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.