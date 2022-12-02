https://sputnik-georgia.ru/20221202/oni-dolzhny-byt-na-avanstsene--meliya-o-merabishvili-i-kezerashvili-272661092.html

"Они должны быть на авансцене" – Мелия о Мерабишвили и Кезерашвили

"Они должны быть на авансцене" – Мелия о Мерабишвили и Кезерашвили

Оставаясь за кулисами, ты становишься уязвимым, считает Мелия 02.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-02T14:14+0400

2022-12-02T14:14+0400

2022-12-02T14:37+0400

политика

грузия

новости

ника мелия

вано мерабишвили

давид кезерашвили

тбилиси

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/08/261896278_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f78d6a34353acbb58cdca2bde28c2500.jpg

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили и экс-министр обороны Давид Кезерашвили должны быть на авансцене, а не за кулисами, если они участвуют в политических процессах, заявил действующий председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия."Нацдвижение" разделилось на два лагеря, и оба лагеря уже открыто говорят о влиянии на события в партии третьих лиц. Среди всплывших уже имен экс-министры обороны Давид Кезерашвили и Бачо Ахалая, и экс-глава МВД Вано Мерабишвили – одни из самых весомых фигур при прежней власти.На вопрос телеведущей, стоят ли за требованием о проведении выборов председателя партии Кезерашвили и Мерабишвили, Мелия заявил, что не ответит на этот вопрос до тех пор, пока в партии не начнется предвыборная кампания.На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии. Мерабишвили не стал скрывать, что поддерживает Хабеишвили, и впервые спустя два года стал делать политические заявления.Мерабишвили оказался больше лидером, чем Саакашвили – Талаквадзе>>По словам Мелия, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" наслаждается происходящими в оппозиционной партии процессами. Как отметил Мелия, "Грузинская мечта" создает из Кезерашвили альтернативу Бидзины Иванишвили (основатель "Грузинской мечты"), которого, в свою очередь, оппозиция называет единственным олигархом в стране.Раскол в ЕНДО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента.Адвокат Саакашвили требует от суда освобождения экс-президента>>"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ника мелия, вано мерабишвили, давид кезерашвили, тбилиси, грузинская мечта