https://sputnik-georgia.ru/20221213/saakashvilii---nakazat-nelzya-pomilovat-273006585.html

Саакашвили - наказать нельзя помиловать

Саакашвили - наказать нельзя помиловать

Перипетии вокруг осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится на лечении в клинике "Вивамеди", разделили грузинскую общественность... 13.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-13T18:16+0400

2022-12-13T18:16+0400

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Сторонники бывшего президента, а также часть общественности убеждены, что бывшему лидеру страны не место в заключении и он должен получить надлежащее лечение за границей. По ту сторону баррикад уверены, что Саакашвили должен понести заслуженное наказание и экс-президент намеренно усугубляет свое состояние, чтобы использовать это для дальнейшего освобождения.Посему, где ставить запятую во фразе "Саакашвили - наказать нельзя помиловать" — каждый выбирает сам.Страсти вокруг СаакашвилиОсужденный экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней. Он объявил голодовку в день задержания, 1 октября 2021 года.Согласно заключению группы врачей, созданной Народным защитником, Саакашвили похудел на 42 килограмма. В октябре 2021 года Саакашвили весил 115 килограммов.В заключении, обнародованном 7 декабря 2022 года, также говорится, что состояние здоровья Саакашвили в последнее время ухудшается и оценивается как тяжелое. Медики считают, что при потере веса с такой скоростью, критический индекс массы тела будет достигнут через 2-3 месяца, после чего "начнется необратимое поражение систем органов"."Внутренняя борьба за власть" – депутаты от "Мечты" оценили выборы в ЕНД>>У Саакашвили также наблюдается снижение и сокращение мышечной массы, ограничение движения, энергетическое истощение, нарушение чувствительности в конечностях, лихорадка, когнитивное ухудшение (ухудшение памяти, изменение поведения), синдром посттравматического стрессового расстройства.Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре отбывания Саакашвили наказания по состоянию здоровья. Судебное заседание по этому вопросу назначено на 14 декабря.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Каладзе: Саакашвили войдет в историю как основатель кровавого режима>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, общество, новости, нино ломджария, сандро гиргвлиани, валерий гелашвили, тбилиси, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили