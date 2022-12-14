https://sputnik-georgia.ru/20221214/gruzinskiy-deputat-rasskazal-pochemu-evroparlamentarii-tak-yarostno-zaschischayut-saakashvili-273065855.html
Грузинский депутат рассказал, почему европарламентарии "так яростно" защищают Саакашвили
Грузинский депутат рассказал, почему европарламентарии "так яростно" защищают Саакашвили
Часть депутатов Европарламента накануне выступила с критикой в адрес властей Грузии и призвала к освобождению экс-президента Саакашвили 14.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-14T20:02+0400
2022-12-14T20:02+0400
2022-12-14T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Последние события в Европарламенте еще более озадачили – мы имеем дело не только с целенаправленной негативной пропагандой из-за рубежа, но и с радикальной борьбой против правительства Грузии, заявил один из лидеров общественного движения "Сила народа" Дмитрий Хундадзе. Михаил Саакашвили прекратил голодовку >>>Отдельные депутаты Европарламента накануне выступили с критикой в адрес властей Грузии и призвали к освобождению экс-президента Саакашвили по состоянию здоровья, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Часть их в ходе дебатов в Европарламенте даже заявила, что от этого будет зависеть перспектива Грузии на вступление в ЕС. По словам Хундадзе, ряд европарламентариев выражает политическое неуважение. В то же время, по мнению депутата, они одержимы страхом, что, "если они его не освободят, то Саакашвили громко скажет то, что должен сказать". Саакашвили и его команда не смогли бы совершить преступления подобных масштабов без соучастия своих партнеров, отметил политик. "Как видно, жестокие преступления, совершенные режимом Саакашвили, выходят за пределы Грузии. Ничто другое не может оправдать такую ярую борьбу иностранных политиков за защиту виновного режима и его возвращения", - отметил Хундадзе. По мнению депутата, было бы целесообразно, если бы соответствующие органы проследили бы за преступным следом Саакашвили за границей. "Особенно сегодня, когда в Европарламенте вскрылись факты конкретных преступлений", - добавил он. На освобождении Саакашвили по состоянию здоровья настаивают такие евродепутаты, как Свен Миксер, Виола фон Крамон, Раса Юкнявичене, Дэвид Маккалистер, Рафаэль Глюксманн, Пятрас Ауштрявичюс и другие. Более того, Глюксманн заявил, что вопрос Саакашвили прямо связан со статусом кандидата в ЕС. По его словам, если с Саакашвили что-то случится в заключении, вся ответственность за это ляжет на власти Грузии. "В этом случае забудьте обо всем, что вы можете получить от Европы", - отметил Глюксманн. О том, что перед Грузией "закроются многие двери", если с Саакашвили что-то случится, заявил Ауштрявичюс. Он назвал обращение с осужденным Саакашвили бесчеловечным и нецивилизованным. Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились в суд с ходатайством об отмене или отсрочке наказания Саакашвили. По их словам, для этого есть все основания, а именно - медицинские заключения экспертов. "Классический пример фарисейства" - спикер парламента Грузии о дебатах в ЕП >>>Суд уже во второй раз отложил рассмотрение вопроса. Назначенное на среду заседание не состоялось из-за того, что Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии не смогла обеспечить дистанционное включение Саакашвили. Заседание перенесли на 22 декабря. Возвращение и арест Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, свен миксер, валерий гелашвили, дмитрий хундадзе, тбилиси, украина, европарламент, sputnik, специальная пенитенциарная служба
грузия, новости, политика, свен миксер, валерий гелашвили, дмитрий хундадзе, тбилиси, украина, европарламент, sputnik, специальная пенитенциарная служба
Грузинский депутат рассказал, почему европарламентарии "так яростно" защищают Саакашвили
Часть депутатов Европарламента накануне выступила с критикой в адрес властей Грузии и призвала к освобождению экс-президента Саакашвили
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Последние события в Европарламенте еще более озадачили – мы имеем дело не только с целенаправленной негативной пропагандой из-за рубежа, но и с радикальной борьбой против правительства Грузии, заявил один из лидеров общественного движения "Сила народа" Дмитрий Хундадзе.
Отдельные депутаты Европарламента накануне выступили с критикой в адрес властей Грузии и призвали к освобождению экс-президента Саакашвили по состоянию здоровья, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Часть их в ходе дебатов в Европарламенте даже заявила, что от этого будет зависеть перспектива Грузии на вступление в ЕС.
По словам Хундадзе, ряд европарламентариев выражает политическое неуважение. В то же время, по мнению депутата, они одержимы страхом, что, "если они его не освободят, то Саакашвили громко скажет то, что должен сказать".
"Они его современники и в свое время решали с ним ряд вопросов. Возникает вопрос – не является ли такая яростная защита Саакашвили от зарубежных политиков попыткой с их стороны скрыть совместные преступления и опасением, что Миша их разоблачит во многом?" - сказал Хундадзе.
Саакашвили и его команда не смогли бы совершить преступления подобных масштабов без соучастия своих партнеров, отметил политик.
"Как видно, жестокие преступления, совершенные режимом Саакашвили, выходят за пределы Грузии. Ничто другое не может оправдать такую ярую борьбу иностранных политиков за защиту виновного режима и его возвращения", - отметил Хундадзе.
По мнению депутата, было бы целесообразно, если бы соответствующие органы проследили бы за преступным следом Саакашвили за границей. "Особенно сегодня, когда в Европарламенте вскрылись факты конкретных преступлений", - добавил он.
На освобождении Саакашвили по состоянию здоровья настаивают такие евродепутаты, как Свен Миксер, Виола фон Крамон, Раса Юкнявичене, Дэвид Маккалистер, Рафаэль Глюксманн, Пятрас Ауштрявичюс и другие.
Более того, Глюксманн заявил, что вопрос Саакашвили прямо связан со статусом кандидата в ЕС. По его словам, если с Саакашвили что-то случится в заключении, вся ответственность за это ляжет на власти Грузии. "В этом случае забудьте обо всем, что вы можете получить от Европы", - отметил Глюксманн.
В свою очередь, представитель движения либералов Пятрас Ауштрявичюс в ЕП назвал обращение с Саакашвили бесчеловечным и нецивилизованным. Как отметил политик, руководство Грузии должно "показать гуманность".
О том, что перед Грузией "закроются многие двери", если с Саакашвили что-то случится, заявил Ауштрявичюс. Он назвал обращение с осужденным Саакашвили бесчеловечным и нецивилизованным.
Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились в суд с ходатайством об отмене или отсрочке наказания Саакашвили. По их словам, для этого есть все основания, а именно - медицинские заключения экспертов.
Суд уже во второй раз отложил рассмотрение вопроса. Назначенное на среду заседание не состоялось из-за того, что Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии не смогла обеспечить дистанционное включение Саакашвили. Заседание перенесли на 22 декабря.
Возвращение и арест
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.