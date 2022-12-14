https://sputnik-georgia.ru/20221214/gruzinskiy-deputat-rasskazal-pochemu-evroparlamentarii-tak-yarostno-zaschischayut-saakashvili-273065855.html

Грузинский депутат рассказал, почему европарламентарии "так яростно" защищают Саакашвили

Грузинский депутат рассказал, почему европарламентарии "так яростно" защищают Саакашвили

Часть депутатов Европарламента накануне выступила с критикой в адрес властей Грузии и призвала к освобождению экс-президента Саакашвили 14.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-14T20:02+0400

2022-12-14T20:02+0400

2022-12-14T20:02+0400

грузия

новости

политика

свен миксер

валерий гелашвили

дмитрий хундадзе

тбилиси

украина

европарламент

sputnik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23353/80/233538088_0:19:1610:925_1920x0_80_0_0_8f2abe2710a07dfc1872c6cb5b012e3e.jpg

ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Последние события в Европарламенте еще более озадачили – мы имеем дело не только с целенаправленной негативной пропагандой из-за рубежа, но и с радикальной борьбой против правительства Грузии, заявил один из лидеров общественного движения "Сила народа" Дмитрий Хундадзе. Михаил Саакашвили прекратил голодовку >>>Отдельные депутаты Европарламента накануне выступили с критикой в адрес властей Грузии и призвали к освобождению экс-президента Саакашвили по состоянию здоровья, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Часть их в ходе дебатов в Европарламенте даже заявила, что от этого будет зависеть перспектива Грузии на вступление в ЕС. По словам Хундадзе, ряд европарламентариев выражает политическое неуважение. В то же время, по мнению депутата, они одержимы страхом, что, "если они его не освободят, то Саакашвили громко скажет то, что должен сказать". Саакашвили и его команда не смогли бы совершить преступления подобных масштабов без соучастия своих партнеров, отметил политик. "Как видно, жестокие преступления, совершенные режимом Саакашвили, выходят за пределы Грузии. Ничто другое не может оправдать такую ярую борьбу иностранных политиков за защиту виновного режима и его возвращения", - отметил Хундадзе. По мнению депутата, было бы целесообразно, если бы соответствующие органы проследили бы за преступным следом Саакашвили за границей. "Особенно сегодня, когда в Европарламенте вскрылись факты конкретных преступлений", - добавил он. На освобождении Саакашвили по состоянию здоровья настаивают такие евродепутаты, как Свен Миксер, Виола фон Крамон, Раса Юкнявичене, Дэвид Маккалистер, Рафаэль Глюксманн, Пятрас Ауштрявичюс и другие. Более того, Глюксманн заявил, что вопрос Саакашвили прямо связан со статусом кандидата в ЕС. По его словам, если с Саакашвили что-то случится в заключении, вся ответственность за это ляжет на власти Грузии. "В этом случае забудьте обо всем, что вы можете получить от Европы", - отметил Глюксманн. О том, что перед Грузией "закроются многие двери", если с Саакашвили что-то случится, заявил Ауштрявичюс. Он назвал обращение с осужденным Саакашвили бесчеловечным и нецивилизованным. Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились в суд с ходатайством об отмене или отсрочке наказания Саакашвили. По их словам, для этого есть все основания, а именно - медицинские заключения экспертов. "Классический пример фарисейства" - спикер парламента Грузии о дебатах в ЕП >>>Суд уже во второй раз отложил рассмотрение вопроса. Назначенное на среду заседание не состоялось из-за того, что Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии не смогла обеспечить дистанционное включение Саакашвили. Заседание перенесли на 22 декабря. Возвращение и арест Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, свен миксер, валерий гелашвили, дмитрий хундадзе, тбилиси, украина, европарламент, sputnik, специальная пенитенциарная служба