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Парламент Грузии принял госбюджет страны на 2023 год
Парламент Грузии принял госбюджет страны на 2023 год
Государственный бюджет основан на консервативных макроэкономических прогнозах и ориентирован на продолжение фискальной консолидации 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T15:18+0400
2022-12-15T15:23+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Парламент Грузии принял государственный бюджет страны на 2023 год. За документ проголосовало 84 депутата.Государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.Согласно проекту, ожидается экономический рост до 5 %. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 79,7 миллиарда лари. Для сравнения, по последнему прогнозу он составлял 72,2 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,8%. При этом правительственный долг составляет 39% к ВВП.Новые параметры госбюджетаСогласно принятому проекту, поступления в госбюджет в 2023 году увеличатся на 2,1 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2022 года и составят около 21,9 миллиарда лари.При этом доходы увеличатся на 1,8 миллиарда лари и составят около 17,6 миллиарда.Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2023 года вырастет примерно на 2 миллиарда лари и составит около 21, 9 миллиарда лари.Кто получит больше денегБольше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство здравоохранения, чей бюджет составит 6,9 миллиарда лари.Основная часть этих средств пойдет на социальные программы, в частност, увеличение пенсий возрастным пенсионерам, целевую социальную помощь, доступное медицинское обслуживание и рост зарплат врачам, медсестрам и работникам скорой помощи.Также средства пойдут на обеспечение жильем семей вынужденных переселенцев и обеспечение работой социально незащищенных слоев граждан.Бюджет Минобороны Грузии увеличится на 25% &gt;&gt;Бюджет министерства регионального развития по первоначальному прогнозу в 2023 году составит около 3, 3 миллиарда лари, откуда 1,9 миллиарда пойдет на строительство дорог, а остальные деньги – на ремонт инфраструктуры, систем водоснабжения и строительство школ.По прогнозу, бюджет Минобразования составит более 2 миллиардов лари. При этом часть денег пойдет на увеличение надбавки к зарплатам учителям и приставам на 125 лари, а также на увеличение на 10% зарплат административно-технического персонала школ. Проект предполагает увеличение оплаты труда с 15 до 18 лари за час преподавателям профессиональных училищ. Кроме того, деньги пойдут на способствование научной деятельности и улучшение школьной инфраструктуры.Каким будет бюджет Минобразования Грузии в 2023 году &gt;&gt;Увеличение бюджета предусмотрено и для министерства обороны, чей бюджет составит 1,3 миллиарда лари, и деньги пойдут на увеличение зарплат военным на 20%, строительство для них квартир и развитие оборонных способностей страны.Увеличится также бюджет МВД Грузии. Он составит 1,1 миллиард лари. Причина увеличения – повышение зарплат сотрудникам полиции на 20%.По причине увеличения зарплат на 20% сотрудникам увеличится и бюджет СГБ Грузии, который составит 180 миллиона лари.Миссия МВФ оценила бюджет Грузии на 2023 год &gt;&gt;Также увеличение заработной платы ждет сотрудников министерства культуры, у них зарплата вырастет на 10%, а бюджет министерства составит 431,2 милллиона лари.Бюджет администрации правительства по прогнозу на 2023 год составит 22 миллиона лари, а бюджет администрации президента – 9,3 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, бюджет грузии, парламент грузии
грузия, новости, экономика, бюджет грузии, парламент грузии

Парламент Грузии принял госбюджет страны на 2023 год

15:18 15.12.2022 (обновлено: 15:23 15.12.2022)
© Parliament of GeorgiaЗаседание парламента Грузии. Депутаты
Заседание парламента Грузии. Депутаты - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2022
© Parliament of Georgia
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Государственный бюджет основан на консервативных макроэкономических прогнозах и ориентирован на продолжение фискальной консолидации
ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Парламент Грузии принял государственный бюджет страны на 2023 год. За документ проголосовало 84 депутата.
Государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.
Прогноз основных макроэкономических показателей на 2023 год

Показатель

Прогноз 2022

Прогноз 2023

Экономический рост, %

10,5

5,0

Дефлятор, %

9,5

5,0

Объем ВВП, млрд лари

72,2

79,7

Поступления в консолидированный бюджет, млрд лари

16,8

18,9

Дефицит госбюджета, % к ВВП

3,2

2,8

Расходы госбюджета, % к ВВП

21,6

21,3

Согласно проекту, ожидается экономический рост до 5 %. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 79,7 миллиарда лари. Для сравнения, по последнему прогнозу он составлял 72,2 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.
Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,8%. При этом правительственный долг составляет 39% к ВВП.

Новые параметры госбюджета

Согласно принятому проекту, поступления в госбюджет в 2023 году увеличатся на 2,1 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2022 года и составят около 21,9 миллиарда лари.
При этом доходы увеличатся на 1,8 миллиарда лари и составят около 17,6 миллиарда.
Прогнозные показатели госбюджета Грузии на 2023 год (миллионы лари)

Показатели

2022

2023

Поступления в госбюджет

19 852,4

21 914,2

Налоговые поступления в госбюджет

14 473,0

16 290,4

Гранты

341,8

279,7

Ассигнования госбюджета

19 678,7

21 880,1

Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2023 года вырастет примерно на 2 миллиарда лари и составит около 21, 9 миллиарда лари.

Кто получит больше денег

Больше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство здравоохранения, чей бюджет составит 6,9 миллиарда лари.
Основная часть этих средств пойдет на социальные программы, в частност, увеличение пенсий возрастным пенсионерам, целевую социальную помощь, доступное медицинское обслуживание и рост зарплат врачам, медсестрам и работникам скорой помощи.
Также средства пойдут на обеспечение жильем семей вынужденных переселенцев и обеспечение работой социально незащищенных слоев граждан.
Бюджет Минобороны Грузии увеличится на 25% >>
Бюджет министерства регионального развития по первоначальному прогнозу в 2023 году составит около 3, 3 миллиарда лари, откуда 1,9 миллиарда пойдет на строительство дорог, а остальные деньги – на ремонт инфраструктуры, систем водоснабжения и строительство школ.
По прогнозу, бюджет Минобразования составит более 2 миллиардов лари. При этом часть денег пойдет на увеличение надбавки к зарплатам учителям и приставам на 125 лари, а также на увеличение на 10% зарплат административно-технического персонала школ. Проект предполагает увеличение оплаты труда с 15 до 18 лари за час преподавателям профессиональных училищ. Кроме того, деньги пойдут на способствование научной деятельности и улучшение школьной инфраструктуры.
Каким будет бюджет Минобразования Грузии в 2023 году >>
Увеличение бюджета предусмотрено и для министерства обороны, чей бюджет составит 1,3 миллиарда лари, и деньги пойдут на увеличение зарплат военным на 20%, строительство для них квартир и развитие оборонных способностей страны.
Увеличится также бюджет МВД Грузии. Он составит 1,1 миллиард лари. Причина увеличения – повышение зарплат сотрудникам полиции на 20%.
По причине увеличения зарплат на 20% сотрудникам увеличится и бюджет СГБ Грузии, который составит 180 миллиона лари.
Миссия МВФ оценила бюджет Грузии на 2023 год >>
Также увеличение заработной платы ждет сотрудников министерства культуры, у них зарплата вырастет на 10%, а бюджет министерства составит 431,2 милллиона лари.
Бюджет администрации правительства по прогнозу на 2023 год составит 22 миллиона лари, а бюджет администрации президента – 9,3 миллиона лари.
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