https://sputnik-georgia.ru/20221215/parlament-gruzii-prinyal-gosbyudzhet-strany-na-2023-god-273085793.html
Парламент Грузии принял госбюджет страны на 2023 год
Парламент Грузии принял госбюджет страны на 2023 год
Государственный бюджет основан на консервативных макроэкономических прогнозах и ориентирован на продолжение фискальной консолидации 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T15:18+0400
2022-12-15T15:18+0400
2022-12-15T15:23+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Парламент Грузии принял государственный бюджет страны на 2023 год. За документ проголосовало 84 депутата.Государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.Согласно проекту, ожидается экономический рост до 5 %. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 79,7 миллиарда лари. Для сравнения, по последнему прогнозу он составлял 72,2 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,8%. При этом правительственный долг составляет 39% к ВВП.Новые параметры госбюджетаСогласно принятому проекту, поступления в госбюджет в 2023 году увеличатся на 2,1 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2022 года и составят около 21,9 миллиарда лари.При этом доходы увеличатся на 1,8 миллиарда лари и составят около 17,6 миллиарда.Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2023 года вырастет примерно на 2 миллиарда лари и составит около 21, 9 миллиарда лари.Кто получит больше денегБольше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство здравоохранения, чей бюджет составит 6,9 миллиарда лари.Основная часть этих средств пойдет на социальные программы, в частност, увеличение пенсий возрастным пенсионерам, целевую социальную помощь, доступное медицинское обслуживание и рост зарплат врачам, медсестрам и работникам скорой помощи.Также средства пойдут на обеспечение жильем семей вынужденных переселенцев и обеспечение работой социально незащищенных слоев граждан.Бюджет Минобороны Грузии увеличится на 25% >>Бюджет министерства регионального развития по первоначальному прогнозу в 2023 году составит около 3, 3 миллиарда лари, откуда 1,9 миллиарда пойдет на строительство дорог, а остальные деньги – на ремонт инфраструктуры, систем водоснабжения и строительство школ.По прогнозу, бюджет Минобразования составит более 2 миллиардов лари. При этом часть денег пойдет на увеличение надбавки к зарплатам учителям и приставам на 125 лари, а также на увеличение на 10% зарплат административно-технического персонала школ. Проект предполагает увеличение оплаты труда с 15 до 18 лари за час преподавателям профессиональных училищ. Кроме того, деньги пойдут на способствование научной деятельности и улучшение школьной инфраструктуры.Каким будет бюджет Минобразования Грузии в 2023 году >>Увеличение бюджета предусмотрено и для министерства обороны, чей бюджет составит 1,3 миллиарда лари, и деньги пойдут на увеличение зарплат военным на 20%, строительство для них квартир и развитие оборонных способностей страны.Увеличится также бюджет МВД Грузии. Он составит 1,1 миллиард лари. Причина увеличения – повышение зарплат сотрудникам полиции на 20%.По причине увеличения зарплат на 20% сотрудникам увеличится и бюджет СГБ Грузии, который составит 180 миллиона лари.Миссия МВФ оценила бюджет Грузии на 2023 год >>Также увеличение заработной платы ждет сотрудников министерства культуры, у них зарплата вырастет на 10%, а бюджет министерства составит 431,2 милллиона лари.Бюджет администрации правительства по прогнозу на 2023 год составит 22 миллиона лари, а бюджет администрации президента – 9,3 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, бюджет грузии, парламент грузии
грузия, новости, экономика, бюджет грузии, парламент грузии
Парламент Грузии принял госбюджет страны на 2023 год
15:18 15.12.2022 (обновлено: 15:23 15.12.2022)
Государственный бюджет основан на консервативных макроэкономических прогнозах и ориентирован на продолжение фискальной консолидации
ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Парламент Грузии принял государственный бюджет страны на 2023 год. За документ проголосовало 84 депутата.
Государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.
Прогноз основных макроэкономических показателей на 2023 год
Показатель
Прогноз 2022
Прогноз 2023
Экономический рост, %
10,5
5,0
Дефлятор, %
9,5
5,0
Объем ВВП, млрд лари
72,2
79,7
Поступления в консолидированный бюджет, млрд лари
16,8
18,9
Дефицит госбюджета, % к ВВП
3,2
2,8
Расходы госбюджета, % к ВВП
21,6
21,3
Согласно проекту, ожидается экономический рост до 5 %. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 79,7 миллиарда лари. Для сравнения, по последнему прогнозу он составлял 72,2 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.
Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,8%. При этом правительственный долг составляет 39% к ВВП.
Новые параметры госбюджета
Согласно принятому проекту, поступления в госбюджет в 2023 году увеличатся на 2,1 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2022 года и составят около 21,9 миллиарда лари.
При этом доходы увеличатся на 1,8 миллиарда лари и составят около 17,6 миллиарда.
Прогнозные показатели госбюджета Грузии на 2023 год (миллионы лари)
Показатели
2022
2023
Поступления в госбюджет
19 852,4
21 914,2
Налоговые поступления в госбюджет
14 473,0
16 290,4
Гранты
341,8
279,7
Ассигнования госбюджета
19 678,7
21 880,1
Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2023 года вырастет примерно на 2 миллиарда лари и составит около 21, 9 миллиарда лари.
Кто получит больше денег
Больше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство здравоохранения, чей бюджет составит 6,9 миллиарда лари.
Основная часть этих средств пойдет на социальные программы, в частност, увеличение пенсий возрастным пенсионерам, целевую социальную помощь, доступное медицинское обслуживание и рост зарплат врачам, медсестрам и работникам скорой помощи.
Также средства пойдут на обеспечение жильем семей вынужденных переселенцев и обеспечение работой социально незащищенных слоев граждан.
Бюджет министерства регионального развития по первоначальному прогнозу в 2023 году составит около 3, 3 миллиарда лари, откуда 1,9 миллиарда пойдет на строительство дорог, а остальные деньги – на ремонт инфраструктуры, систем водоснабжения и строительство школ.
По прогнозу, бюджет Минобразования составит более 2 миллиардов лари. При этом часть денег пойдет на увеличение надбавки к зарплатам учителям и приставам на 125 лари, а также на увеличение на 10% зарплат административно-технического персонала школ. Проект предполагает увеличение оплаты труда с 15 до 18 лари за час преподавателям профессиональных училищ. Кроме того, деньги пойдут на способствование научной деятельности и улучшение школьной инфраструктуры.
Увеличение бюджета предусмотрено и для министерства обороны, чей бюджет составит 1,3 миллиарда лари, и деньги пойдут на увеличение зарплат военным на 20%, строительство для них квартир и развитие оборонных способностей страны.
Увеличится также бюджет МВД Грузии. Он составит 1,1 миллиард лари. Причина увеличения – повышение зарплат сотрудникам полиции на 20%.
По причине увеличения зарплат на 20% сотрудникам увеличится и бюджет СГБ Грузии, который составит 180 миллиона лари.
Также увеличение заработной платы ждет сотрудников министерства культуры, у них зарплата вырастет на 10%, а бюджет министерства составит 431,2 милллиона лари.
Бюджет администрации правительства по прогнозу на 2023 год составит 22 миллиона лари, а бюджет администрации президента – 9,3 миллиона лари.