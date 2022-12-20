https://sputnik-georgia.ru/20221220/lider-gruzinskoy-mechty-vlasti-ukrainy-uchastvovali-v-otpravke-saakashvili-v-gruziyu-273248677.html

Лидер "Грузинской мечты": власти Украины участвовали в отправке Саакашвили в Грузию

Лидер "Грузинской мечты": власти Украины участвовали в отправке Саакашвили в Грузию

Спецоперация с отправкой Саакашвили в Грузию, к счастью, провалилась, заявил председатель правящей партии 20.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-20T19:39+0400

2022-12-20T19:39+0400

2022-12-20T19:39+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Заявление президента Украины Владимира Зеленского подтверждает наши слова, что украинские власти участвовали в отправке Саакашвили в Грузию, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Зеленский в своем ежедневном обращении призвал власти Грузии "принять решение для спасения жизни" Саакашвили – перевезти его в одну из клиник Украины, Европы или Америки. По его словам, то, что сейчас происходит с Саакашвили, – зло, это не подобает Грузии. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины в контейнере с молочной продукцией 29 сентября 2021 года. Экс-президент, который к тому времени был заочно осужден по двум уголовным делам, был арестован в Тбилиси 1 октября. Кроме того, против него возбуждено три дела, в том числе о незаконном пересечении границы. Саакашвили является гражданином Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Адвокаты, родные, соратники и сторонники осужденного Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж.Депутат: отправка Саакашвили в Грузию была спецоперацией >> Экс-президент подорвал свое здоровье в результате 50-дневной голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Помимо врачей клиники "Вивамеди", его обследовали две группы экспертов - группа, созданная при аппарате омбудсмена, и психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" совместно с иностранными врачами. Врачи из экспертных групп настаивают на том, что нынешнее лечение не дает результатов и состояние здоровья Саакашвили ухудшается. В связи с этим они настаивают на необходимости отмены или отсрочки наказания, чтобы экс-президент смог пройти необходимое ему лечение за рубежом. Судебное заседание по этому вопросу назначено на 22 декабря. Это давление на суд – Пенитенциарная служба о сюжетах ТВ касательно здоровья Саакашвили>>В медицинских заключениях экспертных групп говорится о том, что у Саакашвили по сравнению с предыдущим обследованием усилены энцефалопатия, сенсомоторная нейропатия, анемия, анорексия начала переходить в кахексию. Врачи говорят, что у него повышенная температура тела, гастроэнтерологические проблемы и проблемы со зрением, ухудшилась память, синдром посттравматического стрессового расстройства. Согласно заявлению аппарата омбудсмена, заключение экспертов от 6 декабря 2022 года содержит дополнительный диагноз, который не был обнародован исходя из его сенситивного характера. Тем не менее информация об этом предоставлена Тбилисскому городскому суду. Кроме того, центр "Эмпатия" настаивает на том, что Саакашвили отравлен. По словам директора центра Мариам Джишкариани, клиника "Вивамеди" провела токсикологическое исследование в Германии, которое показало наличие в крови Саакашвили четырех металлов в небольшом количестве – это ртуть, мышьяк, таллий и свинец. Президент Грузии: пора прекратить спекуляции на тему Саакашвили >>Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи из палаты экс-президента. Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры, на которых видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати. Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом уже занялся инспектор по защите персональных данных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, владимир зеленский, грузинская мечта, михаил саакашвили, украина