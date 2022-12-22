https://sputnik-georgia.ru/20221222/rekomendatsiya-vypolnena---parlament-gruzii-izmenil-izbiratelnoe-zakonodatelstvo-273333233.html

Рекомендация выполнена - парламент Грузии изменил избирательное законодательство

Рекомендация выполнена - парламент Грузии изменил избирательное законодательство

Изменение избирательного законодательства в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одной из 12 рекомендаций по получению Грузией статуса... 22.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-22T23:57+0400

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2022-12-22T23:57+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердил в третьем, окончательном чтении поправки в Избирательный кодекс, основная часть которых касается введения в стране системы электронного голосования. За проект проголосовали 93 депутата. В проекте учтено большинство рекомендаций Венецианской комиссии и БДИПЧ, которые те представили после изучения первоначальной версии проекта. Изменение избирательного законодательства в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одной из 12 рекомендаций по получению Грузией статуса кандидата в ЕС. День голосования Согласно поправкам, на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. Голосование в электронном виде будет проходить минимум на 70% участков, при этом на всех участках в самоуправляемых городах и административных центрах. Электронное голосование не будет проводиться на избирательных участках за границей, участках, созданных в виде исключения, и на участках в труднодоступных местах (с географической точки зрения). При этом на всех участках, где будет проводиться электронное голосование, число избирателей не должно превышать 3 тысячи человек. На остальных участках количество избирателей должно быть не менее 20 и не более 1,5 тысячи. "Грузинская мечта" назвала условие снижения избирательного барьера >>Маркирование избирателей будет обязательным - оно, как и прежде, будет проходить на входе на избирательный участок, вне зависимости от вида голосования. Оно не понадобится лишь заключенным и пациентам стационара. Согласно поправкам, ЦИК сам будет определять процедуры голосования, а также правила регистрации избирателей для участков с электронной системой голосования. На таких участках не понадобится забрасывание в начале процедуры голосования контрольного листа с подписями всех членов избирательной комиссии и можно будет использовать более одной урны для голосования. Закупать все электронное оборудование для голосования и подсчета голосов будет не ЦИК Грузии, а правительство. Что касается подсчета голосов, теперь действительным будет считаться любой бюллетень, где отмечен один из избирательных субъектов, даже если на этом бюллетене сделаны какие-то надписи. Обсуждение поправок в Избирательный кодекс Грузии началось со скандала >>Кроме того, ЦИК выберет новый вид бюллетеней, который не менялся в последние годы, и будут конверты для бюллетеней. Новые бюллетени будут созданы с учетом электронного голосования. Согласно поправкам, должна проводиться проверка электронного голосования, в частности проверка верификации избирателей. Председатель комиссии распечатает первый отчет, который подтвердит, что верификация не происходит без регистрации. После активизации верификации будет произведена дополнительная проверка, а только потом будут распечатываться списки избирателей на участке. В случае электронного голосования вместо контрольного бюллетеня будет произведена распечатка нулевых данных. В день выборов данные о числе избирателей будут распечатываться в строго отведенное время - в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 20:00. Сразу после завершения голосования будет распечатан окончательный отчет о числе проголосовавших. Подсчет голосов При электронной системе голосования на участке после закрытия все бюллетени с переносной избирательной урны будут помещаться в основную, на которой установлен аппарат для считывания голосов, после чего будут распечатаны предварительные данные голосования и отправлены в окружную комиссию. После этого начнется подведение итогов выборов и составление итогового протокола, что даст возможность проверить, посчитал ли аппарат итоги. Все бюллетени нужно будет переводить в цифровой формат и размещать на сайте ЦИК на пятый день после дня голосования. Меры контроля В законопроекте расширен список оснований для пересчета голосов. Новым поводом для пересчета станет исправления в итоговом протоколе, касающиеся числа голосов, числа участников выборов или числа бюллетеней, признанных недействительных. В таком случае пересчитывать будут то количество бюллетеней, которое достаточно для доказательства исправлений. Если исправление не будет доказано, то избирательная комиссия пересчитает бюллетени и проверит подписи избирателей. Кроме того, комиссия будет обязана выбрать пять участков по случайному принципу и пересчитать голоса. И если данные не совпадут, то комиссия будет обязана проверить и списки избирателей. Также пересчету подлежат и те участки, где эта сумма будет на 10 больше или меньше, чем число избирателей, указанных в итоговом протоколе. Также увеличивается срок обжалования решений участковых комиссий с двух до трех дней. Укомплектование комиссий Согласно поправкам, меняется принцип формирования и избрания председателей участковых избирательных комиссий и требования к членам комиссий. Председателей участковых комиссий будут назначать окружные комиссии на основании конкурса, а не члены конкретной участковой комиссии. При этом за кандидата в председатели избирательной участковой комиссии должны проголосовать две трети членов окружной комиссии, в том числе три назначенных ЦИК представителя. Права голоса не будут иметь члены окружной комиссии, чей родственник претендует на пост председателя участковой комиссии. Сами члены комиссии не должны быть представителями или членами комиссий от партий или избирательных субъектов, а также самим быть избирательными субъектами на прошлых двух выборах. Также члены комиссии с года последних общих выборов или с года последних промежуточных выборов не должны числиться в списках тех, кто вносил пожертвования партиям. Правила для наблюдателей и партий Еще одним новшеством станут требования для наблюдателей от местных организаций. Наблюдателями на выборах не смогут быть представители или члены комиссий от партий или избирательных субъектов на прошлых двух выборах. То же самое касается лиц, вносивших пожертвования партиям. Для партий же новшеством станет сокращение минимально необходимого партийного списка - со 100 человек до минимум 60. В парламенте Грузии создадут рабочие группы для выполнения 12 условий Евросоюза >>Кроме того, до полугода сокращен ценз оседлости для кандидатов в депутаты сакребуло - местные совещательные органы, и мэры городов и районов. С 2 тысяч лари (740 долларов) до 4 тысяч лари (1480 долларов) вырастет штраф за использование административных ресурсов во время избирательной кампании и использование служебного положения для избирательной кампании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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