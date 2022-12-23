https://sputnik-georgia.ru/20221223/gruzinskie-deputaty-obvinili-cnn-v-narushenii-standartov-zhurnalistiki-za-syuzhet-o-saakashvili-273348427.html

Грузинские депутаты обвинили CNN в нарушении стандартов журналистики за сюжет о Саакашвили

Грузинские депутаты обвинили CNN в нарушении стандартов журналистики за сюжет о Саакашвили

CNN в своем сюжете представило находящегося в комфортных условиях Саакашвили как мученика, говорится в заявлении "Силы народа" 23.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-23T15:37+0400

2022-12-23T15:37+0400

2022-12-23T15:53+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

cnn

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Весь сюжет CNN об осужденном экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили однобокий и переполненный фейками, говорится в заявлении общественного движения "Сила народа", которое сновали несколько депутатов парламента. В сюжете говорится о тяжелом состоянии здоровья Саакашвили, которое ухудшилось за год пребывания в заключении. По словам ведущей, защита экс-президента пытается доказать на суде, что он был отравлен – тесты показали тяжелые метали в организме, и что за этим стоит российская сторона. В сюжете есть и аудиозапись, согласно которой Саакашвили рассказывает своему американскому адвокату Массимо Д'Анджело о жестоком обращении сотрудников тюрьмы с ним. Там же отмечено, что CNN в своем сюжете представило находящегося в комфортных условиях Саакашвили как мученика. "Обществу известно, что именно в Америке сфальсифицировали заключение о т. н. отравлении Саакашвили. Это простая манипуляция, которая была нужна для новой фейк-кампании, была с легкостью расшифрована", – сказано в заявлении. Суд по вопросу отмены наказания Саакашвили продолжится через неделю>>"Сила народа" подчеркнула, что ответы на острые вопросы уже дал глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы. Малхаз Уртмелидзе назвал абсурдом разговоры о возможном отравлении Саакашвили – вещества, упомянутые в медицинском заключении, даже ниже допустимой нормы. В крови Саакашвили обнаружили ртуть, мышьяк, таллий и свинец.В заявлении "Силы народа" также говорится о том, что новый фейк появился у американского Института Маккейна, чего раньше никто не делал."В частности, у Института возникли подозрения относительно законности заключения Саакашвили, оно названо политически мотивированным. Незаконное пересечение границы, помилование убийц Гиргвлиани и заказ пыток Гелашвили настолько очевидные преступления, что до сих пор никто не смел говорить о незаконности заключения Саакашвили", – сказано в заявлении. "Грузинская мечта" резко ответила президентам Украины и Молдовы>>Общественное движение утверждает, что "американская спецоперация по спасению рядового агента глобальной партии войны достигает кульминации". Наряду с американскими ресурсами, в это полностью вовлечены представители европейской, украинской и молдавской агентократии. Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, которую он объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Зарубежные СМИ заговорили о состоянии здоровья Саакашвили вскоре после того, как, по утверждению правящей "Грузинской мечты", семья экс-президента наняла лоббистскую компанию. Мать Саакашвили заявила, что это не лоббистская, а юридическая компания.Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Глава парламента Грузии: цель соратников Саакашвили – ухудшить его состояние>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Саакашвили – гражданин Украины. Более того, с 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, михаил саакашвили, cnn