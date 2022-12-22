https://sputnik-georgia.ru/20221222/sud-po-voprosu-otmeny-nakazaniya-saakashvili-prodolzhitsya-cherez-nedelyu----273334535.html
Суд по вопросу отмены наказания Саакашвили продолжится через неделю
Суд по вопросу отмены наказания Саакашвили продолжится через неделю
Последний раз экс-президент Грузии лично был в суде в конце апреля 22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T23:39+0400
2022-12-22T23:39+0400
2022-12-22T23:41+0400
грузия
новости
михаил саакашвили
тбилиси
суд
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Рассмотрение вопроса об отмене исполнения наказания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию здоровья продолжится в Тбилисском городском суде 29 декабря, сказал судья Георгий Аревадзе. В сегодняшнем заседании Саакашвили участвовал дистанционно, из палаты гражданской клиники "Вивамеди". Судебное заседание транслировалось в прямом эфире, и все желающие могли увидеть, как выглядит экс-президент страны. Последний раз Саакашвили лично был в суде в конце апреля. В мае его этапировали из тюрьмы в клинику.Из-за ухудшения состояния здоровья врачи заявляли о нецелесообразности его транспортировки в суд, и заседания по всем трем уголовным делам, по которым проходит экс-президент, откладывались. Саакашвили был против проведения судебных заседаний без него. Отказался он и от выездного заседания - в его палате. Американский эксперт ознакомил суд с диагнозом Саакашвили>>Что касается сегодняшних событий, первым свидетелем защиты по вопросу отмены наказания по состоянию здоровья стал американский эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит, который встречался с Саакашвили 29 августа 2022 года. По словам эксперта, у Саакашвили симптомы быстро прогрессирующей деменции, что с большой вероятностью может быть вызвано тяжелыми металлами, которые обнаружили в организме Саакашвили - это ртуть и мышьяк.У экс-президента наблюдается снижение кратковременной памяти и затруднение восприятия новой информации. Он хорошо помнит события прошлого, но новую информацию запоминает с трудом, что характерно для пациентов с деменцией, пояснил Голдсмит.Все решает звонок из Вашингтона? Депутат раскритиковал экс-президента Грузии>>Эксперт также заявил, что у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство. Экс-президент получил психологическую травму в тюрьме, где он боялся за свою жизнь. Заключенные в соседних камерах постоянно кричали и оскорбляли Саакашвили, сказал эксперт, ссылаясь на слова экс-президента.Голдсмит выразил уверенность в том, что выходом из положения может быть лишь освобождение Саакашвили и его помещение в одну из клиник США или Европы, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами. По его словам, таких клиник в мире немного. По словам американского эксперта, в нынешней обстановке посттравматическое стрессовое расстройство Саакашвили лишь прогрессирует. Голдсмит уверен, что состояние Саакашвили может настолько ухудшиться, что приведет к его смерти.Элисашвили: если Саакашвили отправят на лечение за границу, в тюрьмах произойдет бунт>>Голдсмит опроверг утверждения о том, что Саакашвил симулирует. При этом, отвечая на вопрос представителя Специальной пенитенциарной службы, он допустил симулирование замедленного мышления и плохой памяти.Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Об этом открыто говорил и председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, весь год все наблюдают за тем, как Саакашвили делает все возможное, чтобы избежать наказание за совершенные преступления - он признан виновным по двух делам и приговорен к 6 годам тюрьмы. Целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб. Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, которую он объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Глава парламента Грузии: цель соратников Саакашвили – ухудшить его состояние>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Саакашвили – гражданин Украины. Более того, с 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, михаил саакашвили, тбилиси, суд, тбилисский городской суд
грузия, новости, михаил саакашвили, тбилиси, суд, тбилисский городской суд
Суд по вопросу отмены наказания Саакашвили продолжится через неделю
23:39 22.12.2022 (обновлено: 23:41 22.12.2022)
Последний раз экс-президент Грузии лично был в суде в конце апреля
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Рассмотрение вопроса об отмене исполнения наказания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию здоровья продолжится в Тбилисском городском суде 29 декабря, сказал судья Георгий Аревадзе.
В сегодняшнем заседании Саакашвили участвовал дистанционно, из палаты гражданской клиники "Вивамеди". Судебное заседание транслировалось в прямом эфире, и все желающие могли увидеть, как выглядит экс-президент страны.
Последний раз Саакашвили лично был в суде в конце апреля. В мае его этапировали из тюрьмы в клинику.
Из-за ухудшения состояния здоровья врачи заявляли о нецелесообразности его транспортировки в суд, и заседания по всем трем уголовным делам, по которым проходит экс-президент, откладывались. Саакашвили был против проведения судебных заседаний без него. Отказался он и от выездного заседания - в его палате.
Что касается сегодняшних событий, первым свидетелем защиты по вопросу отмены наказания по состоянию здоровья стал американский эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит, который встречался с Саакашвили 29 августа 2022 года.
По словам эксперта, у Саакашвили симптомы быстро прогрессирующей деменции, что с большой вероятностью может быть вызвано тяжелыми металлами, которые обнаружили в организме Саакашвили - это ртуть и мышьяк.
У экс-президента наблюдается снижение кратковременной памяти и затруднение восприятия новой информации. Он хорошо помнит события прошлого, но новую информацию запоминает с трудом, что характерно для пациентов с деменцией, пояснил Голдсмит.
Эксперт также заявил, что у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство. Экс-президент получил психологическую травму в тюрьме, где он боялся за свою жизнь. Заключенные в соседних камерах постоянно кричали и оскорбляли Саакашвили, сказал эксперт, ссылаясь на слова экс-президента.
Голдсмит выразил уверенность в том, что выходом из положения может быть лишь освобождение Саакашвили и его помещение в одну из клиник США или Европы, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами. По его словам, таких клиник в мире немного.
По словам американского эксперта, в нынешней обстановке посттравматическое стрессовое расстройство Саакашвили лишь прогрессирует. Голдсмит уверен, что состояние Саакашвили может настолько ухудшиться, что приведет к его смерти.
Голдсмит опроверг утверждения о том, что Саакашвил симулирует. При этом, отвечая на вопрос представителя Специальной пенитенциарной службы, он допустил симулирование замедленного мышления и плохой памяти.
Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Об этом открыто говорил и председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, весь год все наблюдают за тем, как Саакашвили делает все возможное, чтобы избежать наказание за совершенные преступления - он признан виновным по двух делам и приговорен к 6 годам тюрьмы. Целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб.
Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, которую он объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Арест и уголовные дела
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Саакашвили – гражданин Украины. Более того, с 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.