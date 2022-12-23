https://sputnik-georgia.ru/20221223/margvelashvili-vstal-na-zaschitu-saakashvili--reaktsii-mechty-i-oppozitsii-273353136.html
Маргвелашвили встал на защиту Саакашвили – реакция "Мечты" и оппозиции
Маргвелашвили встал на защиту Саакашвили – реакция "Мечты" и оппозиции
Общество не воспринимает Маргвелашвили всерьез, считает депутат от большинства 23.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-23T16:47+0400
2022-12-23T16:47+0400
2022-12-23T16:57+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Активное участие бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили в пропагандистской деятельности самой крупной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" некорректно, заявил первый вице-спикер парламента, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Ранее Маргвелашвили на своей странице в соцсети опубликовал заявление, которое подписали свыше 130 бывших политических и административных должностных лиц. В заявлении отмечено, что граждане Грузии не должны допустить, чтобы экс-президент Михаил Саакашвили "умер от пыток" и что он немедленно должен быть отправлен на лечение за границу. Представители "Нацдвижения" анонсируют акции протеста в случае затягивания рассмотрения вопроса об отмене исполнения наказания Саакашвили по состоянию здоровья. В четверг Саакашвили участвовал в заседании дистанционно из палаты гражданской клиники "Вивамеди". Судебное заседание транслировалось в прямом эфире, и все желающие могли увидеть, как выглядит экс-президент страны. "Безусловно, у них нет силы и ресурса для дестабилизации, однако их усилия в направлении дестабилизации продолжаются. В их числе и Маргвелашвили, хотя он не имеет большого веса и значения. К сожалению, общество не воспринимает Маргвелашвили всерьез", - отметил Вольский. Один из лидеров "Нацдвижения" назвал условия выхода из парламента Грузии>>Депутат от партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе считает, что Маргвелашвили следовало бы помиловать Саакашвили, когда он был президентом Грузии. Накануне американский эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит дал показания на суде по вопросу отмены наказания Саакашвили по состоянию здоровья. По его словам, у экс-президента быстро прогрессирующая деменция, что с большой вероятностью могло быть вызвано тяжелыми металлами, которые обнаружили в его организме – это ртуть и мышьяк. Кроме того, у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство, причиной которого стала психологическая травма, полученная в тюрьме из-за страха за свою жизнь. "Это начало конца" – депутат о планах "Национального движения">>Голдсмит выразил уверенность в том, что выходом из положения может быть лишь освобождение Саакашвили и его помещение в одну из клиник США или Европы, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами. По его словам, таких клиник в мире немного. По словам американского эксперта, в нынешней обстановке посттравматическое стрессовое расстройство Саакашвили лишь прогрессирует. Голдсмит уверен, что состояние Саакашвили может настолько ухудшиться, что приведет к его смерти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, георгий маргвелашвили, хатия деканоидзе, сша, европа, тбилиси
Маргвелашвили встал на защиту Саакашвили – реакция "Мечты" и оппозиции
16:47 23.12.2022 (обновлено: 16:57 23.12.2022)
Общество не воспринимает Маргвелашвили всерьез, считает депутат от большинства
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Активное участие бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили в пропагандистской деятельности самой крупной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" некорректно, заявил первый вице-спикер парламента, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.
Ранее Маргвелашвили на своей странице в соцсети опубликовал заявление, которое подписали свыше 130 бывших политических и административных должностных лиц. В заявлении отмечено, что граждане Грузии не должны допустить, чтобы экс-президент Михаил Саакашвили "умер от пыток" и что он немедленно должен быть отправлен на лечение за границу.
"Его активное участие в пропагандистских активностях "Нацдвижения" неправильно - так же, как и любого человека, предпочитающего политические игры той реальности, которая создана и перед которой поставили Грузию действия радикальной оппозиции", - заявил Вольский.
Представители "Нацдвижения" анонсируют акции протеста в случае затягивания рассмотрения вопроса об отмене исполнения наказания Саакашвили по состоянию здоровья. В четверг Саакашвили участвовал в заседании дистанционно из палаты гражданской клиники "Вивамеди". Судебное заседание транслировалось в прямом эфире, и все желающие могли увидеть, как выглядит экс-президент страны.
"Безусловно, у них нет силы и ресурса для дестабилизации, однако их усилия в направлении дестабилизации продолжаются. В их числе и Маргвелашвили, хотя он не имеет большого веса и значения. К сожалению, общество не воспринимает Маргвелашвили всерьез", - отметил Вольский.
Депутат от партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе считает, что Маргвелашвили следовало бы помиловать Саакашвили, когда он был президентом Грузии.
"По поводу письма Георгия Маргвелашвили хочу сказать, что для Георгия Маргвелашвили было бы лучше помиловать Михаила Саакашвили и использовать этот рычаг. Поэтому сейчас я понимаю содержание этого письма, но думаю, что он упустил этот шанс", - заявила Деканоидзе журналистам.
Накануне американский эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит дал показания на суде по вопросу отмены наказания Саакашвили по состоянию здоровья. По его словам, у экс-президента быстро прогрессирующая деменция, что с большой вероятностью могло быть вызвано тяжелыми металлами, которые обнаружили в его организме – это ртуть и мышьяк.
Кроме того, у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство, причиной которого стала психологическая травма, полученная в тюрьме из-за страха за свою жизнь.
Голдсмит выразил уверенность в том, что выходом из положения может быть лишь освобождение Саакашвили и его помещение в одну из клиник США или Европы, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами. По его словам, таких клиник в мире немного.
По словам американского эксперта, в нынешней обстановке посттравматическое стрессовое расстройство Саакашвили лишь прогрессирует. Голдсмит уверен, что состояние Саакашвили может настолько ухудшиться, что приведет к его смерти.