https://sputnik-georgia.ru/20221223/margvelashvili-vstal-na-zaschitu-saakashvili--reaktsii-mechty-i-oppozitsii-273353136.html

Маргвелашвили встал на защиту Саакашвили – реакция "Мечты" и оппозиции

Маргвелашвили встал на защиту Саакашвили – реакция "Мечты" и оппозиции

Общество не воспринимает Маргвелашвили всерьез, считает депутат от большинства 23.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-23T16:47+0400

2022-12-23T16:47+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Активное участие бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили в пропагандистской деятельности самой крупной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" некорректно, заявил первый вице-спикер парламента, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Ранее Маргвелашвили на своей странице в соцсети опубликовал заявление, которое подписали свыше 130 бывших политических и административных должностных лиц. В заявлении отмечено, что граждане Грузии не должны допустить, чтобы экс-президент Михаил Саакашвили "умер от пыток" и что он немедленно должен быть отправлен на лечение за границу. Представители "Нацдвижения" анонсируют акции протеста в случае затягивания рассмотрения вопроса об отмене исполнения наказания Саакашвили по состоянию здоровья. В четверг Саакашвили участвовал в заседании дистанционно из палаты гражданской клиники "Вивамеди". Судебное заседание транслировалось в прямом эфире, и все желающие могли увидеть, как выглядит экс-президент страны. "Безусловно, у них нет силы и ресурса для дестабилизации, однако их усилия в направлении дестабилизации продолжаются. В их числе и Маргвелашвили, хотя он не имеет большого веса и значения. К сожалению, общество не воспринимает Маргвелашвили всерьез", - отметил Вольский. Один из лидеров "Нацдвижения" назвал условия выхода из парламента Грузии>>Депутат от партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе считает, что Маргвелашвили следовало бы помиловать Саакашвили, когда он был президентом Грузии. Накануне американский эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит дал показания на суде по вопросу отмены наказания Саакашвили по состоянию здоровья. По его словам, у экс-президента быстро прогрессирующая деменция, что с большой вероятностью могло быть вызвано тяжелыми металлами, которые обнаружили в его организме – это ртуть и мышьяк. Кроме того, у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство, причиной которого стала психологическая травма, полученная в тюрьме из-за страха за свою жизнь. "Это начало конца" – депутат о планах "Национального движения">>Голдсмит выразил уверенность в том, что выходом из положения может быть лишь освобождение Саакашвили и его помещение в одну из клиник США или Европы, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами. По его словам, таких клиник в мире немного. По словам американского эксперта, в нынешней обстановке посттравматическое стрессовое расстройство Саакашвили лишь прогрессирует. Голдсмит уверен, что состояние Саакашвили может настолько ухудшиться, что приведет к его смерти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, георгий маргвелашвили, хатия деканоидзе, сша, европа, тбилиси