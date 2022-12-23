https://sputnik-georgia.ru/20221223/rossiysko-gruzinskiy-molodezhnyy-forum-prokhodit-v-peterburge-273357355.html
Российско-грузинский молодежный форум проходит в Петербурге
Российско-грузинский молодежный форум проходит в Петербурге
Несмотря на отсутствие дипотношений между странами, с самого начала деятельности Центра ежегодно организуются бесплатные курсы русского языка для всех желающих 23.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-23T19:10+0400
2022-12-23T19:10+0400
2022-12-23T19:42+0400
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дмитрий лорткипанидзе
санкт-петербург
грузино-российские отношения
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Перспективы налаживания конструктивного диалога между Грузией и Россией есть и они зависят от воли со стороны руководителей обоих государств, заявил директор Грузино-российского общественного центра имени Е.М. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе на Российско-грузинском молодежном форуме. Форум, посвящённый двусторонним отношениям России и Грузии, открылся в Санкт-Петербурге 22 декабря. Его цель – развитие российско-грузинского молодёжного сотрудничества, укрепление дружественных и профессиональных связей молодёжных лидеров двух стран. Собравшихся приветствовали начальник отдела международного молодёжного сотрудничества и туризма Департамента государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ Артем Фомин и заместитель исполнительного директора Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова Дарья Лобанова. "Мы рады стать частью этого значимого для наших стран проекта. Работа с молодыми людьми из России и Грузии – это то, чему мы готовы содействовать в любое время года и суток", - заявила Лобанова. По ее словам, после создания Грузино-российского центра в Тбилиси в 2013 году, организация старались всеми способами поддержать диалог на уровне гражданских обществ. Форум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития" прошел в Москве >>Несмотря на отсутствие дипотношений между странами, с самого начала деятельности Центра ежегодно организуются бесплатные курсы русского языка для всех желающих. Кроме того, регулярно проводятся круглые столы, лекции, встречи с известными людьми. Особенно важным и актуальным назвал российско-грузинский молодёжный диалог председатель Национального Совета молодёжных и детских объединений России, проректор РТУ МИРЭА Григорий Петушков. По его словам, двустороннее сотрудничество помогает преодолевать стереотипы и находить совместные решения в различных сферах, в том числе и в сфере гуманитарного сотрудничества. Он выразил уверенность, что совместные усилия непременно принесут плоды, и молодёжь двух стран сможет внести достойный вклад в развитие и процветание Грузии и России. Ключевым событием форума стала дискуссия "Россия-Грузия: гуманитарное сотрудничество в переломную эпоху". Запланировано обсуждение ценностей будущего, перспектив российского образования и гастродипломатии, роли новых медиа. В Грузии объявили бесплатные курсы русского языка >>Участниками мероприятия стали 40 молодых специалистов в области международных отношений, политики, экономики, регионоведения, культурологии, активисты общественных организаций, вовлечённые в международную деятельность и вопросы публичной дипломатии, представители местных и региональных органов самоуправления, государственных структур, студенты и аспиранты профильных факультетов, журналисты двух стран. Организаторами форума выступили Министерство науки и высшего образования РФ, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА – Российский технологический университет", Санкт-Петербургский фонд "Центр международной и региональной политики" при поддержке Ассоциации общественных объединений "Национальный Совет молодёжных и детских объединений России", Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, грузия, новости, общество, политика, дмитрий лорткипанидзе, санкт-петербург, грузино-российские отношения
россия, грузия, новости, общество, политика, дмитрий лорткипанидзе, санкт-петербург, грузино-российские отношения
Российско-грузинский молодежный форум проходит в Петербурге
19:10 23.12.2022 (обновлено: 19:42 23.12.2022)
Несмотря на отсутствие дипотношений между странами, с самого начала деятельности Центра ежегодно организуются бесплатные курсы русского языка для всех желающих
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Перспективы налаживания конструктивного диалога между Грузией и Россией есть и они зависят от воли со стороны руководителей обоих государств, заявил директор Грузино-российского общественного центра имени Е.М. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе на Российско-грузинском молодежном форуме.
Форум, посвящённый двусторонним отношениям России и Грузии, открылся в Санкт-Петербурге 22 декабря. Его цель – развитие российско-грузинского молодёжного сотрудничества, укрепление дружественных и профессиональных связей молодёжных лидеров двух стран.
"Диалог будет сложным, но другого пути просто нет. Нужно создать формат общения, исходя из воли народов, проживающих в Грузии, и исторических интересов России в регионе. Мы обязаны сделать это во имя достойного будущего наших народов!" - заявил Лорткипанидзе.
Собравшихся приветствовали начальник отдела международного молодёжного сотрудничества и туризма Департамента государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ Артем Фомин и заместитель исполнительного директора Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова Дарья Лобанова.
"Мы рады стать частью этого значимого для наших стран проекта. Работа с молодыми людьми из России и Грузии – это то, чему мы готовы содействовать в любое время года и суток", - заявила Лобанова.
По ее словам, после создания Грузино-российского центра в Тбилиси в 2013 году, организация старались всеми способами поддержать диалог на уровне гражданских обществ.
Несмотря на отсутствие дипотношений между странами, с самого начала деятельности Центра ежегодно организуются бесплатные курсы русского языка для всех желающих. Кроме того, регулярно проводятся круглые столы, лекции, встречи с известными людьми.
Особенно важным и актуальным назвал российско-грузинский молодёжный диалог председатель Национального Совета молодёжных и детских объединений России, проректор РТУ МИРЭА Григорий Петушков.
По его словам, двустороннее сотрудничество помогает преодолевать стереотипы и находить совместные решения в различных сферах, в том числе и в сфере гуманитарного сотрудничества.
"Россия придаёт большое значение укреплению отношений с молодым поколением грузинского народа. Нас связывают многовековые прочные нити – в сфере науки и культуры, религии, государственного строительства", – подчеркнул Петушков.
Он выразил уверенность, что совместные усилия непременно принесут плоды, и молодёжь двух стран сможет внести достойный вклад в развитие и процветание Грузии и России.
Ключевым событием форума стала дискуссия "Россия-Грузия: гуманитарное сотрудничество в переломную эпоху". Запланировано обсуждение ценностей будущего, перспектив российского образования и гастродипломатии, роли новых медиа.
Участниками мероприятия стали 40 молодых специалистов в области международных отношений, политики, экономики, регионоведения, культурологии, активисты общественных организаций, вовлечённые в международную деятельность и вопросы публичной дипломатии, представители местных и региональных органов самоуправления, государственных структур, студенты и аспиранты профильных факультетов, журналисты двух стран.
Организаторами форума выступили Министерство науки и высшего образования РФ, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА – Российский технологический университет", Санкт-Петербургский фонд "Центр международной и региональной политики" при поддержке Ассоциации общественных объединений "Национальный Совет молодёжных и детских объединений России", Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.