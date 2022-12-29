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"Сила народа" готовит закон об иноагентах в Грузии
"Сила народа" готовит закон об иноагентах в Грузии
Проект будет инициирован в январе и он основывается на модели закона США, заявил представитель движения 29.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-29T18:33+0400
2022-12-29T18:33+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек - Sputnik. Общественное движение "Сила народа", чьи представители входят в парламентское большинство, готовят проект закона о введении в Грузии понятия "агент иностранного влияния". "Сила народа" основана бывшими представителями правящей партии "Грузинская мечта" депутатами Созаром Субари, Дмитрием Хундадзе, Михаилом Кавелашвили и Гурамом Мачарашвили. По его словам, проект будет инициирован в январе и он основывается на модели закона США и законах нескольких других демократических государств. По его словам, в проекте предусмотрено появление термина "Агент иностранного влияния" и все имеющие подобный статус будут обязаны декларировать свои доходы и расходы. "Кроме того, будет обеспечено непосредственное подключение государства в ряд процессов, которые предусматривают привилегирование физических или юридических лиц финансированием из-за рубежа. Наш проект внесет важный вклад в обеспечение национальной безопасности с разных точек зрения", - сказал Мачарашвили. "Сила народа" - американцы действуют против властей Грузии через европейские структуры &gt;&gt;Кроме того депутат анонсировал инициирование еще одного законопроекта, который, по его словам, предусматривает "регламентацию распространения лжи в СМИ". "Законопроект основывается на законодательстве одной из передовых европейских демократических стран, и он эффективно обеспечивает как превенцию распространения лжи, так и соответствующее реагирование", - сказал Мачарашвили. По его словам, проекты значительно снизят уровень поляризации в Грузии. На данный момент в правящей партии "Грузинская мечта" не комментировали представленной инициативы своих бывших представителей. "Сила народа" анонсировала начало консультации с ними уже после официального представления проекта. Ранее "Сила народа" уже открыто обвиняла крупные НПО в том, что они выполняют заказ иностранных государств. Представители движения заявили, что большая часть финансирования США приходится не на Грузию, а на неправительственные организации, то есть на американскую агентуру, "Сила народа": США тратят деньги в Грузии на агентуру&gt;&gt;Наступающий 2023 год будет годом подготовки к предстоящим в 2024 году парламентским выборам, которые пройдут по полностью пропорциональной системе при высоком проходном барьере в 5%. На сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и бывшей партии власти "Единое национальное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, гурам мачарашвили, созар субари, дмитрий хундадзе, сша, политика
грузия, новости, гурам мачарашвили, созар субари, дмитрий хундадзе, сша, политика

"Сила народа" готовит закон об иноагентах в Грузии

18:33 29.12.2022
© Parliament of Georgia / Parliament of Georgia Депутат парламента Грузии Гурам Мачарашвили
Депутат парламента Грузии Гурам Мачарашвили - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2022
© Parliament of Georgia / Parliament of Georgia
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Проект будет инициирован в январе и он основывается на модели закона США, заявил представитель движения
ТБИЛИСИ, 29 дек - Sputnik. Общественное движение "Сила народа", чьи представители входят в парламентское большинство, готовят проект закона о введении в Грузии понятия "агент иностранного влияния".
"Сила народа" основана бывшими представителями правящей партии "Грузинская мечта" депутатами Созаром Субари, Дмитрием Хундадзе, Михаилом Кавелашвили и Гурамом Мачарашвили.

"По представленному нами закону будет создан реестр агентов иностранного влияния, регистрация в котором будет обязательна для всех соответствующих неправительственных организаций и других субъектов, которые финансируются из иностранных источников и преследуют цель оказывать влияние на принятие публичных решений или на формирование общественного мнения", - сказал представитель движения Гурам Мачарашвили.

По его словам, проект будет инициирован в январе и он основывается на модели закона США и законах нескольких других демократических государств.
По его словам, в проекте предусмотрено появление термина "Агент иностранного влияния" и все имеющие подобный статус будут обязаны декларировать свои доходы и расходы.
"Кроме того, будет обеспечено непосредственное подключение государства в ряд процессов, которые предусматривают привилегирование физических или юридических лиц финансированием из-за рубежа. Наш проект внесет важный вклад в обеспечение национальной безопасности с разных точек зрения", - сказал Мачарашвили.
"Сила народа" - американцы действуют против властей Грузии через европейские структуры >>
Кроме того депутат анонсировал инициирование еще одного законопроекта, который, по его словам, предусматривает "регламентацию распространения лжи в СМИ".
"Законопроект основывается на законодательстве одной из передовых европейских демократических стран, и он эффективно обеспечивает как превенцию распространения лжи, так и соответствующее реагирование", - сказал Мачарашвили.
По его словам, проекты значительно снизят уровень поляризации в Грузии.

"Я думаю, что у законопроектов будет большая поддержка грузинского народа, для которого важны безопасность Грузии и ее суверенитет и который устал от постоянного тиражирования лжи и поляризации", - сказал Мачарашвили.

На данный момент в правящей партии "Грузинская мечта" не комментировали представленной инициативы своих бывших представителей. "Сила народа" анонсировала начало консультации с ними уже после официального представления проекта.
Ранее "Сила народа" уже открыто обвиняла крупные НПО в том, что они выполняют заказ иностранных государств. Представители движения заявили, что большая часть финансирования США приходится не на Грузию, а на неправительственные организации, то есть на американскую агентуру,
"Сила народа": США тратят деньги в Грузии на агентуру>>
Наступающий 2023 год будет годом подготовки к предстоящим в 2024 году парламентским выборам, которые пройдут по полностью пропорциональной системе при высоком проходном барьере в 5%. На сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и бывшей партии власти "Единое национальное движение".
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