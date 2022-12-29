https://sputnik-georgia.ru/20221229/sila-naroda-gotovit-zakon-ob-inoagentakh-v-gruzii-273535905.html
"Сила народа" готовит закон об иноагентах в Грузии
"Сила народа" готовит закон об иноагентах в Грузии
Проект будет инициирован в январе и он основывается на модели закона США, заявил представитель движения 29.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-29T18:33+0400
2022-12-29T18:33+0400
2022-12-29T18:33+0400
грузия
новости
гурам мачарашвили
созар субари
дмитрий хундадзе
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24712/91/247129177_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_34a05d2d0a6ef7534930864e5c21e239.jpg
ТБИЛИСИ, 29 дек - Sputnik. Общественное движение "Сила народа", чьи представители входят в парламентское большинство, готовят проект закона о введении в Грузии понятия "агент иностранного влияния". "Сила народа" основана бывшими представителями правящей партии "Грузинская мечта" депутатами Созаром Субари, Дмитрием Хундадзе, Михаилом Кавелашвили и Гурамом Мачарашвили. По его словам, проект будет инициирован в январе и он основывается на модели закона США и законах нескольких других демократических государств. По его словам, в проекте предусмотрено появление термина "Агент иностранного влияния" и все имеющие подобный статус будут обязаны декларировать свои доходы и расходы. "Кроме того, будет обеспечено непосредственное подключение государства в ряд процессов, которые предусматривают привилегирование физических или юридических лиц финансированием из-за рубежа. Наш проект внесет важный вклад в обеспечение национальной безопасности с разных точек зрения", - сказал Мачарашвили. "Сила народа" - американцы действуют против властей Грузии через европейские структуры >>Кроме того депутат анонсировал инициирование еще одного законопроекта, который, по его словам, предусматривает "регламентацию распространения лжи в СМИ". "Законопроект основывается на законодательстве одной из передовых европейских демократических стран, и он эффективно обеспечивает как превенцию распространения лжи, так и соответствующее реагирование", - сказал Мачарашвили. По его словам, проекты значительно снизят уровень поляризации в Грузии. На данный момент в правящей партии "Грузинская мечта" не комментировали представленной инициативы своих бывших представителей. "Сила народа" анонсировала начало консультации с ними уже после официального представления проекта. Ранее "Сила народа" уже открыто обвиняла крупные НПО в том, что они выполняют заказ иностранных государств. Представители движения заявили, что большая часть финансирования США приходится не на Грузию, а на неправительственные организации, то есть на американскую агентуру, "Сила народа": США тратят деньги в Грузии на агентуру>>Наступающий 2023 год будет годом подготовки к предстоящим в 2024 году парламентским выборам, которые пройдут по полностью пропорциональной системе при высоком проходном барьере в 5%. На сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и бывшей партии власти "Единое национальное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24712/91/247129177_114:274:1569:1365_1920x0_80_0_0_ff0f3f770a0bba5c75aa0e6c1bf3f7fc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, гурам мачарашвили, созар субари, дмитрий хундадзе, сша, политика
грузия, новости, гурам мачарашвили, созар субари, дмитрий хундадзе, сша, политика
"Сила народа" готовит закон об иноагентах в Грузии
Проект будет инициирован в январе и он основывается на модели закона США, заявил представитель движения
ТБИЛИСИ, 29 дек - Sputnik. Общественное движение "Сила народа", чьи представители входят в парламентское большинство, готовят проект закона о введении в Грузии понятия "агент иностранного влияния".
"Сила народа" основана бывшими представителями правящей партии "Грузинская мечта" депутатами Созаром Субари, Дмитрием Хундадзе, Михаилом Кавелашвили и Гурамом Мачарашвили.
"По представленному нами закону будет создан реестр агентов иностранного влияния, регистрация в котором будет обязательна для всех соответствующих неправительственных организаций и других субъектов, которые финансируются из иностранных источников и преследуют цель оказывать влияние на принятие публичных решений или на формирование общественного мнения", - сказал представитель движения Гурам Мачарашвили.
По его словам, проект будет инициирован в январе и он основывается на модели закона США и законах нескольких других демократических государств.
По его словам, в проекте предусмотрено появление термина "Агент иностранного влияния" и все имеющие подобный статус будут обязаны декларировать свои доходы и расходы.
"Кроме того, будет обеспечено непосредственное подключение государства в ряд процессов, которые предусматривают привилегирование физических или юридических лиц финансированием из-за рубежа. Наш проект внесет важный вклад в обеспечение национальной безопасности с разных точек зрения", - сказал Мачарашвили.
Кроме того депутат анонсировал инициирование еще одного законопроекта, который, по его словам, предусматривает "регламентацию распространения лжи в СМИ".
"Законопроект основывается на законодательстве одной из передовых европейских демократических стран, и он эффективно обеспечивает как превенцию распространения лжи, так и соответствующее реагирование", - сказал Мачарашвили.
По его словам, проекты значительно снизят уровень поляризации в Грузии.
"Я думаю, что у законопроектов будет большая поддержка грузинского народа, для которого важны безопасность Грузии и ее суверенитет и который устал от постоянного тиражирования лжи и поляризации", - сказал Мачарашвили.
На данный момент в правящей партии "Грузинская мечта" не комментировали представленной инициативы своих бывших представителей. "Сила народа" анонсировала начало консультации с ними уже после официального представления проекта.
Ранее "Сила народа" уже открыто обвиняла крупные НПО в том, что они выполняют заказ иностранных государств. Представители движения заявили, что большая часть финансирования США приходится не на Грузию, а на неправительственные организации, то есть на американскую агентуру,
Наступающий 2023 год будет годом подготовки к предстоящим в 2024 году парламентским выборам, которые пройдут по полностью пропорциональной системе при высоком проходном барьере в 5%. На сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и бывшей партии власти "Единое национальное движение".