https://sputnik-georgia.ru/20221229/sila-naroda-gotovit-zakon-ob-inoagentakh-v-gruzii-273535905.html

"Сила народа" готовит закон об иноагентах в Грузии

"Сила народа" готовит закон об иноагентах в Грузии

Проект будет инициирован в январе и он основывается на модели закона США, заявил представитель движения 29.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-29T18:33+0400

2022-12-29T18:33+0400

2022-12-29T18:33+0400

грузия

новости

гурам мачарашвили

созар субари

дмитрий хундадзе

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24712/91/247129177_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_34a05d2d0a6ef7534930864e5c21e239.jpg

ТБИЛИСИ, 29 дек - Sputnik. Общественное движение "Сила народа", чьи представители входят в парламентское большинство, готовят проект закона о введении в Грузии понятия "агент иностранного влияния". "Сила народа" основана бывшими представителями правящей партии "Грузинская мечта" депутатами Созаром Субари, Дмитрием Хундадзе, Михаилом Кавелашвили и Гурамом Мачарашвили. По его словам, проект будет инициирован в январе и он основывается на модели закона США и законах нескольких других демократических государств. По его словам, в проекте предусмотрено появление термина "Агент иностранного влияния" и все имеющие подобный статус будут обязаны декларировать свои доходы и расходы. "Кроме того, будет обеспечено непосредственное подключение государства в ряд процессов, которые предусматривают привилегирование физических или юридических лиц финансированием из-за рубежа. Наш проект внесет важный вклад в обеспечение национальной безопасности с разных точек зрения", - сказал Мачарашвили. "Сила народа" - американцы действуют против властей Грузии через европейские структуры >>Кроме того депутат анонсировал инициирование еще одного законопроекта, который, по его словам, предусматривает "регламентацию распространения лжи в СМИ". "Законопроект основывается на законодательстве одной из передовых европейских демократических стран, и он эффективно обеспечивает как превенцию распространения лжи, так и соответствующее реагирование", - сказал Мачарашвили. По его словам, проекты значительно снизят уровень поляризации в Грузии. На данный момент в правящей партии "Грузинская мечта" не комментировали представленной инициативы своих бывших представителей. "Сила народа" анонсировала начало консультации с ними уже после официального представления проекта. Ранее "Сила народа" уже открыто обвиняла крупные НПО в том, что они выполняют заказ иностранных государств. Представители движения заявили, что большая часть финансирования США приходится не на Грузию, а на неправительственные организации, то есть на американскую агентуру, "Сила народа": США тратят деньги в Грузии на агентуру>>Наступающий 2023 год будет годом подготовки к предстоящим в 2024 году парламентским выборам, которые пройдут по полностью пропорциональной системе при высоком проходном барьере в 5%. На сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и бывшей партии власти "Единое национальное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, гурам мачарашвили, созар субари, дмитрий хундадзе, сша, политика