https://sputnik-georgia.ru/20230105/astronomicheskiy-kalendar-2023-samye-vazhnye-nebesnye-sobytiya-goda-273666578.html

Астрономический календарь 2023: самые важные небесные события года

Астрономический календарь 2023: самые важные небесные события года

Жителей Земли в 2023 году порадуют разные звездопады, а также два солнечных и четыре лунных затмения 05.01.2023, Sputnik Грузия

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звездопад

луна

суперлуние

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Астрономический календарь 2023 года богат разными космическими событиями – необъятная вселенная порадует жителей Земли красивыми и яркими звездопадами, солнечными и лунными затмениями, а также суперлуниями.Главными астрономическими событиями 2023 года будут гибридное и кольцеобразное солнечные затмения. Гибридное – редкий тип солнечного затмения, которое меняет свой внешний вид по мере движения тени Луны по поверхности Земли. В начале или конце пути лунной тени по поверхности Земли затмение кольцеобразное, а в середине – полное солнечное затмение.Астрономический календарь: какие яркие события подарит небо в 2023?>>Всего в 2023 году произойдет четыре затмения – два солнечных и два лунных. Все лунные затмения будут полутеневыми – это когда диск Луны накрывает не тень, а полутень.Суперлуние в 2023 году можно будет наблюдать несколько раз. Суперлуние – время, когда Луна приближается к Земле на максимально близкое расстояние. В этот момент Луна выглядит крупнее и ярче, чем обычно.Первый звездопад 2023 года – метеорный поток Квадрантиды, наибольшей активности он достигает в ночь с 3 на 4 число. Отдельные падающие звезды можно увидеть с 28 декабря по 12 января.Весенний метеорный поток Лириды ожидается с 16 по 25 апреля. Пик звездопада обычно приходится на 22-23 апреля.Кто из знаков зодиака добьется успеха в год Кролика?>>Звездопад Аквариды жители Земли увидят с 16 апреля по 28 мая. Пика активности метеорный поток достигает 6-7 мая.Персеиды – один из самых популярных метеорных потоков, который прольется на Землю с 10 по 20 августа. Пик активности звездопада обычно приходится на 12-14 августа.Звездопад Ориониды жители нашей планеты увидят с 2 октября по 7 ноября. Пик активности метеорного потока выпадает на 21-22 октября.Тауриды можно наблюдать с 7 сентября по 10 декабря, пик активности которых обычно приходится на 5-6 ноября.Через звездопад Леониды, известный своими яркими и обильными вспышками, ежегодно Земля проходит 6-30 ноября. Пик активности метеорного потока обычно приходится на 17-18 ноября.Декабрьский метеорный поток Геминиды жители Земли смогут наблюдать 7-18 числа. Максимальной интенсивности этот поток достигает 13-14 числа.Урсиды проливаются на Землю 17 декабря и продолжаются около семи дней. Пика своей активности последний метеорный поток года достигает 20-22 декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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