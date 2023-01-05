https://sputnik-georgia.ru/20230105/katolikos-patriarkh-vseya-gruzii-otpravil-pismo-saakashvili--glavnoe-poslanie-273683934.html

Католикос-Патриарх всея Грузии отправил письмо Саакашвили

Католикос-Патриарх всея Грузии отправил письмо Саакашвили

Глава Грузинской православной церкви отправил письмо Михаилу Саакашвили еще до Нового года 05.01.2023, Sputnik Грузия

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михаил саакашвили

грузия

католикос-патриарх всея грузии илия ii

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ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил осужденного экс-президента Михаила Саакашвили с праздниками и пожелал здоровья и Божьей помощи в "познании истинно другой реальности".Поздравление было отправлено Саакашвили до Нового года, но в соцсетях появилось только в четверг, 5 января.С 12 мая осужденный экс-президент Грузии находится в клинике "Вивамеди". Врачи этой клиники оценивают состояние его здоровья как средне тяжелое, а адвокаты, родные и соратники Саакашвили настаивают на том, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, которую он объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. На сегодняшний день, как заявили на суде приглашенные защитой американские эксперты, у Саакашвили прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов, то есть отравлением. Директор "Вивамеди": Саакашвили не может покинуть клинику на время>>Единственным выходом из положения токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами.В свою очередь глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаз Уртмелидзе заявил на суде, что содержание тяжелых металлов в организме Саакашвили находится в пределах нормы. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. По его словам, ведется дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация властиСаакашвили отравлен или анализы в норме? Американский токсиколог дал показания>>В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати.Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом занялся инспектор по защите персональных данных.Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно признан виновным по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. В общей сложности ему предстоит провести в заключении шесть лет.Но срок приговора может увеличиться. Тбилисский городской суд рассматривает еще три дела против Саакашвили – о растрате госсредств на должности президента Грузии, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы 29 сентября 2021 года.Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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михаил саакашвили, грузия, католикос-патриарх всея грузии илия ii