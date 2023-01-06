https://sputnik-georgia.ru/20230106/deputat-ot-gruzinskoy-mechty-otvetil-na-ugrozu-materi-saakashvili-273705966.html
Депутат от "Грузинской мечты" ответил на угрозу матери Саакашвили
Депутат от "Грузинской мечты" ответил на угрозу матери Саакашвили
Вице-спикер посоветовал матери экс-президента призвать сына подчиниться требованиям врачей и прекратить наносит себе увечья 06.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-06T19:19+0400
2023-01-06T19:19+0400
2023-01-06T19:12+0400
грузия
политика
новости
михаил саакашвили
тбилисский городской суд
грузинская мечта
георгий вольский
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ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. Направление, которое избрала мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания, не в интересах заключенного, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. Так Вольский прокомментировал заявление Аласания, которая сказала, что сделает все, чтобы люди, которые коллективно убивают Саакашвили, понесли примерное наказание. Саакашвили с 12 мая 2022 года находится в гражданской клинике "Вивамеди". Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. Вольский призвал Аласания посоветовать своему сыну подчинится требованиям врачей и прекратить наносит себе увечья. "Мобилизация членов семьи Саакашвили, однопартийцев и единомышленников происходит вокруг одной идеи, чтобы Саакашвили был болен и чтобы использовать эту болезнь для мобилизации общества и проведения акций. За акциями обязательна должно последовать развитие революционных сценариев и смена власти", – отметил Вольский. Саакашвили вновь отказался сдавать анализы на отравление >>Что касается угрозы, то, по словам Вольского, это "обычное дело". "Просто отличие в том, что сегодня у них нет под рукой механизмов, чтобы исполнить угрозу. Исходя из этого, они остаются только в надежде на заявления. В 2024 году пройдут выборы. и общество выразит свою позицию в связи с тем, насколько права Гиули Аласания или любой другой", – добавил он. Между тем, адвокат Шалва Хачапуридзе утверждает, что состояние здоровья Саакашвили настолько тяжелое, что он не сможет присутствовать физически или участвовать дистанционно на заседание суда. Сторона защиты экс-президента обращается к судье Георгию Аревадзе с требованием ежедневно проводить судебные заседания по вопросу отмены или отсрочки наказания из-за тяжелого состояния здоровья осужденного. Следующее судебное заседание состоится 9 января. Чтобы подкрепить свою позицию, они привлекли к делу американских экспертов, двоих из которых – токсиколога Дэвида Смита и эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита – уже допросили в суде. Оба заявили, что у Саакашвили прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов. Единственным выходом из положения Голдсмит и Смит назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами. Директор "Вивамеди": Саакашвили не может покинуть клинику на время>>Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. По его словам, ведется дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти. В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати. Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом занялся инспектор по защите персональных данных. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Американский эксперт ознакомил суд с диагнозом Саакашвили >>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, грузинская мечта, георгий вольский
грузия, политика, новости, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, грузинская мечта, георгий вольский
Депутат от "Грузинской мечты" ответил на угрозу матери Саакашвили
Вице-спикер посоветовал матери экс-президента призвать сына подчиниться требованиям врачей и прекратить наносит себе увечья
ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. Направление, которое избрала мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания, не в интересах заключенного, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.
Так Вольский прокомментировал заявление Аласания, которая сказала, что сделает все, чтобы люди, которые коллективно убивают Саакашвили, понесли примерное наказание. Саакашвили с 12 мая 2022 года находится в гражданской клинике "Вивамеди". Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом.
"Заявлению Гиули Аласания не хватает серьезности. Мы можем понять ее как мать и как члена семьи, но направление, которое она выбрала, не входит в лучшие интересы заключенного", – заявил Вольский журналистам.
Вольский призвал Аласания посоветовать своему сыну подчинится требованиям врачей и прекратить наносит себе увечья.
"Мобилизация членов семьи Саакашвили, однопартийцев и единомышленников происходит вокруг одной идеи, чтобы Саакашвили был болен и чтобы использовать эту болезнь для мобилизации общества и проведения акций. За акциями обязательна должно последовать развитие революционных сценариев и смена власти", – отметил Вольский.
Что касается угрозы, то, по словам Вольского, это "обычное дело".
"Просто отличие в том, что сегодня у них нет под рукой механизмов, чтобы исполнить угрозу. Исходя из этого, они остаются только в надежде на заявления. В 2024 году пройдут выборы. и общество выразит свою позицию в связи с тем, насколько права Гиули Аласания или любой другой", – добавил он.
Между тем, адвокат Шалва Хачапуридзе утверждает, что состояние здоровья Саакашвили настолько тяжелое, что он не сможет присутствовать физически или участвовать дистанционно на заседание суда. Сторона защиты экс-президента обращается к судье Георгию Аревадзе с требованием ежедневно проводить судебные заседания по вопросу отмены или отсрочки наказания из-за тяжелого состояния здоровья осужденного.
Следующее судебное заседание состоится 9 января. Чтобы подкрепить свою позицию, они привлекли к делу американских экспертов, двоих из которых – токсиколога Дэвида Смита и эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита – уже допросили в суде.
Оба заявили, что у Саакашвили прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов.
Единственным выходом из положения Голдсмит и Смит назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами.
Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. По его словам, ведется дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти.
В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати.
Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом занялся инспектор по защите персональных данных.
Арест и уголовные дела
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.