https://sputnik-georgia.ru/20230106/deputat-ot-gruzinskoy-mechty-otvetil-na-ugrozu-materi-saakashvili-273705966.html

Депутат от "Грузинской мечты" ответил на угрозу матери Саакашвили

Депутат от "Грузинской мечты" ответил на угрозу матери Саакашвили

Вице-спикер посоветовал матери экс-президента призвать сына подчиниться требованиям врачей и прекратить наносит себе увечья 06.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-06T19:19+0400

2023-01-06T19:19+0400

2023-01-06T19:12+0400

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георгий вольский

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ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. Направление, которое избрала мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания, не в интересах заключенного, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. Так Вольский прокомментировал заявление Аласания, которая сказала, что сделает все, чтобы люди, которые коллективно убивают Саакашвили, понесли примерное наказание. Саакашвили с 12 мая 2022 года находится в гражданской клинике "Вивамеди". Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. Вольский призвал Аласания посоветовать своему сыну подчинится требованиям врачей и прекратить наносит себе увечья. "Мобилизация членов семьи Саакашвили, однопартийцев и единомышленников происходит вокруг одной идеи, чтобы Саакашвили был болен и чтобы использовать эту болезнь для мобилизации общества и проведения акций. За акциями обязательна должно последовать развитие революционных сценариев и смена власти", – отметил Вольский. Саакашвили вновь отказался сдавать анализы на отравление >>Что касается угрозы, то, по словам Вольского, это "обычное дело". "Просто отличие в том, что сегодня у них нет под рукой механизмов, чтобы исполнить угрозу. Исходя из этого, они остаются только в надежде на заявления. В 2024 году пройдут выборы. и общество выразит свою позицию в связи с тем, насколько права Гиули Аласания или любой другой", – добавил он. Между тем, адвокат Шалва Хачапуридзе утверждает, что состояние здоровья Саакашвили настолько тяжелое, что он не сможет присутствовать физически или участвовать дистанционно на заседание суда. Сторона защиты экс-президента обращается к судье Георгию Аревадзе с требованием ежедневно проводить судебные заседания по вопросу отмены или отсрочки наказания из-за тяжелого состояния здоровья осужденного. Следующее судебное заседание состоится 9 января. Чтобы подкрепить свою позицию, они привлекли к делу американских экспертов, двоих из которых – токсиколога Дэвида Смита и эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита – уже допросили в суде. Оба заявили, что у Саакашвили прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов. Единственным выходом из положения Голдсмит и Смит назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами. Директор "Вивамеди": Саакашвили не может покинуть клинику на время>>Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. По его словам, ведется дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти. В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати. Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом занялся инспектор по защите персональных данных. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Американский эксперт ознакомил суд с диагнозом Саакашвили >>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, грузинская мечта, георгий вольский