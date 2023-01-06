https://sputnik-georgia.ru/20230106/vremya-ne-terpit---advokaty-saakashvili-trebuyut-uskorit-sudebnye-zasedaniya-273701448.html

"Время не терпит" – адвокаты Саакашвили требуют ускорить судебные заседания

"Время не терпит" – адвокаты Саакашвили требуют ускорить судебные заседания

Следующее судебное заседание по вопросу отмены или отсрочки наказания Саакашвили состоится 9 января 06.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-06T15:12+0400

2023-01-06T15:12+0400

2023-01-06T16:08+0400

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михаил саакашвили

шалва хачапуридзе

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. Сторона защиты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили обращается к судье Георгию Аревадзе с требованием ежедневно проводить судебные заседания по вопросу отмены или отсрочки наказания из-за тяжелого состояния здоровья осужденного, заявил адвокат Шалва Хачапуридзе.Саакашвили с 12 мая 2022 года находится в гражданской клинике "Вивамеди". Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. По словам защитника интересов Саакашвили, "время уже не терпит". "Вчера, как вы знаете, он потерял сознание. Я запрошу историю болезни, записи, перешлю американским и грузинским экспертам, и разберемся, с каким явлением мы имеем дело. Это был уже шестой случай потери сознания", – отметил Хачапуридзе. Следующее судебное заседание по вопросу отмены или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья состоится 9 января. Саакашвили вновь отказался сдавать анализы на отравление >>Чтобы подкрепить свою позицию, защита Саакашвили привлекла к делу американских экспертов, двоих из которых – токсиколога Дэвида Смита и эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита – уже допросили в суде.Оба заявили, что у Саакашвили прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов. Единственным выходом из положения Голдсмит и Смит назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами. Директор "Вивамеди": Саакашвили не может покинуть клинику на время>>Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. По его словам, ведется дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти. В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати. Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом занялся инспектор по защите персональных данных. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Американский эксперт ознакомил суд с диагнозом Саакашвили >>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе, тбилисский городской суд