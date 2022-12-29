https://sputnik-georgia.ru/20221229/gruzinskoe-politicheskoe-zazerkale-ili-nikto-ne-khotel-proigrat-273543982.html

Грузинское политическое зазеркалье, или "Никто не хотел проиграть"

Грузинское политическое зазеркалье, или "Никто не хотел проиграть"

Колумнист Sputnik не случайно позволил себе заменить ключевое слово в названии известного культового фильма Витаутаса Жалакявичуса: политика – не война, и... 29.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-29T20:07+0400

2022-12-29T20:07+0400

2022-12-29T20:48+0400

грузия

политика

аналитика

михаил саакашвили

рамаз сакварелидзе

анна долидзе

грузинская мечта

единое нацдвижение

колумнисты

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Сошедшие с активной политической арены грузинские партии, как правило, не располагали самобытными, а чаще вообще какими-либо достойными общественного внимания идеями. Благо управление страной – не идея, а процесс, который должен иметь цель. Иначе он выхолащивает себя и порождает протест. Убедительное подтверждение – бесславно почивший "Союз граждан". Сменившее его "Единое национальное движение", нравится кому или нет, недостатка в нововведениях не испытывало. Пожалуй, даже переусердствовало в их безапелляционном насаждении. Не принципиально, были ли эти нововведения, в данном случае, надиктованы извне или родились в лоне грузинского политического сознания. Важно другое – проиграв выборы, "Нацдвижение" сохранило слой верных сторонников и не сошло с политической арены. Однако то, что происходит с крупнейшей оппозиционной партией сейчас, можно назвать чем угодно – соперничеством, провокацией, конкурентной борьбой, но только не политикой. Политика, как минимум, предполагает уважение к тем, кому она адресована. А оппозицию такой социальный феномен, как общество, интересует, похоже, исключительно в потребительском плане – как сметающая все на своем пути деструктивная сила. В "Нацдвижении" полный хаос – Кобахидзе >>В известной мере сказанное касается и "Грузинской мечты". Как утверждают политологи, "Мечта", принимая решения, тоже механически "считает людей по протестующим головам". Разница лишь в том, что партии власти деструкция ни к чему. И если она подчас выглядит сдержанней, то, скорее, в силу обстоятельств, а не наличествующих в арсенале методов борьбы. За кого же и как нас "считают"? Речь, уточню, о партиях, а не об исполнительной власти, которая, судя по последним шагам, предпринимает попытки действовать конструктивно. Но на политическом ристалище каждый вопрос – будь то состояния здоровья Михаила Саакашавили или решение Гаагского международного суда – обостряется до уровня Дидгорской битвы. При этом, нам настырно навязывают мнение, абсолютно не принимающее в расчет ментальные и мыслительные способности грузинского общества. В итоге любой шаг к компромиссу, не говоря уже об объективности, восприниматься противостоящими партиями даже не как уступка – как позорный проигрыш! И это путь, заводящий их все дальше в никуда – в какое-то самодовольное и агрессивно съежившееся политическое зазеркалье. "Внутренняя борьба за власть" – депутаты от "Мечты" оценили выборы в ЕНД>>Оно у всех свое, и представления расходятся диаметрально. А поскольку мы с вами не эксперты и не политики, уверенные, что разбираются во всем, нам приходится опереться на здравый смысл. Который, заметим, однозначно подсказывает – элиты витают где-то высоко, откуда мы зрительно для них недосягаемы. Они не понимают и не стремятся понять, что происходит на самом деле, потому что знают – все равно не уступят. А главное, судя по заявлениям, эти партии, постоянно апеллируя к нам, рядовым гражданам, ни во что нас при этом не ставят, считая чем-то вроде ставших мировым открытием грузинской археологии дманисипитеков "Зезвы и Мзии". Как бы ни был витиеват язык стряпчих, мы, однако, достаточно образованы, чтобы понять, о чем заявил на днях Главный прокурор Гаагского международного суда Карим Хан. Он признал, что грузинские военнослужащие в ходе конфликта 2008 года не совершали военных преступлений и преступлений против человечности. Безусловно, очень отрадно, хотя, скажем прямо, большинство из нас никогда в этом и не сомневалось. А вот непомерный восторг и попытка власти подать сугубо юридический документ как яркую политическую победу невольно дали повод подумать, будто ее тревожили подобные сомнения… Оппозиция пошла дальше, заявив, что Гаагский суд своим решением полностью оправдал (?!) Михаила Саакашвили. Простите, но нельзя же так грубо подменять смысл сказанного, рассчитывая, что, общественность не заметит, как ее водят за нос?! Словно никто из нас не в курсе, что обвинения, по которым экс-президент отбывает срок, к событиям 2008 года не имеют никакого отношения. "Нацдвижение" получило поляризацию в своей партии – Кобахидзе >>Не мешало бы нашим формальным и неформальным лидерам понять, человек считает, что в нем видят идиота, и тогда, когда ему начинают упорно вбивать в голову то, в чем он и так не сомневался, и когда хотят внушить, что черное – это белое, а белое – зеленое. Именно сверхмерные "старания" дали повод Ане Долидзе заявить, что власть сводит счеты с Саакашвили как с оппонентом. Даже более лояльный по отношению к "Мечте" конституционалист Леван Алапишвили не удержался, сказав, нельзя с такой ненавистью отзываться о подсудимом ("Ахали таоба", 23.12). В принципе, справедливое тюремное наказание (а в последнее время сам приговор уже не дискутируется – только состояние здоровья), конечно, вряд ли можно считать сведением счетов. Но согласитесь, что оппозиция сознательно или неосознанно сама способствует превращению отбывающего наказание Саакашвили в оппонента. Политолог Рамаз Сакварелидзе замечает, что ни за одного осужденного лидера "Нацдвижение" не вело такую непримиримую борьбу, и увязывает это с желанием посеять негодование у международной общественности. Другие, как он полагает, на такую роль не тянули ("Резонанси", 22.12). Примечательно и заявление Владимира Зеленского, предложившего ради спасения Саакашвили вывезти его, в том числе, на Украину. Честно говоря, трудно представить, чтобы при нынешней ситуации ему в Киеве было безопасней, чем в грузинской тюрьме. У любого здравомыслящего человека невольно возникнет подозрение, что предложение преследует совсем иные цели. Самая опасная "третья сила" – избиратель, который молча голосует против всех >>И еще. На днях в суде обсуждался вопрос о возможности перевода экс-президента на лечение за рубеж. Газеты обошел снимок заросшего и непричесанного Саакашвили, когда он дистанционно подключился к процессу. Я не медицинский эксперт и, в отличии от некоторых, до сих пор не сумел сложить для себя непредвзятую версию относительно его здоровья. Но в связи со всей этой историей проявились вещи совершенно очевидные. Прежде всего, то, что использовать в политических целях действительно тяжело больного человека не менее безнравственно и отвратительно, чем симулировать болезнь. А кроме того, независимо от самочувствия, вовсе не обязательно появляться перед публичной аудиторией в столь неопрятном виде. В конце концов, это неуважение к обществу, быть лидером которого тебе выпал удел. Даже очень тяжело больные люди находят в себе силы побриться и причесаться, прежде чем предстать на людях. А уж если добровольно рискнул стать мучеником (в общем-то, прекрасно зная, что тебя ждет), хорошо бы себя перебороть, чтобы достойно нести этот крест. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, политика, аналитика, михаил саакашвили, рамаз сакварелидзе, анна долидзе, грузинская мечта, единое нацдвижение, колумнисты