https://sputnik-georgia.ru/20230111/kto-vozglavit-antikorruptsionnoe-byuro-v-gruzii-nazvany-usloviya-konkursa-273834628.html
Кто возглавит Антикоррупционное бюро в Грузии? Названы условия конкурса
Кто возглавит Антикоррупционное бюро в Грузии? Названы условия конкурса
Подать документы могут граждане Грузии с пятилетним опытом работы в системе правосудия или в сфере прав человека 11.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-11T13:13+0400
2023-01-11T13:13+0400
2023-01-11T14:16+0400
грузия
новости
анри оханашвили
георгий микаутадзе
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Обнародована информация об условиях участия в конкурсе для отбора кандидатов на пост главы Антикоррупционного бюро, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства. Заявки кандидатов будут приниматься с 11 до 25 января включительно на странице Бюро публичной службы. Подать документы могут граждане Грузии с пятилетним опытом работы в системе правосудия или в сфере прав человека, или в сфере охраны порядка с высокой репутацией и без судимости. Конкурс состоит из двух этапов – отбор заявок и собеседование, отмечено в сообщении ведомства.Отбор кандидатов на пост главы Антикоррупционного бюро стартует 11 января>>По результатам конкурса будут отобраны не менее двух, но не более пяти кандидатов. Глава антикоррупционного бюро будет назначаться премьер-министром Грузии сроком на шесть лет. В состав комиссии входят: глава администрации правительства Реваз Джавелидзе, председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе, председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, заместитель председателя Верховного суда Георгий Микаутадзе, первый заместитель Генерального прокурора Бакур Абуладзе, и. о. народного защитника Тамара Гварамадзе, представитель НПО "Международная прозрачность – Грузия" Александр Кевхишвили. На основании изменений, внесенных в законодательство Грузии, Антикоррупционное бюро будет самостоятельно осуществлять свою деятельность и будет подотчетно парламенту Грузии и Межведомственному совету по борьбе с коррупцией. Парламент поддержал создание Антикоррупционного бюро в Грузии>>Основная задача бюро – содействие борьбе с коррупцией. Бюро будет контролировать выполнение документа, определяющего общую политику борьбы с коррупцией и национальную антикоррупционную стратегию Грузии, а также будет координировать деятельность соответствующих органов, организаций и должностных лиц. Усиление борьбы с коррупцией является одной из 12 рекомендаций, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, анри оханашвили, георгий микаутадзе, тбилиси
грузия, новости, анри оханашвили, георгий микаутадзе, тбилиси
Кто возглавит Антикоррупционное бюро в Грузии? Названы условия конкурса
13:13 11.01.2023 (обновлено: 14:16 11.01.2023)
Подать документы могут граждане Грузии с пятилетним опытом работы в системе правосудия или в сфере прав человека
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Обнародована информация об условиях участия в конкурсе для отбора кандидатов на пост главы Антикоррупционного бюро, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.
Заявки кандидатов будут приниматься с 11 до 25 января включительно на странице Бюро публичной службы.
Подать документы могут граждане Грузии с пятилетним опытом работы в системе правосудия или в сфере прав человека, или в сфере охраны порядка с высокой репутацией и без судимости.
Конкурс состоит из двух этапов – отбор заявок и собеседование, отмечено в сообщении
ведомства.
По результатам конкурса будут отобраны не менее двух, но не более пяти кандидатов. Глава антикоррупционного бюро будет назначаться премьер-министром Грузии сроком на шесть лет.
В состав комиссии входят: глава администрации правительства Реваз Джавелидзе, председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе, председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, заместитель председателя Верховного суда Георгий Микаутадзе, первый заместитель Генерального прокурора Бакур Абуладзе, и. о. народного защитника Тамара Гварамадзе, представитель НПО "Международная прозрачность – Грузия" Александр Кевхишвили.
На основании изменений, внесенных в законодательство Грузии, Антикоррупционное бюро будет самостоятельно осуществлять свою деятельность и будет подотчетно парламенту Грузии и Межведомственному совету по борьбе с коррупцией.
Основная задача бюро – содействие борьбе с коррупцией. Бюро будет контролировать выполнение документа, определяющего общую политику борьбы с коррупцией и национальную антикоррупционную стратегию Грузии, а также будет координировать деятельность соответствующих органов, организаций и должностных лиц.
Усиление борьбы с коррупцией является одной из 12 рекомендаций, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.