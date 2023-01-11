https://sputnik-georgia.ru/20230111/skolko-grazhdan-gruzii-vospolzovalis-nakopitelnoy-pensiey--poslednie-dannye-273839536.html

Сколько граждан Грузии воспользовались накопительной пенсией – последние данные

Сколько граждан Грузии воспользовались накопительной пенсией – последние данные

В Грузии с 1 января 2019 года действует система накопительной пенсии, которая является обязательной 11.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-11T16:41+0400

2023-01-11T16:41+0400

2023-01-11T16:41+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Число граждан Грузии, включенных в накопительную пенсионную систему, по данным на 10 января, составляет около 1,4 миллиона человек, из них выплаты получили 2,9 тысячи человек, говорится в сообщении на сайте Пенсионного агентства. Размер выданной пенсионерам суммы составил 7,5 миллиона лари (около 2,8 миллиона долларов). По информации Пенсионного агентства, стоимость пенсионных активов составляет 2,97 миллиарда лари (1,1 миллиона долларов). Из них чистая прибыль, начисленная в результате инвестиционной деятельности, составляет 438 миллионов лари (162,8 миллиона долларов). Приоритеты правительства Грузии на 2023 год – куда пойдут средства из госбюджета>>Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (8,9 тысячи долларов) на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (22,3 тысячи долларов) государство перечисляет лишь 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (208,2 миллиона долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом. По информации Агентства, чистая прибыль фонда с даты его запуска (1 января 2019 года) по декабрь 2022 года включительно составляет 40,8%, а реальная доходность (с учетом инфляции) за тот же период – 2,69%. Минфин Грузии: проценты по кредитам для пенсионеров продолжат снижаться>>Пенсионный фонд начал скупать доллары лишь с марта 2022 года. По состоянию на 31 декабря – 81,2% пенсионных активов инвестированы в грузинской национальной валюте, а 18,8% - в долларах. Так, 2% активов размещены в текущие процентные счета, 16,2% — в местные казначейские облигации, 10,5 % — в казначейские облигации США, 7,4% — в глобальные акции, 0,8% — в еврооблигации, 0,1% - в местные корпоративные облигации, 63 % - в депозитные сертификаты и ​​срочные вклады.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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