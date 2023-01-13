https://sputnik-georgia.ru/20230113/financial-times-ekonomika-evrozony-sokratitsya-273920191.html

Financial Times: экономика еврозоны сократится

Financial Times: экономика еврозоны сократится

По оценкам экспертов, цены в еврозоне в среднем вырастут более чем на 6% в будущем году и почти на 2,7% в 2024-м 13.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-13T23:13+0400

2023-01-13T23:13+0400

2023-01-13T23:15+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Энергетический кризис вызовет дальнейший спад в экономике еврозоны в 2023 году, сообщает газета Financial Times со ссылкой на экономистов.Эксперты считают, что высокая инфляция и дефицит энергоресурсов спровоцируют дальнейшее сокращение производства и ухудшение ситуации на рынке труда. Таким образом, экономика еврозоны сократится на 0,01% в следующем году, в то время как Еврокомиссия и Европейский центральный банк прогнозировали ее рост на 0,3% и 0,5% соответственно.По оценкам экспертов, цены в среднем вырастут более чем на 6% в будущем году и почти на 2,7% в 2024-м. При этом безработица увеличится с 6,5 до 7,1% до конца 2023 года.МВФ не будет ухудшать прогноз роста мировой экономики на 2023 год >>Аналитики полагают, что европейским странам удалось снизить зависимость от импорта российского газа, в частности путем увеличения поставок голубого топлива из Норвегии, США и ближневосточных стран. В то же время они предупреждают, что без российского газа будет гораздо сложнее заполнить хранилища в преддверии следующей зимы.Вопрос о поставках энергоресурсов на этот период все еще открыт, заявил главный экономист международного рейтингового агентства S&P Global Ratings Сильвейн Бройер.Так, 90% из 37 опрошенных газетой экономистов считают, что еврозона уже находится в состоянии рецессии, а также прогнозируют сокращение ВВП в течение всего следующего года.По мнению профессора экономики Международного свободного университета общественных наук им. Гвидо Карли (LUISS) Марчелло Мессори, дальнейшее повышение процентных ставок ЕЦБ для противодействия чрезмерной инфляции, вызванной шоком в сфере энергоснабжения, приведет к серьезной рецессии в еврозоне.Всемирный банк прогнозирует снижение роста мировой экономики в 2023 году >>В то же время, сообщает Financial Times, спад в экономике в сочетании со значительно более высокой стоимостью ипотеки в Европе может вызвать резкие изменения на рынке жилья в регионе. В среднем, по прогнозам экономистов, цены на недвижимость в еврозоне в 2023 году снизятся на 4,7%.Профессор экономики Университета Луиса в Риме Марчелло Мессори заявил, что дальнейшее повышение процентных ставок ЕЦБ для противодействия чрезмерной инфляции, вызванной шоком в сфере энергоснабжения, приведет к серьезной рецессии в экономике. Последний раз регулятор повышал базовую ставку 15 декабря - на 50 базовых пунктов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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