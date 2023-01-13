https://sputnik-georgia.ru/20230113/v-gruzinskoy-mechte-rezko-otvetili-glave-mid-estonii-273900224.html

В "Грузинской мечте" резко ответили главе МИД Эстонии

В "Грузинской мечте" резко ответили главе МИД Эстонии

В своем Twitter эстонский дипломат написал, что призывает власти Грузии предоставить Михаилу Саакашвили возможность пройти лечение за границей 13.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-13T12:27+0400

2023-01-13T12:27+0400

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михаил саакашвили

политика

украина

эстония

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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Любой призыв об отсрочке наказания экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили это не только оскорбление верховенства закона, но прямой призыв к открытию второго фронта, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. Так политик прокомментировал заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, который после телефонного разговора со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили написал в своем Twitter, что в ходе беседы выразил обеспокоенность в связи с состоянием здоровья Саакашвили и призвал предоставить ему возможность лечиться за границей."Любой разговор об отсрочке приговора Саакашвили является не только оскорблением справедливости и верховенства закона, но прямым призывом к беспорядкам в Грузии и к открытию второго фронта", – заявил Ионатамишвили. Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции, в том числе крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", которую в свое время основал Саакашвили, в желании втянуть страну в войну. Между тем к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. "Поэтому я хотел бы призывать всех, прежде чем делать призывы подобного содержания, задуматься, чтобы не стать частью радикальных групп и партий войны", – заявил Ионатамишвили. Страсти вокруг Саакашвили Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, которую он объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Американский эксперт о Саакашвили: есть опасность развития рака желудка>>>Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. Чтобы подкрепить свою позицию и добиться освобождения Саакашвили по состоянию здоровья, защита экс-президента привлекла к делу американских экспертов, двоих из которых – токсиколога Дэвида Смита и эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита – уже допросили в суде. Оба заявили, что у Саакашвили прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов. Откуда у Саакашвили деменция и другие болезни? Стороны представили свои аргументы на суде>>>Единственным выходом из положения Голдсмит и Смит назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, а также падает с кровати. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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михаил саакашвили, политика, украина, эстония