https://sputnik-georgia.ru/20230116/eksperty-po-ekonomike-ozhidayut-mirovoy-retsessii-v-2023-godu---otchet-vef-273977163.html

Эксперты по экономике ожидают мировой рецессии в 2023 году - отчет ВЭФ

Эксперты по экономике ожидают мировой рецессии в 2023 году - отчет ВЭФ

Опрошенные ВЭФ специалисты считают, что снятие в Китае жестких ограничений, касающихся COVID-19, придаст импульс экономического росту. 16.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-16T22:01+0400

2023-01-16T22:01+0400

2023-01-16T22:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Большинство ведущих экономистов, опрошенных Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) в ноябре-декабре 2022 года, прогнозируют рецессию в мировой экономике в 2023 году, говорится в опубликованном докладе ВЭФ."Почти две трети ведущих экономистов считают глобальную рецессию в 2023 году вероятной. Из них 18% рассматривают ее как крайне вероятную", - отмечается в докладе.В нем указывается, что со времени предыдущего подобного опроса, проводившегося в сентябре прошлого года, число специалистов, пессимистично оценивающих перспективы развития мировой экономики в 2023 году, выросло более чем в два раза.Давосский форум планирует уничтожить Россию >>Среди ведущих экономистов, участвовавших в нынешнем опросе, "существует твердый консенсус по поводу того, что перспективы экономического роста в 2023 году являются мрачными, особенно в Европе и США", говорится в документе.Абсолютно все они ожидают "слабого или очень слабого роста" в Старом Свете. В отношении перспектив американской экономики в нынешнем году подобные оценки высказал 91% респондентов. Это свидетельствует об ухудшении ситуации за последние несколько месяцев. В сентябре 2022 года слабого или очень слабого роста в Европе ожидали 86% экономистов, а в США - 64%.Financial Times: экономика еврозоны сократится >>Опрошенные ВЭФ специалисты считают, что снятие в Китае жестких ограничений, касающихся COVID-19, придаст импульс экономического росту. Высокую инфляцию в КНР ожидают 5% респондентов, а в Европе - 57%.Как заявила управляющий директор ВЭФ Саадия Захиди, тот факт, что две трети экономистов прогнозируют глобальную рецессию в 2023 году, свидетельствует о нынешнем "стесненном положении" мировой экономики.Всемирный банк прогнозирует снижение роста мировой экономики в 2023 году >>"Высокая инфляция, низкие темпы роста, высокая задолженность и большая фрагментация ослабляют стимулы для инвестиций, необходимых для возвращения к росту экономики и повышению жизненных стандартов наиболее уязвимых людей в мире", - сказала она.Захиди призвала "инвестировать в инновации в сфере продовольствия и энергии, образование и развитие производственных навыков, создание рабочих мест и рынков завтрашнего дня с высоким потенциалом".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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