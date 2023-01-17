https://sputnik-georgia.ru/20230117/gruziya-perekhodit-na-novyy-etap-borby-s-gepatitom-273988399.html

Грузия переходит на новый этап борьбы с гепатитом

Грузия переходит на новый этап борьбы с гепатитом

При поддержке ВОЗ Грузия получила право разрабатывать национальный план по искоренению вирусных гепатитов 17.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-17T13:05+0400

2023-01-17T13:05+0400

2023-01-17T13:05+0400

гепатит

зураб азарашвили

минздрав

грузия

общество

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. В Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья открылся колаборационный центр вирусных гепатитов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Минздрав Грузии. Статус колаборационного центра дает Грузии право разрабатывать национальный план по искоренению вирусных гепатитов и стратегию тестирования, мониторинга, а также усиления диагностических лабораторных возможностей. Программа искоренения гепатита С в Грузии завершится к 2025 году>>>Мероприятие открыл министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили. Он ознакомил гостей с целями центра и отметил, что своевременная диагностика вирусного гепатита и доступ к лечению позволили значительно сократить случаи заболевания. По словам Азарашвили, решение ВОЗ открыть колаборационный центр в Грузии является признанием успеха страны в осуществлении госпрограммы искоренения гепатита С и сильной поддержкой со стороны международных партнеров. На мероприятии присутствовали представители ВОЗ, международные и местные партнеры, участвующие в процессе искоренения гепатита С и специалисты отрасли. От гепатита С в Грузии по программе элиминации вылечились 80 тысяч человек>>>Завершение программы искоренения гепатита С в Грузии запланировано к 2025 году. По последним данным, в Грузии благодаря данной программе от гепатита С излечились около 80 тысяч человек. Грузия является лидером в мире в плане искоренения гепатита С. Осуществление программы началось в 2015 году, в результате чего распространение гепатита С сократилось на 67%. В 2015 году данный показатель составлял 5,4%, а в 2021 году – 1,8%. С 2015 года по сей день в Грузии скрининг на гепатит С сделали более 2,3 миллиона взрослых граждан страны. Из них у 96 тысяч подтвердилась хроническая инфекция, а около 80 тысяч прошли лечение. Показатель излечения достиг 98%. В 2021 году в Грузии специалисты провели специальное исследование, именно оно показало, что среди взрослого населения распространение активных случаев составляет 1,8%, а среди детей случаи не зафиксированы. Исследование показало впечатляющий результат и в плане гепатита В. Среди детей распространение гепатита В значительно ниже по сравнению с взрослым населением страны. Причиной этого специалисты называют успешную вакцинацию детей против гепатита В. Вакцину от гепатита С в Грузии детям делают три раза – при рождении, в два месяца и в четыре месяца. Исходя из путей передачи вируса гепатита С, к группе высокого риска относятся потребители наркотиков инъекционным путем, те лица, которые часто делают переливание крови, а также другие медицинские манипуляции, лица, которые имеют частые и не защищенные половые контакты. Сегодня Грузия единственная страна, где лечение гепатита С медикаментами новейшего поколения полностью бесплатно. Аналога грузинской программы элиминации гепатита С еще не было нигде в мире. В рамках этой программы оформлено десятилетнее соглашение с американской компанией Gilead Sciences, которая и обеспечивает страну дорогостоящими медикаментами. Участникам программы предоставляют препарат "Совальди". В 2015 году было проведено исследование, которое показало, что почти 8% жителей Грузии были носителями гепатита С, поэтому страна оказалась перед большим вызовом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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гепатит, зураб азарашвили, минздрав, грузия, общество