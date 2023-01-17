https://sputnik-georgia.ru/20230117/moshennichestvo-i-simulyatsiya--vitse-spiker-o-sostoyanii-eks-prezidenta-gruzii-274002743.html
Мошенничество и симуляция – вице-спикер о состоянии экс-президента Грузии
Мошенничество и симуляция – вице-спикер о состоянии экс-президента Грузии
Суд должен установить, насколько соответствуют правде утверждения адвокатов о критическом состоянии здоровья Саакашвили, заявил депутат 17.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-17T16:17+0400
2023-01-17T16:17+0400
2023-01-17T16:17+0400
грузия
новости
политика
михаил саакашвили
тбилисский городской суд
специальная пенитенциарная служба
георгий вольский
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Утверждения о критическом состояние здоровья осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили являются мошенничеством и симуляцией, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер Гия Вольский. Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая 2022 года. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. Суд должен установить, насколько соответствуют правде утверждения адвокатов о том, что состояние здоровья Саакашвили настолько критическое, что необходимо вывезти его из Грузии, подчеркнул Вольский. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Первый раз он попал в больницу во время голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. Голодовка длилась 50 дней. "Сила народа": от Саакашвили хотят избавиться, как от золотого свидетеля >>В Тбилисском городском суде рассматривается вопрос его освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья. Чтобы подкрепить свою позицию, защита экс-президента привлекла к делу американских экспертов, четверых из которых – токсиколога Дэвида Смита, эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита, гастроэнтеролога Стюарта Финкеля и невролога Шахина Эммануэля Лахани – уже допросили в суде. Согласно их диагнозам, у Саакашвили длинный список заболеваний, в том числе прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов. Кроме того, есть риск развития рака желудка. Самая крупная оппозиционная партия Грузии готовится к выборам председателя>>>Единственным выходом из положения врачи назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения таких тяжелых пациентов. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, а также падает с кровати. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Саакашвили используют для партийных целей – депутат>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба, георгий вольский
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба, георгий вольский
Мошенничество и симуляция – вице-спикер о состоянии экс-президента Грузии
Суд должен установить, насколько соответствуют правде утверждения адвокатов о критическом состоянии здоровья Саакашвили, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Утверждения о критическом состояние здоровья осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили являются мошенничеством и симуляцией, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер Гия Вольский.
Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая 2022 года. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом.
"Есть все признаки того, что здесь имеет место мошенничество и симуляция, поскольку один день они говорят, что у человека деменция, а потом выясняется, что он пишет длинные письма", - заявил Вольский журналистам.
Суд должен установить, насколько соответствуют правде утверждения адвокатов о том, что состояние здоровья Саакашвили настолько критическое, что необходимо вывезти его из Грузии, подчеркнул Вольский.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Первый раз он попал в больницу во время голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. Голодовка длилась 50 дней.
В Тбилисском городском суде рассматривается вопрос его освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья.
Чтобы подкрепить свою позицию, защита экс-президента привлекла к делу американских экспертов, четверых из которых – токсиколога Дэвида Смита, эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита, гастроэнтеролога Стюарта Финкеля и невролога Шахина Эммануэля Лахани – уже допросили в суде.
Согласно их диагнозам, у Саакашвили длинный список заболеваний, в том числе прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов. Кроме того, есть риск развития рака желудка.
Единственным выходом из положения врачи назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения таких тяжелых пациентов.
Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения.
В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, а также падает с кровати.
Арест и уголовные дела
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.