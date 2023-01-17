https://sputnik-georgia.ru/20230117/moshennichestvo-i-simulyatsiya--vitse-spiker-o-sostoyanii-eks-prezidenta-gruzii-274002743.html

Мошенничество и симуляция – вице-спикер о состоянии экс-президента Грузии

Мошенничество и симуляция – вице-спикер о состоянии экс-президента Грузии

Суд должен установить, насколько соответствуют правде утверждения адвокатов о критическом состоянии здоровья Саакашвили, заявил депутат 17.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-17T16:17+0400

2023-01-17T16:17+0400

2023-01-17T16:17+0400

грузия

новости

политика

михаил саакашвили

тбилисский городской суд

специальная пенитенциарная служба

георгий вольский

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Утверждения о критическом состояние здоровья осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили являются мошенничеством и симуляцией, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер Гия Вольский. Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая 2022 года. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. Суд должен установить, насколько соответствуют правде утверждения адвокатов о том, что состояние здоровья Саакашвили настолько критическое, что необходимо вывезти его из Грузии, подчеркнул Вольский. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Первый раз он попал в больницу во время голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. Голодовка длилась 50 дней. "Сила народа": от Саакашвили хотят избавиться, как от золотого свидетеля >>В Тбилисском городском суде рассматривается вопрос его освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья. Чтобы подкрепить свою позицию, защита экс-президента привлекла к делу американских экспертов, четверых из которых – токсиколога Дэвида Смита, эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита, гастроэнтеролога Стюарта Финкеля и невролога Шахина Эммануэля Лахани – уже допросили в суде. Согласно их диагнозам, у Саакашвили длинный список заболеваний, в том числе прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов. Кроме того, есть риск развития рака желудка. Самая крупная оппозиционная партия Грузии готовится к выборам председателя>>>Единственным выходом из положения врачи назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения таких тяжелых пациентов. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, а также падает с кровати. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Саакашвили используют для партийных целей – депутат>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба, георгий вольский