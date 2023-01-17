https://sputnik-georgia.ru/20230117/v-obedinenii-aeroportov-gruzii-novyy-direktor-273987893.html

В Объединении аэропортов Грузии новый директор

В Объединении аэропортов Грузии новый директор

Новый директор Объединения аэропортов Грузии до назначения был заместителем мэра города Кутаиси 17.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-17T12:43+0400

2023-01-17T12:43+0400

2023-01-17T12:43+0400

объединение аэропортов грузии

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии возглавил Ираклий Каркашадзе, имеющий многолетний опыт работы в авиационном секторе, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Каркашадзе сменил на этом посту Тамара Арчуадзе, которая занимала должность директора Объединения аэропортов Грузии с января 2020 года. Каркашадзе также является доктором Технического университета Джорджии. Тема его диссертации: "Автоматизация бизнес-процессов управления логистикой авиакомпаний", отметила Квривишвили. Кроме того, Каркашадзе магистр международного маркетинга и развития бизнеса в бизнес-школе SKHEMA в Париже. Он имеет степень бакалавра в области промышленной инженерии и менеджмента Черноморского международного университета. Он учился по обмену в средней школе Candor High School в Нью-Йорке. Лоукостер Wizz Air расширяет свою базу в Кутаиси>>>До назначения на новый пост Каркашадзе занимал должность заместителя мэра города Кутаиси (Имерети), где курировал туризм и международные отношения. По его словам, главная цель – укрепление Объединения аэропортов Грузии, которое начинает новый этап развития. Особое внимание будет уделено развитию авиационной индустрии Грузии как коммерчески прибыльного бизнеса и, конечно же, Кутаисского международного аэропорта, имеющего большой потенциал и будущее, сообщил Каркашадзе"Этот процесс будет последовательным, системным, направленным на постоянное развитие", - отметил он. Как отметил Каркашадзе, он намерен привлечь как можно больше авиакомпаний, что будет содействовать развитию туризма и, соответственно, развитию экономики Грузии. Бывший директор ведомства Тамара Арчуадзе стала членом Наблюдательного совета Объединения аэропортов, который курирует деятельность организации.Организация объединяет пять аэропортов, среди которых три международных (Кутаисский, Тбилисский, Батумский), а остальные аэропорты местного назначения (Местиа и Амбролаури). Миссия организации – систематически объединять и развивать гражданские аэропорты Грузии, обеспечивать создание и развитие современных, безопасных и комфортных аэропортовых услуг и инфраструктуры, работая в соответствии с международными и национальными стандартами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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объединение аэропортов грузии