https://sputnik-georgia.ru/20230118/rabota-melkombinatov-v-gruzii-mozhet-byt-vnov-priostanovlena---ekspert-274048202.html

Работа мелькомбинатов в Грузии может быть вновь приостановлена - эксперт

Работа мелькомбинатов в Грузии может быть вновь приостановлена - эксперт

Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года, после того как Россия ввела механизм плавающей пошлины на экспорт зерновых 18.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-18T19:00+0400

2023-01-18T19:00+0400

2023-01-18T19:00+0400

грузия

новости

экономика

леван силагава

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ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. На фоне повышения экспортной пошлины на российскую пшеницу в Грузии могут вновь увеличить импорт муки, что чревато очередной остановкой производства мелькомбинатов страны, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Левана Силагава.Россия повысила еженедельную пошлину на экспорт пшеницы на 14,5% с 11-17 января 2023 года в рамках механизма зернового демпфера. Россия уже многие годы является основным поставщиком пшеницы в Грузию, поэтому каждое повышение экспортной пошлины в РФ становится для страны поводом для беспокойства."Мы, наверно, уже во второй раз входим в ту фазу, как было в прошлом году, когда мелькомбинаты остановились. Сейчас эта угроза снова существует, но мы следим за ситуацией, как будет меняться плавающая пошлина и как будут решены вопросы с квотированием", - сказал Силагава в ходе пресс-конференции в медиацентре "Мтавари".Подорожает ли хлеб в Грузии – мнение эксперта>>>Правительство РФ утвердило экспортную квоту на вывоз зерна в размере 25,5 миллиона тонн, она будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2023 года."Квота означает вывоз лишь определенного количества зерна на мировой рынок, и это нас тоже касается и наших партнеров, которые нам поставляют пшеницу. Компании определятся с квотами до 31 января, и будет видно, какие квоты они получат", - пояснил Силагава.Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года, после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно, сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу.Как рост пошлины на экспорт пшеницы из России повлияет на цену хлеба в Грузии>>>По словам Силагава, плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась к концу прошлого года, что позволило мелькомбинатам импортировать пшеницу и нарастить производство."Россия остается основным поставщиком, потому что все равно оттуда завозится самое дешевое зерно, а также удобна логистика, исходя из географического положения. То есть стоимость транспортировки из соседней страны более приемлема, чем из других рынков", - сказал Силагава.Зависимость Грузии от российской пшеницы и муки по-прежнему высока. В январе-сентябре 2022 года доля российской пшеницы и пшеничной муки в общем объеме импорта этой продукции составила 96%. Большая часть потребляемой в Грузии пшеничной муки (до 78%) поступает из России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван силагава