https://sputnik-georgia.ru/20230120/prezident-gruzii-vystupila-protiv-vozobnovleniya-pryamykh-poletov-s-rossiey-274104228.html

Президент Грузии выступила против возобновления прямых полетов с Россией

Президент Грузии выступила против возобновления прямых полетов с Россией

Вместо этого Зурабишвили призвала правительство серьезно изучить вопрос притока российских граждан 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T17:01+0400

2023-01-20T17:01+0400

2023-01-20T17:06+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления прямого авиасообщения с Россией и назвала непонятной позицию правящей команды "Грузинская мечта - демократическая Грузия" по этому вопросу. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение с Грузией. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что любое решение, которое облегчит положение граждан Грузии, будет приветствоваться со стороны грузинских властей. Глава грузинского государства также отметила, что не может разделить аргумент, который используется для укрепления этой позиции, что "якобы это служит облегчению проблем грузин, проживающих в России". "Хотя бы потому, что, несмотря на все мои попытки на протяжении месяцев, я не смогла достичь результата в связи с упрощением критериев предоставления гражданства – вопроса, который больше всего волнует наших соотечественников за рубежом, в том числе и в России", - отметила президент. Вместо этого Зурабишвили призывала правительство серьезно изучить вопрос притока российских граждан, чтобы общественность почувствовала, что ее национальные интересы и безопасность учтены и защищены. "Ничего плохого в этом не вижу" – Каладзе о возобновлении прямого авиасообщения с Россией>>По мнению президента, необходимы регуляции в связи с вопросом права на работу, регистрации бизнеса, приобретения собственности или открытия русскоязычных школ. "Также вместо возобновления полетов правительству следует позаботиться о репутации страны, категорически ответить на обвинения в адрес страны - об обходе санкций через Грузию! Все это требует серьезного государственного подхода и опровержения обвинений, которые будут категоричны и подкреплены фактами!" - отмечено в заявлении. Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами. Грузия будет только приветствовать возобновление прямого авиасообщения с РФ – Кобахидзе>>Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , сергей лавров, сергей гаврилов, украина, тбилиси, москва, совет федерации рф