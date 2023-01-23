https://sputnik-georgia.ru/20230123/chislo-posetivshikh-gruziyu-inostrantsev-v-dekabre-vyroslo-v-tri-raza-274167074.html

Число посетивших Грузию иностранцев в декабре выросло в три раза

Число посетивших Грузию иностранцев в декабре выросло в три раза

Доходы Грузии от международных путешественников в 2022 году составили 3,5 миллиарда долларов 23.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-23T17:27+0400

2023-01-23T17:27+0400

2023-01-23T17:27+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Число визитов международных путешественников в Грузию в декабре 2022 года выросло на 216,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 годом, говорится в сообщении Национальной администрации туризма. Грузия в декабре приняла 564,6 тысячи международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 84,6%. По данным ведомства, динамика восстановления туристических визитов в декабре значительно увеличилась. Так, из общего числа визитов 304,6 тысячи были туристическими, что на 110,7% больше, чем в декабре 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 97,6%. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии. Рекорд побит: доходы от туризма в Грузии превысили показатель до пандемии >>Из общего числа визитов 3,6 миллиона были туристическими, что на 131,6% больше, чем в 2021 году. Грузия восстановила показатели 2019 года на 71,9%. Доходы Грузии от международных путешественников в 2022 году составили 3,5 миллиарда долларов, что почти в три раза больше данных за 2021 год. Кроме того, доходы на 7,6% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников. Роль туризма Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла более 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране. При этом 2019 год завершился для грузинского туризма рекордными успехами – страну посетило более 9,3 миллиона международных путешественников, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. С начала пандемии туризм в стране начал переживать стагнацию. В 2020 году доходы опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона. Туризм в Грузии в 2023 году: чем будут завлекать визитеров >>Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать коронавирусные ограничения и открывать свои границы. С 1 февраля 2020 года открылись воздушные границы страны, а с 1 июня и сухопутные. Как результат, с 2021 году началось активное восстановление – в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов, что на 45,1% больше, чем в предыдущем году. По сравнению с допандемийным периодом данные восстановлены на 31%. Доходы Грузии от туризма в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, экономика, новости, туристы, национальная администрация туризма грузии