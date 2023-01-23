https://sputnik-georgia.ru/20230123/glava-mid-gruzii-prizval-konsulstva-za-rubezhom-i-dalshe-pomogat-sootechestvennikam-274179354.html

Глава МИД Грузии призвал консульства за рубежом и дальше помогать соотечественникам

Глава МИД Грузии призвал консульства за рубежом и дальше помогать соотечественникам

Министр выступил перед 70 сотрудниками консульств, работающими по защите интересов граждан Грузии в 55 странах мира 23.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-23T23:21+0400

2023-01-23T23:21+0400

2023-01-23T23:58+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Защита прав граждан Грузии, проживающих за границей, и забота об их нуждах является важным приоритетом Министерства иностранных дел, заявил глава ведомства Илья Дарчиашвили выступив на открытии координационной встречи консульских работников. Впервые после начала пандемии коронавируса в этом году координационная встреча консульских работников Грузии проходит в очном формате в МИД страны. Встречи будут проходить до 27 января. Дарчиашвили выступил перед 70 сотрудниками консульств, работающими по защите интересов граждан Грузии в 55 странах мира. Министр подчеркнул необходимость правильной и эффективной работы консульской службы и акцентировал внимание как на шагах, предпринимаемых министерством в этом направлении, так и на запланированных на будущее мероприятиях. По словам министра, главной обязанностью Грузии, как и любого другого демократического государства, является забота о своих гражданах как внутри страны, так и за ее пределами. В Тбилиси стартовала "Конференция послов 2022" >>Глава ведомства поблагодарил сотрудников консульства за их профессионализм и преданность делу и призвал продолжать активную работу по оказанию помощи соотечественникам за рубежом. В рамках мероприятия замглавы МИД Хатуна Тотладзе выступила с презентацией, касающейся консульской деятельности. Она акцентировала внимание на предпринятых шагах и нововведениях в части повышения качества и доступности консульских услуг. В частности, было отмечено создание обновленного информационного центра приема граждан и консульских служб в МИД, что обеспечило высокую пропускную способность сервисного колл-центра и его усиление как на оперативном, так и на аналитическом уровнях. Администрация президента Грузии обвинила МИД в нарушении протокола >>Также в рамках мероприятия для консулов ​​прошла презентация обновленного сайта консульских услуг. Сайт адаптирован в соответствии с потребностями граждан. В частности, добавлен личный кабинет пользователя, через который человек может создавать шаблон данных, делать электронные заявки, проверять статус заявок и загружать документы. Кроме того, зарегистрированный пользователь через личный кабинет будет иметь возможность получать актуальную информацию о различных событиях, происходящих в стране проживания. Также улучшены поисковые и навигационные механизмы и аналитические возможности программы. На сайт добавлен раздел интерактивных карт. Также консулам было представлено мобильное приложение, аналогичное веб-сайту. Все было по протоколу – МИД ответил президенту Грузии >>На встрече внимание было акцентировано на институте почетного консула, его значении в процессе укрепления имиджа страны и улучшения консульских услуг для граждан. У Грузии уже 87 почетных консулов ​​в 65 странах мира. В рамках мероприятия участники обсудят все важные вопросы, связанные с консульской деятельностью, в том числе повышение качества и доступности консульских услуг, законодательную рамку, современные технологии, эффективное содействие гражданам в кризисных ситуациях, расширение возможностей безвизового режима для граждан Грузии, защиту персональных данных, циркулярную трудовую миграцию, борьбу с торговлей людьми и многое другое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, илья дарчиашвили, мид грузии