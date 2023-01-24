https://sputnik-georgia.ru/20230124/aziatskiy-bank-oznakomil-vlasti-gruzii-s-obnovlennymi-napravleniyami-politiki-274217906.html

Азиатский банк ознакомил власти Грузии с обновленными направлениями политики

Азиатский банк ознакомил власти Грузии с обновленными направлениями политики

Грузия готова к активному сотрудничеству и согласованию позиций по всем направлениям, заявили предстатели Минфина 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T21:48+0400

2023-01-24T21:48+0400

2023-01-24T21:48+0400

грузия

новости

экономика

ираклий карселадзе

азиатский банк развития (абр)

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Представители Азиатского банка развития (АБР) ознакомили грузинские ведомства с обновленными подходами и направлениями политики в рамках Положения о политике защитных мер, сообщает Минфин Грузии. АБР намерен обновить Положение о политике защитных мер 2009 года. Обновленная политика будет приведена в соответствие со стратегией АБР до 2030 года и планами его операционных приоритетов. Глава Минфина Лаша Хуцишвили встретился с региональным директором АБР Шейном Розенталем, директором департамента устойчивого развития и изменения климата АБР Брюсом Данном. Стороны обсудили вопросы двустороннего и регионального сотрудничества между Грузией и Азиатским банком развития. АБР: новый КПП на границе Грузии с Азербайджаном будет содействовать торговле >>Положение о политике защитных мер охватывает такие темы, как оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями, условия труда, предотвращение загрязнения и эффективность использования ресурсов, здоровье и безопасность, биоразнообразие и устойчивое управление природными ресурсами, культурное наследие и другие. Как было сказано на встрече, Грузия готова к активному сотрудничеству и согласованию позиций по всем этим направлениям. С директором департамента устойчивого развития и изменения климата АБР Брюсом Данном встретился и глава Мининфраструктуры Ираклий Карселадзе. АБР в целях обновления социальной и природоохранной политики изучает практический опыт 10 стран по реализации проектов. Среди этих стран Грузия, которая накопила большой опыт в реализации масштабных и инновационных проектов, и в процессе реализации проектов использует высокий стандарт указанной политики. На встрече Карселадзе поделился с гостями интересными выводами, сделанными на основе накопленного опыта управления инфраструктурными проектами в Грузии, которые могут быть использованы Азиатским банком развития в процессе обновления социальной и природоохранной политики. Вместе с тем, анализ опыта может позволить участникам проекта реализовать еще больше проектов и более высокими темпами. Ежегодное заседание АБР пройдет в Грузии в 2024 году >>Отмечено, что все подведомственные организации Мининфраструктуры активно участвуют в процессе обмена существующим опытом с АБР. На встрече стороны обсудили ход развития проектов по различным направлениям (дороги, водоснабжение, канализации, образовательная инфраструктура, обновление городов) в Грузии при поддержке Азиатского банка развития. Азиатский банк выделил Грузии более 100 миллионов евро >>АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов. Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами Банка. Цель АБР — внести свой вклад в успешное, многостороннее, и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году, организация объединяет 68 стран, в том числе 49 стран азиатского региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, ираклий карселадзе, азиатский банк развития (абр)