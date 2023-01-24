https://sputnik-georgia.ru/20230124/natsbank-gruzii-predstavil-novuyu-strategiyu-finansovogo-obrazovaniya-274221900.html

Нацбанк Грузии представил новую стратегию финансового образования

Нацбанк Грузии представил новую стратегию финансового образования

С недостатком финансового образования чаще всего сталкиваются предприниматели, люди, выходящие на пенсию, и будущие студенты, считает глава Нацбанка 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T23:25+0400

2023-01-24T23:25+0400

2023-01-24T23:25+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Нацбанк Грузии Грузии разработал вторую стратегию финансового образования, говорится в сообщении регулятора. По его словам, основные вызовы в этом направлении заключаются в том, что в случае различных регуляций население не готово принять правильное решение. По его словам, с недостатком финансового образования чаще всего сталкиваются предприниматели, люди, выходящие на пенсию, и будущие студенты. Основными приоритетами стратегии являются: предоставление финансового образования молодому поколению и подготовка его к будущей жизни; поощрение разумного финансового поведения населения и содействие формированию этого отношения и расширение использования общедоступной, непредвзятой финансовой информации, ресурсов и каналов. Нацбанк Грузии продолжает принимать меры по защите прав потребителей >>Кроме того стратегия предполагает создание и развитие механизмов сотрудничества с заинтересованными сторонами. Реализацию стратегии будет координировать и контролировать Национальный банк. Он же будет оценивать уровень финансового образования в стране. Стратегия предполагает работу с определенными группами в плане повышения их финансового образования. В частности, с женщинами, сельскими жителями, пожилыми, эмигрантами, а также с предпринимателями. Как Нацбанк Грузии защищает права потребителей? >>Кроме того стратегия предполагает создание специального сайта, где будет размещена все информация по поводу финансов на понятном языке. У сайта также будут странички в социальных сетях для охвата большей аудитории. В систему финансового образования будут входить права потребителей, разумное получение кредитов, поиск информации о финансовых продуктах и сравнение условий, финансовая безопасность, планирование бюджета, налоги, вклады, страхование, риски и принятие финансовых решений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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