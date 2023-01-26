https://sputnik-georgia.ru/20230126/mezhdunarodnyy-den-tamozhennika-otmetili-v-gruzii-274288835.html

Международный день таможенника отметили в Грузии

Международный день таможенника отметили в Грузии

В этом году общий слоган праздника – "Заботься о будущем поколении, делись опытом и знаниями" 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T16:42+0400

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грузия

новости

общество

всемирная таможенная организация

министерство финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. В Грузии 18 работников Таможенного департамента награждены почетными грамотами, учрежденными Всемирной таможенной организацией, за добросовестное выполнение своих обязанностей и тесное сотрудничество, сообщает Министерство финансов Грузии. У работников таможни сегодня праздник - 26 января отмечается Международный день таможенника. В этом году общий слоган праздника – "Заботься о будущем поколении, делись опытом и знаниями". Таможенные офицеры Службы доходов Минфина совместно с более чем 180 таможенными администрациями-членами Всемирной таможенной организации отметили профессиональный праздник. Новый таможенный пункт появится на грузино-азербайджанской границе >>С профессиональным праздником таможенников поздравили министр финансов Лаша Хуцишвили и начальник службы доходов Минфина Леван Какава. Кроме того, благодарственная грамота была вручена инновационной компании ZEPTOS за активное участие в процессе совершенствования таможенных систем с помощью цифровых технологий, а также за создание первого робота-таможенника. Международный день таможенника — профессиональный праздник всех работников таможенных служб мира, являющихся членами Всемирной таможенной организации. Организация объединяет 184 государства. Грузия стала членом Всемирной таможенной организации в 1993 году. Таможня Грузии строго контролирует грузы – эксперт >>На сегодняшний день таможенный департамента является структурной единицей службы доходов министерства финансов Грузии. За соблюдением закона при передвижении грузов офицеры-таможенники следят 24 часа в день, семь дней в неделю. Таможенно-пропускные пункты Грузии расположены на границах с Турцией (ТПП "Сарпи, "Вале", "Карцахи"), Арменией (ТПП "Ниноцминда", "Гугути", "Садахло", "Ахкерпи"), Азербайджаном (ТПП "Самтацкаро", "Лагодехи", "Красный мост", "Гардабани и Мтквари") и Россией (ТПП "Казбеги"). Таможенно-пропускные пункты также работают в Тбилисском, Батумском и Кутаисском аэропортах, а также в морских портах Батуми, Поти и Кулеви. В Грузии также работает ТПП "Строительная зона Карцахи". Ситуация на Ларсе: Грузия усилила контроль на границе с Россией>>Что касается экономических зон оформления, то они расположены в трех точках в Тбилиси, в том числе в Тбилисском аэропорту, а также в Батуми и Поти. Создание ЭЗО является частью экономического курса, который предусматривает предложение справедливой, простой и надежной налоговой системы бизнесменам. Первая экономическая зона открылась в декабре 2010 года в пригороде Тбилиси – Лило. История праздника Международный день таможенника имеет длинную историю. Все началось с 15 декабря 1950 года в Брюсселе. Тогда 30 стран подписали Конвенцию о создании таможенного совета. Документ вступил в силу в ноябре 1952 года, а уже через год 26 января в бельгийской столице состоялась первая сессия таможенного совета. Это день лег в основу празднования Международного дня таможенника. В 1994 году таможенный совет был переименован во Всемирную таможенную организацию. Впервые международный день таможенника отметили в 1983 году в 30-летний юбилей международной организации. По разным данным, 26 января свой профессиональный праздник отмечают более 800 тысяч работников таможенной службы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, всемирная таможенная организация, министерство финансов грузии