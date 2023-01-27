https://sputnik-georgia.ru/20230127/minyust-gruzii-povedenie-advokatov-saakashvili-nelogichno-274304573.html

Минюст Грузии: поведение адвокатов Саакашвили нелогично

Минюст Грузии: поведение адвокатов Саакашвили нелогично

Я лично предложил провести токсикологическую экспертизу, от которой они отказались, заявил министр 27.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-27T09:01+0400

2023-01-27T09:01+0400

2023-01-27T09:01+0400

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кока кацитадзе

тбилисский городской суд

специальная следственная служба

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Поведение осужденного экс-президента Грузии Михаила Сааакашвили и его адвокатов в вопросе расследования дела об отравлении тяжелыми металлами нелогично, заявил министр юстиции Рати Брегадзе. Ранее директор центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что клиника "Вивамеди" провела токсикологическое исследование в Германии, которое показало наличие в крови Саакашвили четырех металлов в малом количестве – это ртуть, мышьяк, таллий и свинец. По словам Джишкариани, наличие в организме разных металлов может говорить о некоем соединении. "Я лично предложил провести токсикологическую экспертизу, от которой они отказались. Как известно, Специальная следственная служба ведет расследование, в рамках которого он (Саакашвили – ред) должен был пройти токсикологическую экспертизу, хотя сам от этого отказался. Он не сдает пробы, и в этом случае, если человек отравлен и это утверждает его защита, совершенно непонятно и, прямо скажем, нелогично, когда мы получаем отказ от сдачи проб", - сказал Брегадзе. Минюст Грузии: Бюро экспертизы не подтвердило достоверность диагнозов Саакашвили >>В тоже время глава Следственной службы Кока Кацитадзе отметил, что хоть следственная служба и расследует дело о возможном отравлении экс-президента, у нее нет возможности ни взять пробы, ни опросить Саакашвили. "Мы предложили им взять пробы, на что они не согласились. Изначально их позиция заключалась в том, что они согласятся, если эта экспертиза будет проводиться на основе образца ногтей и волос. Мы прошли соответствующие консультации с бюро экспертизы "Самхараули", убедившись, что такая экспертиза проводится на ногтях и волосах. Мы предложили взять пробы, но снова получили отказ", - сказал Кацитадзе. Цулукиани: Саакашвили - заключенный со сложным поведением >>При этом он выразил надежду, что Саакашвили и адвокаты будут сотрудничать со следствием. Ранее глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаз Уртмелидзе заявил, что разговоры об отравлении осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили абсурдны – вещества, упомянутые в медицинском заключении центра "Эмпатия" по итогам обследования осужденного, даже ниже допустимой нормы. Между тем Национальное бюро экспертизы имени Левана Самхараули не подтвердило достоверность и неопровержимость диагнозов осужденного Михаила Саакашвили, также поставленных центром "Эмпатия". В Тбилисском городском суде уже более месяца рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Экс-президент лишь раз принял участие в заседании, и то по видеосвязи, так как врачи не дают рекомендацию транспортировки в суд. С 12 мая он находится в гражданской клинике "Вивамеди". "Пародия на защиту прав человека" - депутат парламента Грузии о "списке Саакашвили" >>Семья и защита экс-президента уже многие месяцы настаивает на том, что он при смерти. С тех пор как суд приступил к рассмотрению вопроса об освобождении по состоянию здоровья, семья и адвокаты говорят о необходимости решения вопроса как можно быстрее, но каждый раз допрос свидетелей, а таковых десятки, занимает многие часы. Адвокаты Саакашвили пытаются доказать на суде, что Саакашвили тяжело болен и его лечение в нынешней обстановке не дает результатов, поэтому ему нужно предоставить возможность отправиться за рубеж в одну из тех клиник, которые специализируются на лечении таких пациентов. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе, кока кацитадзе, тбилисский городской суд, специальная следственная служба