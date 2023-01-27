https://sputnik-georgia.ru/20230127/strasti-vokrug-saakashvili-direktor-tsentra-empatiya-otvetila-na-obvineniya-minyusta-274316900.html

Страсти вокруг Саакашвили: директор центра "Эмпатия" ответила на обвинения Минюста

Страсти вокруг Саакашвили: директор центра "Эмпатия" ответила на обвинения Минюста

Джишкариани готова отстаивать заключение своего центра 27.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-27T13:54+0400

2023-01-27T13:54+0400

2023-01-27T14:19+0400

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шалва хачапуридзе

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Заявление министра юстиции Грузии Рати Брегадзе в связи с заключением центра "Эмпатия" о состоянии здоровья экс-президента Михаила Саакашвили является абсурдом и фарсом, заявила директор центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани. Накануне Брегадзе заявил, что согласно заключению Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули, диагнозы, поставленные Саакашвили центром "Эмпатия", не являются достоверными и неопровержимыми. Как разъяснила Джишкариани, с неврологической и гастроэнтерологической точек зрения диагнозы Минюста, клиники "Вивамеди", где на данный момент находится Саакашвили, а также горийского госпиталя, где ранее лечился экс-президент, совпадают. "Соответственно, как это может быть ошибкой?.. Что касается психиатрии. Наше заключение в плане психиатрии совершенно верное, основанное на документации. Его разделают как США и судебный психиатр, так и профессор Кембриджского университета", – подчеркнула Джишкариани. Минюст Грузии: Бюро экспертизы не подтвердило достоверность диагнозов Саакашвили >>В свою очередь адвокат Саакашвили – Шалва Хачапуридзе – заявил, что если судья разделит данное заключение, то экс-президент лишится права на справедливое судебное разбирательство. "Здесь речь идет о нарушении нескольких статей. Думаю, что настал момент, когда мы должны вовсе оставить в покое грузинский суд и прямо обратится в Страсбургский суд. Если судья это примет, то тогда в этом оркестрированно вовлечены властные структуры", заявил Хачапуридзе. Минюст Грузии: поведение адвокатов Саакашвили нелогично>>В Тбилисском городском суде уже более месяца рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Экс-президент лишь раз принял участие в заседании, и то по видеосвязи, так как врачи не дают рекомендацию транспортировки в суд. С 12 мая он находится в гражданской клинике "Вивамеди". Семья и защита экс-президента уже многие месяцы настаивает на том, что он при смерти. С тех пор как суд приступил к рассмотрению вопроса об освобождении по состоянию здоровья, семья и адвокаты говорят о необходимости решения вопроса как можно быстрее, но каждый раз допрос свидетелей, а таковых десятки, занимает многие часы. Адвокаты Саакашвили пытаются доказать на суде, что Саакашвили тяжело болен и его лечение в нынешней обстановке не дает результатов, поэтому ему нужно предоставить возможность отправиться за рубеж в одну из тех клиник, которые специализируются на лечении таких пациентов. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Цулукиани: Саакашвили - заключенный со сложным поведением >>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, украина, сша, тбилиси, михаил саакашвили, рати брегадзе, шалва хачапуридзе, тбилисский городской суд