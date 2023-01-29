https://sputnik-georgia.ru/20230129/registratsiya-fundukovykh-sadov-v-ramkakh-gosprogrammy-prodlena-v-gruzii-274360155.html
Регистрация фундуковых садов в рамках госпрограммы продлена в Грузии
Регистрация фундуковых садов в рамках госпрограммы продлена в Грузии
Бенефициары, включенные в программу, получат субсидию путем зачисления соответствующих баллов на агрокарту 29.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-29T15:18+0400
2023-01-29T15:18+0400
2023-01-29T16:14+0400
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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Фундуководам продлили срок регистрации плантаций лесных орехов в кадастре для получения финансовой помощи от государства до 17 февраля включительно, сообщает Агентство развития сельского хозяйства Грузии. Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года. По решению правительства, все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию из расчета 500 лари (183,2 доллара) на 1 гектар. Для получения финансовой помощи, изначально, фундуководы должны были зарегистрировать свои сады с 7 ноября 2022 года по 31 января 2023 года. Сколько фермеры в Грузии заработали на продаже яблок? – новые данные >>По информации ведомства, процесс регистрации проходит активно, и по данным на 25 января зарегистрированы фундуковые сады площадью 26,8 тысячи гектаров. Бенефициары, включенные в программу, получат субсидию путем зачисления соответствующих баллов на агрокарту Liberty Bank. Начисление баллов начнется весной 2023 года. Крайний срок использования баллов, начисленных в специализированных агромагазинах, – 31 августа 2023 года. В кадастре собирается информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также данные о сортах фундука, что позволит Минсельхозу провести анализ и принять соответствующие меры для поддержки отрасли. Грузинские фермеры могут купить дрон и метеостанцию на агрокредит >>Программа реализуется во всех муниципалитетах Грузии, кроме самоуправляемых городов. Ранее глава Минсельхоза Отара Шамугия рассказал о причинах, по которым стала необходима поддержка отрасли. Кредиты для фермеров Грузии станут еще доступнее >>По его словам, в 2017 году объемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат. Так, в 2021 году доходы, полученные в результате экспорта фундука, составили более 115 миллионов долларов. Тем не менее, по информации министра, в 2022 году фермеры не могли получить должный доход. Причина в климатических условиях, из-за которых фермеры не могли должным образом проводить мероприятия по уходу, и как результат – снизились урожайность и качество продукции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, сельское хозяйство
Регистрация фундуковых садов в рамках госпрограммы продлена в Грузии
15:18 29.01.2023 (обновлено: 16:14 29.01.2023)
Бенефициары, включенные в программу, получат субсидию путем зачисления соответствующих баллов на агрокарту
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Фундуководам продлили срок регистрации плантаций лесных орехов в кадастре для получения финансовой помощи от государства до 17 февраля включительно, сообщает Агентство развития сельского хозяйства Грузии.
Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года. По решению правительства, все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию из расчета 500 лари (183,2 доллара) на 1 гектар.
Для получения финансовой помощи, изначально, фундуководы должны были зарегистрировать свои сады с 7 ноября 2022 года по 31 января 2023 года.
По информации ведомства, процесс регистрации проходит активно, и по данным на 25 января зарегистрированы фундуковые сады площадью 26,8 тысячи гектаров.
Бенефициары, включенные в программу, получат субсидию путем зачисления соответствующих баллов на агрокарту Liberty Bank.
Начисление баллов начнется весной 2023 года. Крайний срок использования баллов, начисленных в специализированных агромагазинах, – 31 августа 2023 года.
В кадастре собирается информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также данные о сортах фундука, что позволит Минсельхозу провести анализ и принять соответствующие меры для поддержки отрасли.
Программа реализуется во всех муниципалитетах Грузии, кроме самоуправляемых городов.
Ранее глава Минсельхоза Отара Шамугия рассказал о причинах, по которым стала необходима поддержка отрасли.
По его словам, в 2017 году объемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат. Так, в 2021 году доходы, полученные в результате экспорта фундука, составили более 115 миллионов долларов.
Тем не менее, по информации министра, в 2022 году фермеры не могли получить должный доход. Причина в климатических условиях, из-за которых фермеры не могли должным образом проводить мероприятия по уходу, и как результат – снизились урожайность и качество продукции.