https://sputnik-georgia.ru/20230130/gruzinskie-vinogradari-boryutsya-s-vreditelyami-feromonami-i-povysili-urozhaynost-274366172.html

Грузинские виноградари борются с вредителями феромонами и повысили урожайность

Грузинские виноградари борются с вредителями феромонами и повысили урожайность

Успешный прецедент органического сельского хозяйства и повышения стандартов безопасности пищевых продуктов создан в Грузии 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T07:32+0400

2023-01-30T07:32+0400

2023-01-30T07:50+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Двенадцать грузинских малых, средних и крупных виноделов повысили урожайность винограда на 40% в 2022 году, внедрив инновационный органический метод, сокращающий необходимость использования пестицидов, говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Суть метода заключается в борьбе против гроздевой листовертки (Lobesia botrana), которая наносит ущерб урожаю, снижая его примерно на 40%, а также влияя на качество винограда и вина. FAO внедрила эту практику на винограднике площадью 200 га в Восточной Грузии. В планах организации продолжить программу и в 2023 году, подключая к ней виноградарей и из Западной Грузии. Речь идет о "Программе, препятствующей размножению", которую FAO реализовала при поддержке инициативы Евросоюза EU4Business и внедрила в стране инновационные методы ведения сельского хозяйства. Грузия будет активнее продвигать свое вино в 2023 году >>"Программа препятствующая размножению" использует феромон, чтобы сбить с толку самца виноградного червя, не позволяя ему найти самку. В результате червь больше не может плодиться и размножаться, а виноградник меньше повреждается. Как отмечает организация, использование феромонов является устойчивым и экологически чистым способом ухода за виноградом и методом продвижения производства органического вина. В рамках программы в Грузии был создан успешный прецедент органического сельского хозяйства и повышения стандартов безопасности пищевых продуктов. Россия остается самым крупным покупателем грузинского вина >>Кроме того, использование феромонов на винограднике также снижает риски употребления вина, насыщенного остатками пестицидов. По данным организации, производство высококачественного вина может оказать положительное влияние на национальный и международный рынки с точки зрения повышения конкурентоспособности, что, в свою очередь, будет способствовать экономическому развитию Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, вино и виноделие грузии, виноградники