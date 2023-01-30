https://sputnik-georgia.ru/20230130/gruzinskie-vinogradari-boryutsya-s-vreditelyami-feromonami-i-povysili-urozhaynost-274366172.html
Грузинские виноградари борются с вредителями феромонами и повысили урожайность
Грузинские виноградари борются с вредителями феромонами и повысили урожайность
Успешный прецедент органического сельского хозяйства и повышения стандартов безопасности пищевых продуктов создан в Грузии 30.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-30T07:32+0400
2023-01-30T07:32+0400
2023-01-30T07:50+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Двенадцать грузинских малых, средних и крупных виноделов повысили урожайность винограда на 40% в 2022 году, внедрив инновационный органический метод, сокращающий необходимость использования пестицидов, говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Суть метода заключается в борьбе против гроздевой листовертки (Lobesia botrana), которая наносит ущерб урожаю, снижая его примерно на 40%, а также влияя на качество винограда и вина. FAO внедрила эту практику на винограднике площадью 200 га в Восточной Грузии. В планах организации продолжить программу и в 2023 году, подключая к ней виноградарей и из Западной Грузии. Речь идет о "Программе, препятствующей размножению", которую FAO реализовала при поддержке инициативы Евросоюза EU4Business и внедрила в стране инновационные методы ведения сельского хозяйства. Грузия будет активнее продвигать свое вино в 2023 году >>"Программа препятствующая размножению" использует феромон, чтобы сбить с толку самца виноградного червя, не позволяя ему найти самку. В результате червь больше не может плодиться и размножаться, а виноградник меньше повреждается. Как отмечает организация, использование феромонов является устойчивым и экологически чистым способом ухода за виноградом и методом продвижения производства органического вина. В рамках программы в Грузии был создан успешный прецедент органического сельского хозяйства и повышения стандартов безопасности пищевых продуктов. Россия остается самым крупным покупателем грузинского вина >>Кроме того, использование феромонов на винограднике также снижает риски употребления вина, насыщенного остатками пестицидов. По данным организации, производство высококачественного вина может оказать положительное влияние на национальный и международный рынки с точки зрения повышения конкурентоспособности, что, в свою очередь, будет способствовать экономическому развитию Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, вино и виноделие грузии, виноградники
грузия, новости, экономика, вино и виноделие грузии, виноградники
Грузинские виноградари борются с вредителями феромонами и повысили урожайность
07:32 30.01.2023 (обновлено: 07:50 30.01.2023)
Успешный прецедент органического сельского хозяйства и повышения стандартов безопасности пищевых продуктов создан в Грузии
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik.
Двенадцать грузинских малых, средних и крупных виноделов повысили урожайность винограда на 40% в 2022 году, внедрив инновационный органический метод, сокращающий необходимость использования пестицидов, говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO
).
Суть метода заключается в борьбе против гроздевой листовертки (Lobesia botrana), которая наносит ущерб урожаю, снижая его примерно на 40%, а также влияя на качество винограда и вина.
"Все двенадцать виноделов сообщили, что их урожайность увеличилась примерно на 40%, а затраты на химикаты снизились", - говорится в сообщении.
FAO внедрила эту практику на винограднике площадью 200 га в Восточной Грузии. В планах организации продолжить программу и в 2023 году, подключая к ней виноградарей и из Западной Грузии.
Речь идет о "Программе, препятствующей размножению", которую FAO реализовала при поддержке инициативы Евросоюза EU4Business и внедрила в стране инновационные методы ведения сельского хозяйства.
"Программа препятствующая размножению" использует феромон, чтобы сбить с толку самца виноградного червя, не позволяя ему найти самку. В результате червь больше не может плодиться и размножаться, а виноградник меньше повреждается.
Как отмечает организация, использование феромонов является устойчивым и экологически чистым способом ухода за виноградом и методом продвижения производства органического вина.
В рамках программы в Грузии был создан успешный прецедент органического сельского хозяйства и повышения стандартов безопасности пищевых продуктов.
Кроме того, использование феромонов на винограднике также снижает риски употребления вина, насыщенного остатками пестицидов.
По данным организации, производство высококачественного вина может оказать положительное влияние на национальный и международный рынки с точки зрения повышения конкурентоспособности, что, в свою очередь, будет способствовать экономическому развитию Грузии.