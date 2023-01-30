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https://sputnik-georgia.ru/20230130/gruzinskie-vinogradari-boryutsya-s-vreditelyami-feromonami-i-povysili-urozhaynost-274366172.html
Грузинские виноградари борются с вредителями феромонами и повысили урожайность
Грузинские виноградари борются с вредителями феромонами и повысили урожайность
Успешный прецедент органического сельского хозяйства и повышения стандартов безопасности пищевых продуктов создан в Грузии 30.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-30T07:32+0400
2023-01-30T07:50+0400
грузия
новости
экономика
вино и виноделие грузии
виноградники
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Двенадцать грузинских малых, средних и крупных виноделов повысили урожайность винограда на 40% в 2022 году, внедрив инновационный органический метод, сокращающий необходимость использования пестицидов, говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Суть метода заключается в борьбе против гроздевой листовертки (Lobesia botrana), которая наносит ущерб урожаю, снижая его примерно на 40%, а также влияя на качество винограда и вина. FAO внедрила эту практику на винограднике площадью 200 га в Восточной Грузии. В планах организации продолжить программу и в 2023 году, подключая к ней виноградарей и из Западной Грузии. Речь идет о "Программе, препятствующей размножению", которую FAO реализовала при поддержке инициативы Евросоюза EU4Business и внедрила в стране инновационные методы ведения сельского хозяйства. Грузия будет активнее продвигать свое вино в 2023 году &gt;&gt;"Программа препятствующая размножению" использует феромон, чтобы сбить с толку самца виноградного червя, не позволяя ему найти самку. В результате червь больше не может плодиться и размножаться, а виноградник меньше повреждается. Как отмечает организация, использование феромонов является устойчивым и экологически чистым способом ухода за виноградом и методом продвижения производства органического вина. В рамках программы в Грузии был создан успешный прецедент органического сельского хозяйства и повышения стандартов безопасности пищевых продуктов. Россия остается самым крупным покупателем грузинского вина &gt;&gt;Кроме того, использование феромонов на винограднике также снижает риски употребления вина, насыщенного остатками пестицидов. По данным организации, производство высококачественного вина может оказать положительное влияние на национальный и международный рынки с точки зрения повышения конкурентоспособности, что, в свою очередь, будет способствовать экономическому развитию Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, вино и виноделие грузии, виноградники
грузия, новости, экономика, вино и виноделие грузии, виноградники

Грузинские виноградари борются с вредителями феромонами и повысили урожайность

07:32 30.01.2023 (обновлено: 07:50 30.01.2023)
© Sputnik / Alex ShlamovВиноградники в Сагурамо
Виноградники в Сагурамо - Sputnik Грузия, 1920, 30.01.2023
© Sputnik / Alex Shlamov
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Успешный прецедент органического сельского хозяйства и повышения стандартов безопасности пищевых продуктов создан в Грузии
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Двенадцать грузинских малых, средних и крупных виноделов повысили урожайность винограда на 40% в 2022 году, внедрив инновационный органический метод, сокращающий необходимость использования пестицидов, говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
Суть метода заключается в борьбе против гроздевой листовертки (Lobesia botrana), которая наносит ущерб урожаю, снижая его примерно на 40%, а также влияя на качество винограда и вина.
"Все двенадцать виноделов сообщили, что их урожайность увеличилась примерно на 40%, а затраты на химикаты снизились", - говорится в сообщении.
FAO внедрила эту практику на винограднике площадью 200 га в Восточной Грузии. В планах организации продолжить программу и в 2023 году, подключая к ней виноградарей и из Западной Грузии.
Речь идет о "Программе, препятствующей размножению", которую FAO реализовала при поддержке инициативы Евросоюза EU4Business и внедрила в стране инновационные методы ведения сельского хозяйства.
Грузия будет активнее продвигать свое вино в 2023 году >>
"Программа препятствующая размножению" использует феромон, чтобы сбить с толку самца виноградного червя, не позволяя ему найти самку. В результате червь больше не может плодиться и размножаться, а виноградник меньше повреждается.
Как отмечает организация, использование феромонов является устойчивым и экологически чистым способом ухода за виноградом и методом продвижения производства органического вина.
В рамках программы в Грузии был создан успешный прецедент органического сельского хозяйства и повышения стандартов безопасности пищевых продуктов.
Россия остается самым крупным покупателем грузинского вина >>
Кроме того, использование феромонов на винограднике также снижает риски употребления вина, насыщенного остатками пестицидов.
По данным организации, производство высококачественного вина может оказать положительное влияние на национальный и международный рынки с точки зрения повышения конкурентоспособности, что, в свою очередь, будет способствовать экономическому развитию Грузии.
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