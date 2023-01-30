https://sputnik-georgia.ru/20230130/neskolko-chlenov-natsdvizheniya-pokinuli-posty-v-partii-274391738.html
Несколько членов "Нацдвижения" покинули посты в партии
Несколько членов "Нацдвижения" покинули посты в партии
Победу на внутрипартийных выборах одержал активный член "Нацдвижения", ныне депутат парламента страны Леван Хабеишвили 30.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-30T19:58+0400
2023-01-30T19:58+0400
2023-01-30T19:58+0400
грузия
новости
политика
леван хабеишвили
михаил саакашвили
ника мелия
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Члены крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Бачо Долидзе, Акакий Минашвили и Георгий Патарая покинули занимаемые партийные должности. При этом они разъяснили, что останутся в рядах "Единого национального движения". Долидзе занимал должность организационного секретаря "Нацдвижения", Минашвили был заместителем председателя политсовета партии и политическим секретарем, а Патарая – секретарь по связям с общественностью. Решения об отставке с занимаемых должностей члены ЕНД приняли после того, как победу на внутрипартийных выборах одержал активный член "Нацдвижения", ныне депутат парламента страны Леван Хабеишвили. За Хабеишвили проголосовали 52,5% избирателей, а его главный конкурент Ника Мелия смог набрать лишь 40%. Сам Мелия уже поздравил Хабеишвили с победой. "Жаль, что не победила та команда, которую я представлял, но такова реальность. Не хочу, чтобы это было сочтено как нападение на победившую команду… Считаю, что у нового председателя партии должна быть возможность укомплектовать команду", - заявил Долидзе журналистам. Новый лидер "Нацдвижения" озвучил амбициозные планы на будущее >> Свою должность также покинул член Аджарской организации "Единого национального движения" и председатель батумской организации Георгий Киртадзе. "Я остаюсь в партии и продолжаю бороться за завершением политического правосудия в этой стране, за свободу Михаила Саакашвили и за европейское будущее Грузии. Вместе у нас все получится", - заявил Киртадзе журналистам. Новоизбранный председатель партии на первом брифинге заявил, что его победа на внутрипартийных выборах принадлежит осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который в свое время основал "Нацдвижение". Он также обещал, что не остановится до тех пор, пока жизнь и здоровье экс-президента не будут обеспечены. Мелия рассказал, останется ли в "Нацдвижении" после поражения на выборах >>Еще ранее, за несколько дней до выборов, Хабеишвили заявил, что готов нарушить закон, и не исключил силовое освобождение Саакашвили. По его словам, во всех районах и регионах Грузии откроются офисы по освобождению экс-президента Грузии. О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили. Саакашвили будут освобождать силой? Реакция на заявление Хабеишвили>>Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя. Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, леван хабеишвили, михаил саакашвили, ника мелия, единое нацдвижение
грузия, новости, политика, леван хабеишвили, михаил саакашвили, ника мелия, единое нацдвижение
Несколько членов "Нацдвижения" покинули посты в партии
Победу на внутрипартийных выборах одержал активный член "Нацдвижения", ныне депутат парламента страны Леван Хабеишвили
ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Члены крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Бачо Долидзе, Акакий Минашвили и Георгий Патарая покинули занимаемые партийные должности.
При этом они разъяснили, что останутся в рядах "Единого национального движения". Долидзе занимал должность организационного секретаря "Нацдвижения", Минашвили был заместителем председателя политсовета партии и политическим секретарем, а Патарая – секретарь по связям с общественностью.
"Естественно, я не ухожу из партии, однако отстранюсь и дистанцируюсь от активных партийных процессов. Мы будем рядовыми членами. Не будем участвовать в решениях партии. Сейчас у нас есть победители, и они будут принимать решения", - заявил Минашвили журналистам.
Решения об отставке с занимаемых должностей члены ЕНД приняли после того, как победу на внутрипартийных выборах одержал активный член "Нацдвижения", ныне депутат парламента страны Леван Хабеишвили. За Хабеишвили проголосовали 52,5% избирателей, а его главный конкурент Ника Мелия смог набрать лишь 40%. Сам Мелия уже поздравил Хабеишвили с победой.
"Жаль, что не победила та команда, которую я представлял, но такова реальность. Не хочу, чтобы это было сочтено как нападение на победившую команду… Считаю, что у нового председателя партии должна быть возможность укомплектовать команду", - заявил Долидзе журналистам.
Свою должность также покинул член Аджарской организации "Единого национального движения" и председатель батумской организации Георгий Киртадзе.
"Я остаюсь в партии и продолжаю бороться за завершением политического правосудия в этой стране, за свободу Михаила Саакашвили и за европейское будущее Грузии. Вместе у нас все получится", - заявил Киртадзе журналистам.
Новоизбранный председатель партии на первом брифинге заявил, что его победа на внутрипартийных выборах принадлежит осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который в свое время основал "Нацдвижение". Он также обещал, что не остановится до тех пор, пока жизнь и здоровье экс-президента не будут обеспечены.
Еще ранее, за несколько дней до выборов, Хабеишвили заявил, что готов нарушить закон, и не исключил силовое освобождение Саакашвили. По его словам, во всех районах и регионах Грузии откроются офисы по освобождению экс-президента Грузии.
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.
Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.
Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента.